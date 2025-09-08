Togg T10F tüm dünyaya Almanya’dan tanıtıldı

Almanya, Türkiye için tarihi bir ana tanıklık etti. Türkiye’nin yerli markası Togg, ilk kez IAA Mobility 2025 fuarında Avrupa’da sahne aldı. Euro NCAP güvenlik testlerinden 5 yıldız alan T10F ve T10X böylece güvenlik duvarını aştı. Modellerin Avrupa satışı 29 Eylül’de başlayacak. Türkiye’de 15 Eylül’de Türkiye’de satışa sunulacak.

ALİ YILDIRIM-MÜNİH

IAA Mobility 2025, bu yıl Türk otomotiv sektörü için tarihi bir dönüm noktası oldu. Türkiye’nin yerli elektrikli otomobil markası Togg, Avrupa pazarına adımını Münih’ten atarken, dünya lansmanını yaptığı yeni modeli T10F ile büyük ilgi topladı. Ve aynı zamanda T10X’i de satışa çıkardı. Almanya’da ilk kez resmi olarak sahne alan Togg, tamamen elektrikli fastback modeli T10F’in dünya prömiyerini Münih’te gerçekleştirdi. Daha gelmeden Avrupa standartlarında yapılan Euro NCAP güvenlik testlerinden 5 yıldız alan model, Türkiye için de resmen yeni bir dönemi başlattı.

15 Eylül’de Türkiye’de satışa çıkıyor

Togg T10F Türkiye pazarına 15 Eylül 2025 itibarıyla satışa sunulacak. Model sonrasında Avrupa’da da satışa açılacak. Sedan fastback modelin Avrupa ön siparişi 29 Eylül’de başlayacak. Aynı zamanda markanın ilk göz ağrısı olan T10X’in de satışına başlanacak. Satış daha önce T10X’te olduğu gibi çekiliş ile olmayacak. Sipariş üzerine satış gerçekleşecek. T10F tıpkı öncülü T10X gibi Togg’un dijital platformu Trumore ile bağlantılı bir deneyim sunacak. Kullanıcılar Trumore ile fintek, insurtek, blokzinciri, IoT, yapay zekâ gibi yeni nesil teknolojilerle kişiselleştirilmiş, kullanıcı odaklı, akıllı ve empatik bir deneyimin parçası olacak.

523 kilometre menzili var

Yeni sedan model, dört farklı teknik versiyon ve V1E, V1 ve V2 olmak üzere üç farklı donanım seçeneğine sahip olacak. V1E Standart Menzil (RWD), V1 Uzun Menzil (RWD), V2 Uzun Menzil (RWD) ve V2 AWD (çift motorlu, dört çeker). 160 kW / 218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD (arkadan itiş) versiyonları, iki farklı batarya seçeneğiyle 350 km’ye (52,4 kWh batarya) ve 623 km’ye (88,5 kWh batarya) varan menziller sunuyor. 700 Nm tork üreten çift motorlu T10F AWD (dört çeker) versiyonu ise 88,5 kWh bataryasıyla 523 km WLTP menzile ulaşıyor.

“Almanya Avrupa yolculuğunda köprü olacak”

Münih’deki fuarda açıklamalarda bulunan Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Avrupa yolculuğunun tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Tosyalı, “Tarihimizde ilk defa, fikri mülkiyet haklarının tamamı ülkemize ait bir otomobil üretmek, ülkemiz sanayi tarihine baktığınızda başlı başına bir meydan okumaydı ve biz bunu başardık. Çok şükür yılmadık, karşımıza sıkıntılar çıksa da her zaman çözüm odaklı olduk, çok çalıştık. 7 yıl boyunca planlarımız doğrultusunda ilerledik. Geldiğimiz noktada, daha önce koyduğumuz hedefler doğrultusunda ülkemizde yakaladığımız başarıyı küresel pazarlara taşıyarak, Avrupa’ya adım atıyoruz. Hem T10X hem T10F modelimizi 29 Eylül itibarıyla Almanya’da ön siparişe açıyoruz. Almanya’dan kademeli olarak diğer Avrupa ülkelerine açılacağız” dedi.

“Planlarımızı adım adım gerçekleştiriyoruz”

Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş da ‘Bir otomobilden fazlası’ için çıktıkları yolda kısa, orta ve uzun vadeli planlarını adım adım gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını belirterek, şöyle konuştu: “Ülkemizde elde ettiğimiz başarının yanında küresel rekabette de yerimizi almak için çalışmalarımızda hiç hız kesmedik. Dünyadaki ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden bir şirket olarak, Avrupa hedeflerimiz kapsamında 2021 yılı mayıs ayında Stuttgart’ta Togg Europe GmbH’yı kurmuştuk. O günden bu yana Avrupalı kullanıcıların ihtiyaç ve beklentilerine uygun mobilite çözümlerine odaklandık. Almanya, yaygın bir elektrikli araç altyapısı ve elektrikli araçların teşvik ve tercih edilmesi açısından da Avrupa pazarına açılmak için en uygun ülke olarak öne çıktı. T10X ve T10F modelimizi Avrupalı kullanıcılarla buluşturacağımız için heyecanlıyız. Akıllı mobilite cihazlarımız ve dijital deneyim platformumuz Trumore ile Avrupa’da da güçlü bir değer yaratacağımıza inanıyoruz.”