Ağustos ayında en çok satan marka Renault

Renault, yılın ilk sekiz ayında gerçekleştirdiği 80 bin 566 adetlik satışla liderliğe gazladı. Dacia Sandero da segmentinin en çok satan modeli oldu.

Ağustos ayında toplam 10 bin 563 satış adediyle en çok satan marka olan Renault, yılın ilk sekiz ayında gerçekleştirdiği 80 bin 566 adetlik satışla otomotiv sektöründe yıl boyunca en çok tercih edilen marka olma başarısını gösterdi. Renault’nun yerli üretim modelleri Clio ve Megane Sedan da başarılı satış rakamlarıyla öne çıkmaya devam etti. Clio, yıl boyunca gerçekleşen 30 bin 539 adetlik satışla en çok tercih edilen model oldu. Megane Sedan ise 28 bin 197 adetlik satış rakamıyla Clio’yu takip ederek en çok satan ikinci model olarak kayıtlara geçti.

Sandero segment lideri oldu

Dacia ağustos ayında 2 bin 299 adetle segmentinin en çok satan modeli oldu. Markanın B-SUV segmentinde konumlandırdığı model, ilk 8 ayda 13 bin 84 adede ulaştı. 2025 yılının ilk sekiz ayında, dünyada 160.000 adedi geçen satış rakamıyla Dacia Sandero Stepway, Türkiye’deki satış başarılarıyla da kullanıcıların ilk tercihlerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.