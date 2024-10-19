Opel’i C-SUV segmentinde temsil eden Grandland yenilendi. Artık daha cesur bir tasarıma sahip olan model hem 1.2 litrelik benzinli hibrit hem de yüzde 100 elektrikli olarak pazara çıkacak. Yani dizel artık gelmeyecek.

ALİ YILDIRIM-FRANKFURT

Opel’i C-SUV segmentinde temsil eden Grandland yenilendi. Artık daha cesur bir tasarıma sahip olan model hem 1.2 litrelik benzinli hibrit hem de yüzde 100 elektrikli olarak pazara çıkacak. Alman üretici Opel’i C-SUV segmentinde temsil eden Grandland yenilendi. Artık daha cesur bir tasarıma sahip olan model, yeni ışık imzasıyla dikkat çekiyor. Ön ışık imzasında toplamda 51 bin 200 modül barındıran modelin arka tarafında da aynı ışık imzası kullanılmış. Bir önceki versiyona göre evrim geçiren araç hem iç mekanda hem de dış tasarımda radikal değişikliklere yer vermiş.

BAGAJ 550 LİTRE OLDU

Öncelikli olarak aracın boyu 17 cm artan aracın bagaj hacmi de 550 litreye ulaşmış. İç hacimde kokpit komple elden geçirilmiş. Daha fazla kumaş malzemenin kullanıldığı alanın plastik malzemelerine bu doku ile çalım atılmış. Gösterge ekranı dijital hale gelirken, headdisplay ekranda da büyük gelişim kaydedilmiş. Orta tarafta artık dikdörtgen şeklinde hemen hemen 17 inç büyüklüğünde bir dokunmatik ekran var. Konfor artmış koldayamanın altındaki alana artık cep telefonundan daha fazla eşya sığıyor.

MENZİLİ 523 KİLOMETRE

Yeni tasarımla birlikte dizel dönemine de son verildi. Araçta aileden tanıdık 1.2 litrelik benzinli mild hybrid ve yüzde 100 elektrikli versiyonlar bunuluyor. Elektrikli versiyonda 73 kwh ve 82 olmak üzere iki farklı batarya kapasitesi var. Aracın menzili de 523 kilometre. Büyük batarya ise hemen hemen 60 kilometre daha fazla yol gidebiliyor. Grandland, Stellantis’in elektrikli araçlar için geliştirdiği STLA Medium platformu üstünde yükselen ilk Opel modeli olarak öne çıkıyor. Türkiye pazarına ise Ocak 2025’te dahil olacak.