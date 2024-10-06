Elektrikli otomobillerin düşük vergi diliminde kalması fiyatlarını daha ulaşılabilir yapıyor. Özellikle lüks segmentte içten yanmalı otomobillere gelen yüksek vergi dilimi fiyatları patlatınca, premium elektrikli otomobillere de talep oldukça yüksek oluyor. Hatta bazı modeller de elektrikli araç satışları içten yanmalı modelleri bile geçiyor. Türkiye pazarına sunulan yeni elektrikli G Serisi de aynı kaderi paylaşacak. Aracın fiyatı G580 ile 13.5 milyon. Aynı güç ve veriye sahip olan G63 ise 25 milyon lira.

Alman üretici Mercedes-Benz geçmişe atıf yapan yeni modeli G serisi uzun bir süredir Türkiye pazarında satılıyor. Fakat son dönemde artan kur ve vergi çarpanıyla aracın fiyatı milyon liraları buldu. Yüzde 220 ÖTV ile modelin fiyatı bir anda 20 milyon liralara merdiven dayadı. Ama bu versiyonun da artık çok daha ucuz bir seçeneği geldi. Uzun bir süredir elektrikli otomobillere olan talep oldukça iyi bir seviyede gidiyor. Hatta lüks tarafta iştah daha yüksek. Bunun en büyük nedenlerinden biri de fiyat skalası. Tüketici E Serisi’nin içten yanmalı versiyonuna ödeyeceği parayla S Serisi’nin elektriklisine binebiliyor. Tablo böyle olunca lüks tarafta voltaj daha yüksek oluyor.

EN UCUZ G OLACAK

Bugün bakıldığında Mercedes-Benz G Serisi’nin başlangıç fiyatı 17.7 milyon liradan başlayıp, 25 milyon liraya kadar çıkıyor. Fakat elektrikli versiyonu G580 13.5 milyon liralık fiyat etiketine sahip. Aynı güç tepkinme özelliklerine sahip olan G63 ile aradaki fark 12 milyon. Yani bir G63 parasına nerdeyse iki tane G580 alınabiliyor. Bu arada otomobilin vergisiz çıplak fiyatı aslında G63’ten daha pahalı. G580’in vergisiz fiyatı 7 milyon liranın biraz üzerinde. G63 ise 6.5 milyon liralık bir fiyat etiketine sahip. G63 ile G580’in güç dengelerine hızlanmalarına baktığımızda aynı verileri sunabiliyor. Bu yüzden G63’e ulaşamayan gözü artık G580’e dikecek.

450 KİLOMETRE MENZİLİ VAR

Menzil tarafında da çok sorun yaşanmaz. Aracın ortalama menzilinin 450 kilometre seviyesinde olduğu iddia ediliyor. Zaten G63’de o güç ve o tüketimle hemen hemen 500 kilometre gidebiliyor.