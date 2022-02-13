Opel ‘’Şimdi Al, Baharda Öde’’ Diyor!

Opel Türkiye, Şubat ayına özel olarak sunduğu ödeme seçenekleriyle ön plana çıkıyor. Sınıfının gözde SUV modeli Mokka ile başarılı ticari araç modelleri Combo Life, Combo Cargo, Vivaro Cargo, Vivaro City Life ve Zafira Life’ı tercih edecek müşteriler, stoklarla sınırlı kampanya kapsamında şimdi alıp 2 ay sonra ödemeye başlayabiliyor. 2 ay ödeme ertelemeli kredi kampanyası kapsamında 75 bin TL için; 12 ay vade, 0 faizli veya 110 bin TL için; 15 ay vade, %0,99 faizli kredi imkanı sunuluyor. Bununla birlikte aynı modellerde 100 bin TL için; 12 ay, 0 faizli veya 150 bin TL için; 15 ay, %0,99 faizli kredi koşulları Opel tutkunlarını bekliyor.

Sahip olduğu üstün Alman teknolojisini en çağdaş tasarımlarla buluşturan Opel, Şubat ayında binek ve ticari araç modellerinde sunduğu uygun satın alma koşulları ve ödeme seçenekleriyle öne çıkıyor. Markanın sıradışı hatları, Opel Vizör’ü ve Pure Panel kokpitiyle ses getiren en yeni modeli Mokka’ya sahip olmak isteyenler, Şubat ayı boyunca 2 ay ertelemeli 75 bin TL kredi için; 12 ay vade, 0 faizli veya 110 bin TL için; 15 ay vade, %0,99 faizli kredi imkanından yararlanabiliyorlar. 554.900 TL’den başlayan fiyatlara sahip Opel Mokka modelinde ayrıca 100 bin TL için; 12 ay vade, 0 faizli veya 150 bin TL için; 15 ay vade, %0,99 faizli kredi imkanı da sunuluyor. Opel’in yeni tasarım dilini en iyi şekilde yansıtan modelleri arasında yeni Crossland 400.900 TL’lik başlangıç fiyatıyla dikkat çekerken, Şubat kampanyası kapsamında 60 bin TL için; 12 ay vade, %0,99 faizli kredi fırsatıyla SUV konforunu ve sürüş keyfini otomobil severlerle buluşturuyor. Opel’in SUV segmentindeki bir diğer güçlü modeli Opel Grandland X ise Şubat ayında 660.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Bununla birlikte, Opel’in sürüş keyfiyle öne çıkan hatchback modeli Corsa ise 332.900 TL’den başlayan fiyatıyla dikkat çekiyor.

“İşi Almanlara Bırakın” sloganıyla farklı boyutlardaki ticari araçlarında hayatı kolaylaştıran çözümler sunan Opel, binek otomobil konforunu ticari araç özellikleriyle birleştirerek KOBİ’lerin her ihtiyacına cevap vermeye devam ediyor. Alman devi, ticari araç ürün ailesinde de Şubat ayına özel 2 ay ertelemeli 75 bin TL için; 12 ay vade, 0 faizli ve 110 bin TL için; 15 ay vade, %0,99 faizli kredi kampanyasıyla fark yaratıyor. Şubat ayında binek otomobil konforunu ticari araç özellikleriyle birleştiren Combo Life’a, 371.900 TL’den başlayan fiyatlarla, çok yönlü kasası ve yüksek taşıma kapasitesiyle öne çıkan Combo Cargo’ya ise 292.900 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Yüksek taşıma kapasitesi ve akıllı teknolojileriyle ticarette işleri kolaylaştıran Vivaro Cargo, 375.900 TL’den; Vivaro City Van ise 459.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Konfor odaklı yenilikçi teknolojileri, özgün Alman tasarımı ve iyi düşünülmüş detaylarıyla yeni Zafira Life 563.900 TL’den başlayan fiyatıyla dikkatleri üzerine çekiyor.