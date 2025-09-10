Bienvenido Doblo

Fiat Doblo üretimi yaklaşık 2 yıl önce İspanya’ya kaptırdık. Fakat ibre yeniden tersine döndü. 2 yıllık İspanya seyahatinin ardından Doblo Bursa’ya geri dönüyor. Vigo’da daha fazla yürümeyen üretim Koç’un Stellantis birlikteliğiyle tekrar doğduğu topraklara geri dönüyor. Sadece Doblo için değil, aynı platformu paylaşan Opel Combo, Citroen Berlingo ve Peugeot Partner için de üretim merkezi olacak.

ALİ YILDIRIM

Fiat Doblo üretimi yaklaşık 2 yıl önce İspanya’ya kaptırdık. Fakat ibre yeniden tersine döndü. 2 yıllık İspanya seyahatinin ardından Doblo Bursa’ya geri dönüyor. Vigo’da daha fazla yürümeyen üretim Koç’un Stellantis birlikteliğiyle tekrar doğduğu topraklara geri dönüyor. Sadece Doblo için değil, aynı platformu paylaşan Opel Combo, Citroen Berlingo ve Peugeot Partner için de üretim merkezi olacak.

2026’da başlayacak

150 bin adetlik kapasite olacak

Stellantis ve Tofaş, ‘K9’ modelinin hafif ticari araç ve combi versiyonlarının çoklu enerji platformlarında üretimine yönelik, stratejik bir anlaşma imzaladı. Yeni üretim anlaşması, Tofaş’ın Stellantis Türkiye hisselerini devralma işlemine ilişkin Rekabet Kurumu’nun nisan ayında onay vermesinin ardından geldi. 256 milyon euroluk yatırımla hayata geçirilecek K9 projesinin, demonte araçlar (CKD) dahil, yıllık 150 bin adetlik üretim kapasitesiyle, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde üretime başlaması planlanıyor. Stellantis ve Tofaş’ın güçlerini bir araya getiren bu proje, sürdürülebilir büyüme ve hızlı dönüşüm yaşayan hafif ticari araç (LCV) segmentinin ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor. Proje kapsamında, yatırım faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından 2034’ün son çeyreğine kadar üretimin yaklaşık yüzde 80’lik bölümü Türkiye piyasası için olmak üzere, CKD hariç, hemen hemen 660 bin adet araç üretilmesi hedefleniyor.

Yeni pazarlara ulaşacağız

Stellantis Orta Doğu ve Afrika COO’su Samir Cherfan, “Bu anlaşma, Koç Holding ile uzun süredir devam eden güvenilir ortaklığımızın bir göstergesidir. Türkiye, Orta Doğu ve Afrika yol haritamızda stratejik bir rol oynamaktadır ve bu iş birliği, bölge müşterilerimize yüksek kaliteli, çoklu markalı ticari araçlarla daha iyi hizmet vermemizi sağlayacaktır” diye konuştu. Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu ise, “Tofaş, bu yeni projeyle Stellantis’in küresel üretim ağına katkısını genişletmeye devam ediyor. Üretim ile Ar-Ge yetkinliklerimizi daha geniş pazarlara ulaştırmaktan ötürü gurur duyuyoruz” dedi. Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Haydar Yenigün de şunu aktardı: “Bu önemli proje, ortağımız Stellantis ile Türkiye’nin üretim alanındaki kabiliyetine duyduğumuz güveni yansıtıyor.”