Zıplayan ve yüzen otomobil Türkiye’ye de geldi

BYD’nin lüks segment markası YANGWANG’ın U8 ve U9 modelleri Türkiye’de hem karada hem havada hem de suda şov yaptı. Türkiye’de de dönüşünü tamamlayan U9 zıplama şovu da yaptı. Markanın SUV modeli U8 ise tank dönüşlerinin yanı sıra suda gidebilme gösterisini de gerçekleştirdi.

ALİ YILDIRIM

Kısa bir süre önce Türkiye pazarına dahil olan ve hızlı bir satış grafiği yakalayan BYD, Türk tüketicisinin ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul’da bir etkinlik gerçekleşen marka, geleceğin mobilitesini sundu. BYD’nin lüks segment markası YANGWANG’ın U8 ve U9 modelleri hem karada hem havada hem de suda şov yaptı. Süperspor modeli U9, 2.3 saniyede 0’dan 100 km/s hıza çıkabilmesiyle dikkatleri üzerine toplarken, özel olarak geliştirilen Track Edition versiyonu ise, Almanya’da gerçekleştirilen testte 472,41 km/s hıza ulaşarak dünyanın en hızlı elektrikli süper otomobili unvanını kazandı. Aynı zamanda zıplama, kendi etrafında 360 derece dönebilme (Tank Dönüşü) ve dans etme gibi sıra dışı yetenekleriyle sahneye çıkan U9 Türkiye’de de bu dönüşünü tamamladı. YANGWANG U8’in de off-road versiyonu da karadan hareket ederek bölgedeki göle giren ve bir süre su üzerinde ilerledikten sonra platforma geri döndü. Model aynı zamanda 360 derece tank dönüşünü ve entegre drone teknolojisini tanıttı.

TEKNOFEST İstanbul’da katılacağız

Kemerburgaz’da gerçekleşen toplantıda konuşan BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, “BYD Türkiye olarak, Ağustos sonu itibarıyla 31 bin 800 adetlik satış performansımızla, binek araç pazarının en hızlı büyüyen markası ve yeni enerjili araç pazarının lideriyiz. YANGWANG U8 ve U9 modellerinin, böylesine kapsamlı bir teknoloji şovuyla Avrupa bölgesinde ilk kez Türkiye’de tanıtılması bizim için büyük bir gurur kaynağı. Bu teknolojileri; TEKNOFEST İstanbul’da ve Türkiye’nin belli başlı şehirlerindeki gerçekleştireceğimiz etkinliklerde müşterilerimizle buluşturmayı planlıyoruz. BYD’nin üstün teknolojiyle donatılmış araçlarını ve yeniliklerini Türkiye pazarında kullanıcılarla buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

1305 beygir gücünde

YANGWANG markasının ilk seri üretim modeli olan U8, 49,05 kWh Blade Batarya ve CTC (Cell-to-Chassis) entegrasyonu ile 880 kW (1.196 PS) güç ve 1.280 Nm tork sunan araç, 0’dan 100 km/s hıza 3,6 saniyede ulaşıyor ve azami 200 km/s hız yapabiliyor. CLTC protokolünde, aracın karma sürüş menzili 1.000 km, elektrikli sürüş menzili ise 180 km olarak açıklanıyor. Araç içi uydu iletişimi, gece görüş sistemi ve opsiyonel drone kitiyle donatılmış olan U8, aynı zamanda VtoL enerji paylaşımı ve 15+1 kişiselleştirilebilir off-road modu gibi özelliklerle de dikkat çekiyor.

2,3 saniyede 100 km

YANGWANG U9, dört bağımsız motoruyla 1.305 PS güç ve 1.680 Nm tork üretiyor. Araç, 0’dan 100 km/s hıza 2,3 saniyede ulaşabiliyor. 80 kWh yeni nesil Blade Batarya ile CLTC protokolünde 450 km menzil sağlayan araç, 500 kW çift girişli ultra hızlı şarj sistemi sayesinde yüzde 30’dan yüzde 80’e yalnızca 10 dakikada ulaşabiliyor.