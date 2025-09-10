Bursalı Clio Münih’te sahneye çıktı

Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen IAA Mobility 2025’te Bursalı yeni Renault Clio da dikkat çekti. Yeni Clio 2026’ın ilk çeyreğinde mesaiye başlayacak. İlk etapta 1.2 litrelik benzinli seçenek ve LPG ile gelecek.

ALİ YILDIRIM-MÜNİH

Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen IAA Mobility 2025, Renault Clio tüm dikkatleri topladı. Satışa sunulduğu 1990’lardan bugüne Renault Clio, dünya çapında 17 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı. Türkiye’de ise model 600 binden fazla müşteriyle buluştu. Yeni nesil Clio’nun dünya lansmanı, Münih IAA Mobility 2025’te gerçekleştirildi ve Türkiye yollarına çıkması için geri sayım Münih’te başlatıldı.

Büyük ilgi görecek

Yeni modelle ilgili açıklamalarda bulunan MAİS A.Ş. Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, “Bursa’daki Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nın üstün üretim kapasitesi ve yerli tedarikçilerle kurulan güçlü endüstriyel ekosistem sayesinde mümkün oldu. Yeni nesil Clio ile birlikte, hem tasarım hem teknolojide çıtayı bir kez daha yükseltiyoruz. Yeni Clio’nun, önceki nesillerinde olduğu gibi, Türkiye’deki kullanıcılar tarafından büyük ilgi göreceğine ve satış başarısını daha da yukarı taşıyacağına inanıyoruz” dedi.

Oyak Fabrikası’nda üretim devam edecek

Renault Group Türkiye CEO’su Lionel Jaillet de “Oyak Renault Fabrikasında bugüne kadar Clio ailesinden 5 milyonun üzerinde araç ürettik. Tamamıyla yenilenen yeni Clio’nun üretimine Eylül ayı itibarıyla başlayacağız. Yenilikçi ve ileri teknolojiye sahip bir model olarak Türk müşterilerimizin beklentilerini mükemmel şekilde karşılıyor” diye konuştu. Renault CEO’su Fabrice Cambolive: “Yeni Clio, tamamen elektrikli modellerimizi tamamlayan hibrit ürün gamımızın mükemmellik seviyesini en iyi şekilde temsil ediyor.”

6’ncı nesil yeni Clio baştan aşağı yenilendi

Yeni tasarımıyla baştan aşağı yenilenen model, ince LED farlar, geniş hava girişleri ve markanın elmas logosuyla birleşerek daha güçlü bir görünüm sergiliyor. Arka kısımda ise yeniden tasarlanan stop lambaları ve krom detaylar sportif bir hava katıyor. Yeni Clio 4,11 metre uzunluğa, 1,76 metre genişliğe ve 1,45 metre yüksekliğe sahip. 2,59 metrelik dingil mesafesi sayesinde hem ön hem arka yolcular için geniş bir yaşam alanı sağlıyor. Bagaj hacmi standart versiyonlarda 391 litre iken, hibrit versiyonda 301 litre olarak sunuluyor. Clio’nun iç mekânı, daha kaliteli malzemeler ve ergonomik detaylarla yenilendi. Yeni Clio, kullanıcılarına en güncel dijital deneyimi sunuyor. 10,1 inçe kadar büyüklüğe sahip dokunmatik multimedya ekranı, Google entegrasyonlu OpenR Link sistemi ve kablosuz Apple CarPlay/Android Auto desteğine sahip.

1.2 litrelik benzinli ve LPG seçeneği

Yeni Clio Türkiye pazarına, ilk etapta 1.2 litrelik benzinli üniteyle gelecek. Sonrasında pazarın talebine göre full hibrit motor seçeneği de sunulacak. 1.2 TCe 115 hp versiyonu 6 ileri EDC otomatik şanzımanla beraber kombine edilmiş. Ayrıca bu versiyonun bir de LPG’li seçeneği olacak. LPG ile birlikte modelin toplam menzili 1400 kilometre seviyesine kadar çıkacak. 115 hp motor ise 0’dan 100 km/s hıza yaklaşık 10,1 saniyede ulaşıyor. Maksimum hız 170 km/s olarak açıklanırken, ortalama yakıt tüketimi 5,1 lt/100 km aralığında seyrediyor. E-Tech 160 hp motor ise 100 km’de 3,9 litrelik tüketim sunacak.