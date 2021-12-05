Yüzde 50 ÖTV Squid Game’e döndü

Yüzde 50 ÖTV’li otomobil modelleri son ayını yaşıyor. Otomobil fiyatlarında yüzde 50’lik dilim Kore yapımı Squid Game dizisine döndü. Kur artışının katmerli olarak yansıması fiyatları katladı. 265 bin lira sınırını geçen modeller birer birer lenmenye başladı. Daha geçen hafta 19 otomobil yüzde 50 vergi dilimi içinde yer alırken bugün bu sayı 11’e indi. 1 haftalık süreçte 8 otomobilin fiyatı 265 liralık sınırı geçerek 313 bin liranın üzerine çıktı. Kalan 11 modelinde birçoğu markaların kampanya destekleriyle bu dilimde yer aldığı görülürken, Ocak 2022’de yüzde 50’de yer alan otomobil neredeyse kalmayacak.

ALİ YILDIRIM

Yüzde 50 ÖTV’li otomobil modelleri son ayını yaşıyor. Otomotiv sektörünün son 2 yıldır başına gelmedik kalmadı. Yıllardır demode vergi sistemiyle mücadele eden sektörü 2 yıllık süreçte de pandemi vurdu. Fabrikaların kapanması ve yaşanan çip sorunu araç tedarik süreçlerini bir hayli uzattı. Uzayan süreçlere bir de kur krizi eklenince sektör iyice Arap saçına döndü. Hiç kuşkusuz TL tarihinin en kötü seviyelerini yaşıyor. Yaşanan kur kriziyle birlikte liradaki kaybın otomobil fiyatlarına yansıması da kaçınılmaz oluyor. Ekim ayının başlarında 9 lira seviyelerini aşan kur sonrasında bugün neredeyse gelinen 14 lira bandı otomobil fiyatlarını da saatlik olarak bile etkiliyor. Ağırlıklı ithal bir otomotiv pazarına sahip olan Türkiye’de demode vergi sistemi de liralık farkların bile milyarlık zamlara neden olmasına sahne oluyor. Daha bir hafta önce bu sayfaları yaptığımızda yaklaşık 19 model yüzde 50 ÖTV diliminde yer alırken, bugün sadece 11 modelin kaldığı görülüyor. Bu dilimde kalan modellerin ağırlıklı olarak kampanyalarla desteklendiği düşünülürse en ucuz otomobil sayısının artık bir elin parmaklarından da az olduğunu görmek çok da zor değil.

BAHAR 4 AY SÜRDÜ ESKİSİNDEN KÖTÜ OLDUK

12 Ağustos 2021’de yapılan matrah artışıyla birlikte fiyatlar da biraz olsun gerilemişti. Yüzde 80’lik matrah diliminde olan birçok model yüzde 50’lik vergi dilimine indi. Ama bu süreçten sonra ekonomi yönetiminin aldığı yanlış kararlar ve kararlılık kuru patlatınca fiyatlar artma matrahlar değişmeye başladı. Yaşanan kur atakları ucuz otomobil baharını çok uzun sürdürmedi. Matrah artışından sonra yaklaşık 55-60 model yüzde 50 vergi dilimine girdi. Fakat artan fiyatlarla birlikte 55 model yerini sadece geçen haftaya kadar 19 modele bıraktı. Kurdaki hızlı yükseliş fiyatları tekrar değiştir. Aralık ayında yüzde 50 ÖTV’de 11 model kaldı.

LİSTENİN EN UYGUNU YÜZDE 34 ZAMLANDI

Son bir haftalık süreçte fiyatlarda da hızlı bir değişim görüldü. En ucuz otomobillerden biri olan Kia Rio’nun giriş versiyonu bir haftada 65 bin liralık zam gördü. Fiat Egea sedandan ucuz satılan otomobil yeni fiyatıyla yüzde 33’lük farkla birlikte yerini Egea’ya bıraktı. Fiat Egea sedanın da giriş versiyonu geçen hafta 193 bin 900 liradan satışa sunuluyordu. Aracın fiyatı 7 günde yüzde 15’lik zamla neredeyse 224 bin liraya ulaştı. Dikkat çeken modellerden biri de Hyundai i20. Aracın geçen hafta fiyatı 210 bin 900 lira idi. Fakat bu hafta 325 bin 960 liraya ulaştı. Ama marka kendi kampanya süreçleriyle aracın fiyatını yüzde 80’lik ÖTV diliminden yüzde 50’ye düşürerek 263 bin 400 liradan tüketiciye sundu. Öte yandan listede artık SUV daha doğrusu crossover model kalmadı.

GEÇEN HAFTA BULABİLEN 144 BİN LİRA DAHA UYGUN ALDI

Yaklaşık 1 hafta önce yüzde 50 ÖTV diliminde bulunan 19 model yerini 11 modele bıraktı. 8 model ise 1 haftalık dönemde yüzde 80 ÖTV dilimine yerleşti. Fiyat farklı 73 ila 144 bin lira arasında değişti. Ford Fiesta yüzde 50 dilimde yer alırken, satışı olmaması nedeniyle bu segmentten direkt olarak elendi. Araç yeni versiyonu için 2022’yi bekliyor. Giriş model olarak yer alan modeller tablosuna bakıldığında Kia Stonic, kur ve ÖTV farkını yüzde 55 olarak yansıtmış. Aracın fiyatı bir haftada 124 bin lira farkla 345 bin 900 liraya ulaşmış. Nissan Micra da ÖTV’ye çalım atamayanlardan. 235 binlik fiyat etiketi 7 günde 144 bin 800 lira fark yemiş. 380 bin TL etiketi listelerine taşımış. İkonik model Fiat 500 artık fiyatıyla da ikonik. Son bir haftada aracın fiyatı 87 bin lira farkla 325 bin liraya yaklaşmış. Hyundai Bayon 313 bin 868 lira, Dacia Sandero Stepway 338 bin lira, Mitsubishi Space Star 345 bin ve Suzuki Swift ise 343 bin liralık etiketle yüzde 50’yi terk etti.