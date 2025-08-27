Yeni ÖTV ile birlikte tüketicinin tercihleri değişecek

ÖTV değişikliği sonrasında tüketici bekle-gör durumuna geçse de bu durum çok sürmedi. Pazarın yeniden ağustos ayında 100 bin adedi geçtiğini söyleyen Ali Haydar Bozkurt, yeni sistemle birlikte tercihlerin de değiştiğini ekledi.

Türkiye’de kısa bir süre önce özel tüketim vergisi (ÖTV) sisteminde değişikliğe gidildi. Bunun üzerine bazı araç modellerinde fiyat tarafında değişiklik oldu. Bazı modeller avantajlı hale gelirken bazı araçların da fiyatı arttı. Tabloyu yorumlayan Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, “Geçtiğimiz ay gerçekleşen ÖTV değişikliğinin ardından herkes, ‘pazar buna nasıl tepki verecek?’ diye bekliyordu. Şu ana kadar gözlemlediğimiz kadarıyla, olumsuz bir tepki yok. Bu hızla giderse Ağustos ayının da 100 bin üzerinde çıkması şaşırtıcı olmayacaktır. Yeni ÖTV düzenlemesinin ardından aslında müşterinin tercihleri değişecek. Türkiye’de üretilen modellerde yüzde 70’ten başlayan bir avantaj oluştu. İthaller ise ağırlıklı olarak yüzde 80 ve yüzde 90 ÖTV bareminde yer almaya başladı. Lüks diye tanımlanan modeller ise yüzde 100 ÖTV dilimine girdi. Herkes bu yeni fotoğrafı analiz etti ve müşterilerin kendileri için avantajlı olan modellere yöneldiğini gözlemliyoruz. Kalan 5 ayda daha düşük ÖTV’si olan modellerin tercih edilme olasılığı daha yüksek” dedi.

Pazar 1.3 milyon adede çıkabilir

Sıfır araç pazarının şu anki tabloya göre, 1.3 milyon adede yaklaşacağını söyleyen Ali Haydar Bozkurt, “Bununla birlikte elektrikli araçların ÖTV’sinde de artış yapıldı ve yüzde 10’luk en düşük ÖTV baremi, yüzde 25’e çıkarıldı. Yine konvansiyonel motora sahip modellerle belli bir makas var. Diğer yandan CDV diye tanımlanan çok amaçlı kullanıma sahip ticari araçlarda yüzde 15’lik ÖTV avantajı devam ediyor. Bu noktada CDV’lere belli oranda bir kayma olup olmayacağını da, önümüzdeki 1-2 ay içerisinde gözlemleyebileceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

“Aracı satıyoruz ama bulamıyoruz”

Toyota’nın bu süreçte rekor satışa imza attığını ifade eden Ali Haydar Bozkurt, yılı 85 bin ve üzeri adetlik rekor satışla tamamlayacaklarını anlattı. Bozkurt, şunları söyledi: “Binek araçlarımızla elde ettiğimiz yüksek satış performansı ve hafif ticari araç ailesinde sunduğumuz yeniliklerle birlikte Toyota Türkiye olarak yeni bir rekora doğru ilerliyoruz. Geçtiğimiz yılı 61 bin adetle kapatmıştık ve bu yılı 85 bin adetle tamamlayacağız. 17-20 bin adet üzerinde olabilecek potansiyelimiz varken bazı modellerde istediğimiz adetleri alamadığımız için yılı 85 bin adetlerde kapatacağız. Yıl sonuna kadar daha fazla alokasyon alabilirsek, bu 85 binlik rekor satış rakamını daha yukarıya da taşıyabiliriz. Toyota Türkiye olarak bizim meselemiz aslında satmak değil, araç bulmak. Bildiğiniz gibi Toyota dünyanın en çok satan markası. Her ülkeden yüksek araç talebi devam ediyor. Dolayısıyla her modelden istediğimiz adetleri alamayabiliyoruz.”

“AB’ye gidecek araçları aldık yetmedi”

Ali Haydar Bozkurt, “Corolla Cross Hybrid çok beğenilen modellerimizden biri. İlk nesli kullananların memnuniyeti ve referansı, makyajlanan versiyonun da çok talep görmesini sağlıyor. Bu yıl Corolla Cross Hybrid satışlarını 11-12 bin ile kapatacağımızı öngörüyoruz. Bu adetlerle aslında talebin ancak yarısını karşılayabiliyoruz. AB’ye tahsis edilen Corolla Cross’ların yüzde 20’sini biz alıyoruz ancak bu dahi yüksek talep karşısında yetersiz kalıyor. Türkiye, bu yoğun taleple birlikte Avrupa’da Corolla Cross’un en büyük pazarı haline geldi. C-SUV segmentinde yer alan C-HR Hybrid ve Corolla Cross Hybrid modellerimiz ile segment liderliğimizi koruyoruz” ifadelerini kullandı.