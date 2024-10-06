Sıfır otomobil fiyatları kur ve vergi etkisiyle tam gaz artmaya devam ediyor. Hemen hemen 5 yılda en ucuz sıfır otomobilin bile fiyatı yüzde 1400 arttı. 1 milyon liranın altında da Fiat Egea, Fiat Panda, Hyundai i10 ve Citroen C3 olmak üzere 4 farklı model kaldı.

ALİ YILDIRIM

Yeni bir otomobil sahibi olmak için en az 1 milyon lirayı gözden çıkarmak gerekiyor. Yüksek kur çaprazında kalan vergi etkeniyle fiyatlar artık milyon liraları görünce fiyatların katlandığı da artık gözle görüyor. Gelinen son 5 yıllık süreçte en ucuzun fiyatı yüzde 1400’ün üzerinde arttı. 69 bin 900 lira olan etiket 1.1 milyon lira seviyesine çıktı. Bunun en büyük etkileri arasında uzun süredir değişim göstermeyen matrah dilimleri yer alıyor. Bugün bakıldığında resmi olarak matrahlar yüzde 45’ten başlıyor. Fakat 45-50-60-70 seviyelerinin bu fiyatlarla adı bile geçmiyor. Fiziksel olarak vergilendirme sistemi yüzde 80’den başlayınca fiyatlar da hızla milyon liraları aşıyor.

2019’DAN 2024’E EN UCUZLARIN FİYAT DEĞİŞİMİ Nis.19 Kas.23 Eki.24 Dacia Sandero Stepway 69.900 TL 874.000 TL 1.099.000 TL Renault Clio 86.900 TL 852.000 TL 1.189.900 TL Fiat Egea Sedan 82.100 TL 777.900 TL 989.900 TL Opel Corsa 91.900 TL 880.900 TL 1.075.900 TL Skoda Fabia 85.400 TL 914.900 TL 1.360.400 TL Toyota Yaris 80.650 TL 997.000 TL 1.539.500 TL Volkswagen Polo 93.700 TL 922.800 TL 1.202.000 TL Fiat Panda 85.100 TL 792.900 TL 865.000 TL Hyundai i10 76.200 TL 675.000 TL 960.000 TL Hyundai i20 86.000 TL 785.000 TL 1.030.000 TL Peugeot 208 98.858 TL 1.043.500 TL 1.324.500 TL Citroen C3 87.650 TL 813.000 TL 988.000 TL Kia Picanto 84.900 TL 955.000 TL 1.010.000 TL *Fiyatlar baz modeller üzerinden alınmıştır.

100 BİN LİRA BU TABLODA PAHALI KALIYORDU

Çok değil 5 yıl önce yanda yer alan tabloda yer alan modellerin 3 haneye bile ulaşmadığı görülürken, bugün 1 milyonun altında kalan model sayısı sadece 4 adet. En ucuz otomobiller arasında listenin başında 865 bin lirayla Fiat Panda yer alıyor. Onu 960 bin liralık fiyatla Hyundai i10 takip ediyor. İki model de en küçük segment olan A sınıfında boy gösteriyor. Citroen C3 988 bin liralık etikete sahipken, Fiat Egea da 989 bin 900 liralık etiketle milyon altında kalan 4’üncü ve son model. Her ne kadar pazarın iştahı yüksek olsa da yüksek fiyatlar satış rakamlarını da etkiliyor.

850 BİNE YAKIN ARAÇ SATILDI

Son çeyreğe girdiğimiz eylül ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yıla göre yüzde 9,4 azalarak 87 bin 740 adede geriledi. Otomobil satışları yüzde 11,82 düştü. Hafif ticari araç satışları yüzde 1,6 arttı. Ocak-Eylül döneminde pazara geçen yıla neredeyse paralel seyretti. Pazar ilk 9 aylık süreçte yüzde 1 daraldı. 849 bin 892 adede imza atıldı. Bu süreçte otomobil satışları arttı hafif ticari araç satışları düştü.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA BİR YILLIK FİYAT DEĞİŞİMİ MARKA – MODEL Kas.23 Ara.23 Eki.24 BYD ATTO 3 1.590.000 TL 1.690.000 TL 1.640.000 TL MG ZS EV LUXURY 1.649.000 TL 1.699.000 TL 1.659.000 TL RENAULT MEGANE E-TECH 1.499.000 TL 1.499.000 TL 1.641.000 TL Peugeot E-2008 1.580.000 TL 1.615.000 TL 1.680.000 TL Hyundai IONIQ 6 1.640.000 TL 1.810.000 TL 1.790.000 TL TOGG T10X 1.227.000 TL 1.430.000 TL 1.432.000 TL

YÜZDE 10 SINIRI ZAM YAPMAMAYA ZORLUYOR

Elektrikli araçların satış adetlerine baktığımızda da pazarda artan modeller sayesinde bir yükseliş durumu gözüküyor. 39 bin adet seviyesinde olan elektrikli araç satışları 60 bin adedi aştı. Sürekli değişim gösteren kararlar sonrasında üreticilerin yüzde 10’luk vergi diliminde kalabilmek için yaptığı hamleler de dikkat çekiyor. Bu baremi aşmak istemeyen birçok modele zam oranları ek vergiler çok da yansımıyor. Aralık 2023’te 6 modelin fiyatını topladığımız tabloda bugün yapılan zammın en yüksek 150 bin olduğu görülüyor. Hatta bazı elektrikli versiyonlarda fiyatlar bile geriledi.

İÇ PAZAR GEÇEN YILLA AYNI GİDİYOR

Bu yıl sıfır araç pazarında yaşanan hareketlilik geçen yılı aratmadı. Daha fazla modelin yer aldığı yeni yılda ertelenen talep oldukça hızlı satışa dönüyor. Ocak-Eylül döneminde pazara geçen yıla neredeyse paralel seyretti. Pazar ilk 9 aylık süreçte yüzde 1 daraldı. 849 bin 892 adede imza atıldı. Bu süreçte otomobil satışları arttı hafif ticari araç satışları düştü. Geçen yıl ise 857 bin 575 adetlik satış gerçekleşmişti.