MAİS’in direksiyonuna Tatoğlu geçti

Renault, Dacia ve Alpine markalarını 9 yıldır yöneten MAİS Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, direksiyonu Bahaettin Tatoğlu’na devretti. MAİS A.Ş.’nin yeni genel müdürü olan Tatoğlu daha önce de Citroen ve Subaru markalarının yönetiminde görev almıştı.

Uzun yıllardır otomotiv sektöründe çeşitli görevlerde bulunan Bahattin Tatoğlu, artık Renault, Dacia ve Alpine markalarını yönetecek. Oyak Otomotiv Lojistik Şirketleri bünyesinde olan bu üç markanın direksiyonunu yaklaşık 9 yıldır yöneten Dr. Berk Çağdaş’tan devralan Tatoğlu, MAİS A.Ş.’nin yeni genel müdürü oldu. Bayraktar Holding’de sekiz yıl Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Bahaettin Tatoğlu, ağustos ayının ikinci yarısından itibaren sürdürdüğü MAİS A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın yanı sıra MAİS A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine atandı. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Bahaettin Tatoğlu, meslek hayatına Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nda başladı. 1996’dan itibaren Baytur Motorlu Vasıtalar Ticaret A.Ş.’de çeşitli görevlerde bulunan Tatoğlu, 2005-2009 yılları arasında şirketin Genel Müdürlüğü’nü üstlendi. Tatoğlu, 2009-2017 yılları arasında Baylas Otomotiv A.Ş.’de Genel Müdür olarak görev yaptı. Tatoğlu, 2017’den bu yana Bayraktar Holding’in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Çağdaş: Zirvede olan bir MAİS bırakıyorum

Değişim sonrası Linkedin hesabından paylaşım yapan Dr. Berk Çağdaş, “2016 yılı Eylül ayından beri gururla görev yaptığım, Renault MAİS AŞ Genel Müdürlük ve CEO’luğu görevimden, profesyonel hayatımın akışına yönelik başka bazı teklifleri değerlendirmek amaçlı olarak ayrılıyorum. Bugün itibariyle gerek finansal karlılık, gerek ana şirketimiz OYAK’a ve ortağımız Renault’a temettü üretebilme gücü, gerek operasyonel verimlilik ve gerekse de piyasa satış liderliği yanında, Müşteri Memnuniyeti, Bayi Memnuniyeti ve Çalışan Bağlılığı ve memnuniyeti anlamında da “zirvede olan bir MAİS” bırakıyorum. Bu itibarla görevi devrettiğim ekibim ve sevgili Bahaettin Tatoğlu’nun bu bayrağı benden daha ileriye götüreceklerine eminim. Profesyonel hayatın akışı içinde çok yakın bir zamanda tekrar yan yana olabilmek ümidiyle, şahsıma, ekibime ve markalarımıza yönelik bugüne kadar olan değerli ilgi, güven ve destekleriniz için çok teşekkür ederim” dedi.