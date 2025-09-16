Ticari lastik pazarı ağır ticarideki kayıptan etkileniyor

Yılın ilk 8 ayında ağır ticari araç üretimindeki gerileme yüzde 6’yı geçti. Bu tablo karşısında ticari lastik sektöründe de daralma kaçınılmaz oldu. Prometon Türkiye CEO’su Gökçe Şenocak, “2025 yıl sonunda geçtiğimiz yıla göre ticari lastik pazarında yaklaşık yüzde 11 küçülme bekleniyor” dedi.

ALİ YILDIRIM

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, toplam üretim yüzde 4 seviyesinde artarken, ağır ticari araç üretimindeki gerileme yüzde 6’yı geçti. Ağır ticari tarafta yaşanan bu gelişme tedarik sanayisini de olumsuz etkiledi. Prometon Türkiye CEO’su Gökçe Şenocak, ticari lastik pazarının 2025’te 2,2 milyon seviyesinde olmasını beklediklerini ifade etti. Şenocak, “Geçtiğimiz sene ticari lastik pazarı yüzde 12 seviyesinde daralmıştı. 2025 yıl sonunda ise geçtiğimiz yıla göre yaklaşık yüzde 11 küçülme bekleniyor” dedi. OSD verilerine değinen Şenocak, “2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen yıla göre toplam ticari araç üretimi yüzde 13 ve hafif ticari araç grubu üretimi yıla göre yüzde 15 artarken, ağır ticari araç grubu üretimi yüzde 6 azaldı. Pazardaki daralmaların sadece Türkiye özelinde değil, globalde de gerçekleştiğini gözlemledik. Bunda ekonomik sebepler, savaşlar, pandemi sonrası ülkelerde yaşanan enflasyon artışı, faiz yükselmesi gibi sebepler etkili oldu. Avrupa pazarında da talep eskiye oranla azaldı. Türkiye’de ticari lastik pazarı ihracatçı bir sektör olarak bu daralmadan daha fazla etkilendi” diye konuştu.

Premium pazar daralıyor

ekonomik ürüne talep artıyor

Türkiye ve Avrupa pazarında artık ekonomik ürünlere olan talebin arttığını söyleyen Gökçe Şenocak, toplam pazarın yüzde 60’nın premium yüzde 40’ının ise ekonomik segmentlerden oluştuğunu belirtti. Daha önce premium pazarın yüzde 70 olduğunu hatırlatan Şenocak şöyle devam etti: “Şu an yüzde 60’lara düşmüş durumda. Ancak yine de sektörün önemli bir kısmı premium lastik tercih ediyor. Premium yani kaliteli ve ödediğine değer ürün satın alma güdüsü özellikle ekonomik olarak zorlu dönemlerde daha çok önem kazanıyor. Kullanıcıların, ödediği bedelin karşılığını veren, güvenilir ve dayanıklı ürünler satın alma motivasyonu sürüyor.”

Tercihler uygun

fiyatlı lastiklerden yana

Prometeon ve Pirelli çatısı altında 5 farklı markalarının olduğuna değinen Gökçe Şenocak, bunların Anteo, Pharos, Tegrys, Eracle ve Formula olduğunu kaydetti. Bunların ekonomik segment olduğunu ifade ede Şenocak, “Bu lastikler de hiçbir zaman kullanıcısını yolda bırakmaz. Yakıt sarfiyatı biraz daha fazla ve lastiğin ömrü biraz daha az. Tier 1 yani premium ürünler aslında toplam sahip olma maliyeti üzerinden değerlendiriliyor. İlk satın alma maliyeti yüksek olsa bile, toplam satın alma maliyetinde yaptığı uzun kilometre, yakıt tasarrufu, lastiğini tekrar tekrar kullanıp kaplanabilmesi sayesinde öne çıkıyor ve toplamda kullanıcıların operasyonel giderlerini düşürüyor. Prometeon ve Pirelli markalı lastiklerimiz pazardaki deneyim ve kullanıcı yorumlarına göre üç kereye kadar kaplanabiliyor. Böyle olunca lastik artık kullanım ömrü tamamlanınca toplamda daha düşük maliyetli bir hale gelmiş oluyor. Ancak bugünkü ekonomik konjonktürde firmalar uzun vadeli değil ilk satın alma maliyeti uygun fiyatlı lastiği tercih edebiliyor” dedi.

İkinci yarıda toparlanma bekliyoruz

Kocaeli’de 1960 yılından beri üretim yapan Prometeon Türkiye, ülkenin ilk lastik fabrikası. Dünyada ticari olarak tek lastik üreticisi olan Prometeon’un Ar-Ge merkezi de burada. 2026 yılının ikinci yarısında toparlama beklediklerini ifade eden Gökçe Şenocak, “Ekonomik konjonktür beklentiler kapsamında ilerlerse, sektörde yukarı yönlü bir toparlanma yaşanacağı yönünde. Türkiye pazarı halen Avrupa’nın en büyük ticari lastik pazarı. Bu sebeple Prometeon olarak Türkiye’nin ticari lastikler pazarında bu toparlanmayı göreceğine ve potansiyeline inanıyoruz” açıklamasında bulundu.

Kapasite kullanımları hâlâ çok düşük

OSD, 2025 yılının ocak-ağustos dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Buna göre, yılın ilk 8 aylık döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 arttı ve 908 bin 238 adede ulaştı. Otomobil üretimi ise yüzde 1 azalarak 564 bin 482 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 928 bin 81 adedi buldu. Yılın ilk sekiz aylık döneminde ticari araç grubunda üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13, hafif ticari araç grubunda yüzde 15 artarken ağır ticari araç grubunda ise yüzde 6 geriledi. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 64 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 65, kamyon grubunda yüzde 54, otobüs-midibüs grubunda yüzde 64 ve traktörde yüzde 40 seviyesinde gerçekleşti. Yılın ilk sekiz aylık döneminde otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 7 artarak 682 bin 743 adet olarak gerçekleşti.