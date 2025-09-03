Sadece 500 kişinin alabileceği BMW 3 Serisi

BMW 3 Serisi ellinci yaşını kutluyor. Model, yarım asırlık mirasını 50 Jahre Edition ile kutluyor.

BMW 3 Serisi ellinci yaşını kutluyor. Model, yarım asırlık mirasını 50 Jahre Edition ile kutluyor. Bu özel model, yalnızca 500 BMW tutkununa bir otomobilin ötesinde, benzersiz bir mirasa da sahip olma ayrıcalığını sunuyor. BMW 3 Serisi – 50 Jahre Edition, 19 farklı BMW Individual gövde rengiyle sunuluyor. British Racing Green, Laguna Seca Blue ve Techno Violet gibi geçmiş nesillerin ikonlaşmış renkleri de bu özel versiyonun paletinde yer alıyor. Böylece 3 Serisi’nin tarihi mirası, modern bir yorumla günümüze taşınıyor.

19 inç jant, Shadow kaplama

Model tanıtımı altında yer alan özel dış logoda, iç kaplama plakasında ve kapı eşiklerinde “50 Jahre Edition” vurgusu, M Shadow Farlar, Shadow Dış Kaplama, kırmızı kaliperli M Sport Fren Diskleri ve 19 inç jantlar otomobile güçlü ve prestijli bir karakter kazandırıyor. İç mekânda Vernasca deri döşemeler, karbon fiber kaplamalar ve CraftedClarity kristal cam detaylar zarif bir atmosfer yaratıyor.

5.9 milyon liradan başlıyor

Özel tasarım detaylarıyla BMW 320i Sedan 50 Jahre Edition, önceki jenerasyonlarının da mirası olan üstün sürüş dinamiklerini son nesil teknolojiler ile buluşturuyor. Standart olarak sunulan Adaptif LED Farlar, Harman Kardon Surround Ses Sistemi, Connected Unlimited+, Kişisel eSIM donanımlarına ilave olarak Head-Up Display içeren BMW Live Cockpit Professional, 210 km/s sürate kadar yarı otonom sürüşe imkan tanıyan Sürüş Asistanı Professional, 360 derece görüş sağlayan Park Asistanı Plus, sürüş stiline göre uyum sağlayarak mükemmel yol tutuş sağlayan Adaptif M Süspansiyon ve sürüş verilerinin kaydedilmesini sağlayan BMW Sürüş Kaydedici donanımlarıyla yolculuk konforunu en üst seviyeye taşıyor. Bu hafta itibarıyla BMW Yetkili Satıcıları’nda yerini almaya başlayacak olan BMW 320i Sedan 50 Jahre Edition, 5.902.000 TL azami liste fiyatı ile satışa sunuluyor.