Mercedes-Benz yeni elektrikli sedan versiyonu olan EQE modelinin Türkiye’ye özel bir seçenekle satışa sundu. Yüzde 100 elektrikli olan EQE 280 AMG 3.8 milyon liralık fiyat etiketiyle dikkat çekiyor.

Mercedes-Benz yeni elektrikli sedan versiyonu olan EQE modelinin Türkiye’ye özel bir seçenekle satışa sundu. Yüzde 100 elektrikli olan EQE 280 AMG 3.8 milyon liralık fiyat etiketiyle dikkat çekiyor. Yüzde 40 ÖTV dilimiyle gelen modelin vergisiz fiyatı da 2.3 milyon lira.

600 METREYE KADAR AYDINLATIYOR

Gündüz LED’lerine ek olarak gece sürüşüne destek olan DIGITAL LIGHT farlar standart olarak sunuluyor. DIGITAL LIGHT ile her bir farda toplam 1,3 milyon adet LED’e sahip güçlü ışık modülleri bulunuyor. Bu sistem, ortam koşullarına çok başarılı bir şekilde uyum sağlayan yüksek çözünürlüklü ışık dağılımı sağlıyor. Otomobildeki kamera ve sensörler, trafikteki diğer kullanıcıları algılıyor, güçlü bilgisayarlar yardımıyla verileri ve dijital haritaları milisaniyeler içinde değerlendirerek farlara, şartlara uygun aydınlatma komutunu veriyor. Böylece diğer trafik kullanıcılarının gözünde parlama yapmadan, mümkün olan en iyi aydınlatma performansı elde ediliyor. ULTRA RANGE fonksiyonu ile yasal limit olan 600 metreden dahi daha yüksek aydınlatma potansiyeline sahip.

430 LİTRE BAGAJ

430 litrelik hacme sahip bagaj da 40:20:40 oranında katlanıyor ve gerektiğinde katlanan arka koltuklar ile kullanım alanı genişletilebiliyor. Burmester® 3D surround ses sistemi ile aracın iç tasarımına göre ayarlanmış ve her biri kendi amplifikatör kanalına sahip 15 yüksek performanslı hoparlör, ön, arka veya tüm koltuklar için ses optimizasyonu sağlarken, hıza bağlı ses deneyimi ile EQE 280 AMG’nin yolcularına farklı sürüş stillerine uygun bir atmosfer yaratıyor.

622 KİLOMETRE MENZİLİ VAR

EQE 280 AMG, 218 beygir (160 kW) gücündeki motoruyla elektrikli sürüş menzilini yükseltiyor. EQE 280 AMG, yaklaşık 90 kWsa kapasitesindeki bataryası sayesinde 622 km’lik menzili ile (WLTP) Türkiye’de bugüne kadar sunulan en yüksek menzile sahip EQE modeli. Dört kollu ön süspansiyon ve çok kollu arka süspansiyona sahip EQE 280 AMG’ye opsiyonel olarak ADS+ adaptif süspansiyon sistemine sahip AIRMATIC havalı süspansiyon eklenebiliyor. Standart olarak sunulan 10 dereceye kadar açıya sahip arka aks yönlendirme ile daha üstün yol tutuşu, önemli ölçüde artırılmış çeviklik ve daha iyi manevra kabiliyeti sunuluyor. 60 km/s’in altında hızlardaki manevralarda, arka tekerlekler ön tekerleklerin aksi yönünde 10 dereceye yönlendiriliyor. Böylece otomobilin dönüş çapı sanal olarak yaklaşık iki metre kısalıyor. Yüksek hızlarda arka tekerlekler ön tekerleklerle aynı yönde 2,5 dereceye kadar yönlendiriliyor.