Bari matrah da yüzde 80’den başlasın tam olsun

Otomotivde vergi siyasetin de gündeminde. Artık sıfır araca ulaşmakta zorlanan tüketici CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları sonrasında Hazine Bakanı Nebati’nin de espri yaptığını belirttiği ‘Biz ÖTV’yi arttırmayı düşünüyorduk’ sözleri gündeme geldi. ‘ÖTV indirimi gündemimizde yok’ diyen Nebati’nin sözleri işlevsiz hale gelen matrah dilimlerini akıllara geldi. Yüzde 45, 50, 60 ve 70’lik matrah diliminde hemen hemen araç kalmadı. Neredeyse tüm modeller yüzde 80 vergiye girdi.

ALİ YILDIRIM

Otomotiv sektörü son birkaç haftadır siyasetin de gündeminde. Hem ana muhalefetin hem de iktidar partisinin farkında olduğu vergi sorunu karşısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları sonrasında sektör politika malzemesi haline geldi. Asıl sorun ise hala devam ediyor. Yüksek vergi yüküyle birlikte otomobil alma hayalleri çoktan uçan tüketicinin artık ikinci el araçtan başka seçeneği yok. Tabi o tarafta da 20 yaş üstü modeller mecburen revaçta. Bunun tek çözümü ise önce araç bulunurluğu sonra düşük kur ve bunun akabinde de yeni nesil vergi sistemi.

KILIÇDAROĞLU: ARAÇ ALMAYI

ERTELEYİN ÖTV’Yİ İNDİRECEĞİZ

Demode olan vergi sistemiyle birlikte en ucuz otomobilin fiyatı bile yavaş yavaş 1 milyon lira yolculuğuna çıkarken, siyasetin gündeminde de özel tüketim vergisi (ÖTV) var. “ÖTV indirimi gündemimizde yok” diyen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, beklentilerin önünü kapamışken, Kemal Kılıçdaroğlu geçen haftalarda “Birkaç ay araç almayı ertelerseniz, Bay Kemal olarak sözümdür: İkinci el araba parasına, sıfır araba aldıracağım sizlere” sözünü yeniden tekrarladı. ÖTV indiriminin gündemlerinde olmadığını söyleyen ekonomi yönetimi, matrah artışı tarafına da değinmedi. Bugün bakıldığında sıfır araç satışları ağırlıklı olarak yüzde 45, 50, 60, 70 ve 80 seviyesinde vergilendirilerek satılıyor. En son Ocak 2022’de yapılan düzenleme sonrasında araya yüzde 60 ve yüzde 70 baremleri eklenmişti. Tabi bu önlemin de çok sürdürülebilirliği kalmadı. Şu an yüzde 70 vergi diliminde satılan araçların sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Bu yüzden matrah sisteminin de bir geçerliliği kalmadı.

YÜZDE 70’DE 5 MODEL BİLE YOK

Nureddin Nebati’nin dediği gibi ‘ÖTV indirimi gündemde yok’ fakat matrah artışlarının da gözden geçirilmesi gerekiyor. Eğer bir düzenleme planlanmıyorsa da matrahın yüzde 80’den başlaması hiç de sürpriz olmayacak. En son Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) Temmuz 2022 verilerine göre, satılan araçların yüzde 85,4’ü yüzde 80’lik vergi diliminde, yüzde 6,8’i de yüzde 70’lik vergi diliminde yer aldı. Tabi bu veriye Ağustos zamları dahil değil. Şu an hemen hemen 5 modelin yüzde 70 vergi diliminde kaldığı görülüyor. Eylül ayında yüzde 70 matrah dilimi de tuş edilmiş olacak.

‘ÖTV ARTIŞINI ESPİRİ OLARAK SÖYLEDİM’

Geçtiğimiz günlerde Hazine Bakanı Nureddin Nebati’nin ‘ÖTV’yi arttırmayı düşünüyorduk’ sözleri gündeme bomba gibi düştü. Bunun ardından bir açıklama yapan Nebati, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na cevap vererek “Geçen günlerde finansal piyasalarda istikrarı ve güveni pekiştiren Kur Korumalı Mevduat’a ilişkin ifadelerinizden sonra şimdi de hiçbir ekonomik dayanağı olmayan, gerçeklikten uzak otomobilde ÖTV indirimi vaadinizi gördüm. Sizin bu manipülasyonunuzu espriye alarak ‘tam ÖTV’yi artıracaktık ki Kılıçdaroğlu konuştu’ şeklinde bir söz söyledim” dedi.

‘GÜNDEMİMİZDE VERGİ İNDİRİMİ YOK’

Bakan Nebati sözlerine şöyle devam etmişti: “Ben şimdi size durumu anlatayım; ‘vergi politikaları’ belirlenirken nelere dikkate edileceği, piyasa bozucu hareketlerden nasıl kaçınılacağı ve vergilemede nasıl objektif olunacağı hususları, sizin çok iyi bildiğinizi iddia ettiğiniz vergiciliğin temel kurallarındandır. Vergi artışı veya indirimi şeklinde planımız olsa bunu sizin gibi ulu orta konuşup fiyatları artıracak-azaltacak ve sektörde tüketici davranışlarını bozucu şekilde yapmayız” diye konuştu. Kimsenin bu tür sorumsuz konuşmalarla, vatandaşları araç alma kararlarını yanlış yönlendirmeye hakkı bulunmadığını vurgulayan Nebati, şunları kaydetti: “Bu tür davranışlar gerek vatandaşlara gerekse sektöre zarar verir. Kaldı ki şu anda otomotiv sektöründe ÖTV konusu gündemimizde yoktur.”