4 yapraklı yonca elektriğe kavuştu

Alfa Romeo Tonale hibrit tanıtıldı. Alfa Romeo tarafından geliştirilen Hibrit ve dört tekerlekten çekişli Şarj Edilebilir Hibrit (Plug-in Hybrid Q4) versiyonuyla dünya yollarına çıkmaya hazırlanıyor.

Alfa Romeo Tonale hibrit tanıtıldı. Alfa Romeo tarafından geliştirilen Hibrit ve dört tekerlekten çekişli Şarj Edilebilir Hibrit (Plug-in Hybrid Q4) versiyonuyla dünya yollarına çıkmaya hazırlanıyor. Alfa Romeo, bağlanabilirlik ve elektrikliye geçiş çağına Tonale ile giriş yapıyor. İsmini, Alpler’in Stelvio Geçidi ile yakın ve bağlantılı olan görkemli zirveleri ve yıl boyunca yağan kar ile ünlü Tonale Geçidi’nden alan model, markanın DNA’sına sadık kalarak; 21. yüzyılın sportifliğini yeniden tanımlamaya hazırlanıyor. Alfa Romeo için dönüşümün simgesi olan ve gerçek bir elektrikli sürüş deneyimi sunmaya hazırlanan Tonale, sınıfının en iyi performansı için Alfa Romeo tarafından geliştirilen hibrit ve dört tekerlekten çekişli şarj edilebilir (Plug-in Hybrid Q4) hibrit versiyon olmak üzere iki elektrik destekli model ve 2‘inci seviye otonom sürüş özelliği ile dünya yollarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

KONSEPT GİBİ SUV

Kökenlerini aldığı konsept otomobilin tasarımına sadık kalan Tonale, özgün özellikleriyle markanın köklü mirası ile yenilikçi tasarım unsurları arasında mükemmel bir sentez oluşturuyor. Kompakt boyutlarıyla dikkat çeken model, 4,53 metre uzunluk, 1,84 m genişlik ve 1,6 m yüksekliğiyle Alfa Romeo’ya özgü, yenilikçi tasarım anlayışını yansıtırken, geçmişle gelecek arasında kusursuz bir uyum sergiliyor. Tasarımcıların “GT Line” ismini verdiği; otomobilin arkasından başlayarak farlara kadar uzanan ve Giulia GT’nin formlarından esinlenen çizgi aracın yan kısmına karakter verirken 8C Competizione gibi ikonik modelleri çağrıştıran zarif ve benzersiz bir görünüm kazandırıyor. Aracın önünde, özgün üçgen ızgara ve merkezi olarak konumlandırılan Alfa Romeo arması bulunuyor. Yeni Tam-LED Uyarlanabilir Matrix’li “3+3” farlar, SZ Zagato veya Proteo konsept otomobillerini çağrıştırıyor. Üç modüllü farlar, otomobilin ön kısmında benzersiz bir görünüm oluştururken, gündüz sürüş farları, dinamik sinyaller ve “Karşılama ve Uğurlama” işlevleri ile her zaman en iyi aydınlatma koşullarını sunuyor.

NFT DİJİTAL SERTİFİKALI İLK OTOMOBİL

Alfa Romeo, Tonale ile otomotiv sektöründe gerçek bir yenilik olan, değiştirilemeyen dijital varlık (NFT) teknolojisini de pazara sunuyor. Otomobili NFT ile dijital sertifikalandıran ilk otomobil üreticisi olan Alfa Romeo, her an kullanılabilen ve sürdürülebilir olan bu özel araç dışı özellikle markanın değişimindeki yenilikçi yönünü vurguluyor. Tonale’nin NFT sertifikası, müşterinin onayı ile aracın tüm verilerini kaydederek, uygun şekilde bakımının yapıldığını belgeleyerek ikinci el değerini yükseltecek bir etki yaratacak bir sertifika oluşturuyor. NFT sertifikası, ikinci el otomobil pazarında, kullanıcıların veya bayilerin güvenebileceği ek bir güvenlik kaynağı da oluşturacak.

160 BEYGİRLİK HİBRİT

Tonale, markanın elektrikliye geçişinde giriş noktasını oluştururken, sportifliği 21’inci yüzyıl için yeniden icat ediyor, markaya ve DNA’sına da sadık kalıyor. Tonale ile Alfa Romeo’ya özel 160 HP’lik Hybrid VGT (Değişken Geometrili Turbo) motor sunuluyor. Motor gücünü 7 vitesli Alfa Romeo TCT çift kavramalı şanzıman üzerinden yola aktarırken 48 voltluk 15 kW, 55 Nm “P2” elektromotor, içten yanmalı motor kapalıyken tekerlekleri hareket ettiriyor. Sistemin ‘elektrikli sürüş’ işlevi, düşük hızlardaki sürüşlerde veya park-manevra anında elektrik modunda ilk hareket veya sürüşü mümkün kılıyor. Lansmanla birlikte, yine 7 vitesli Alfa Romeo TCT ve 48 volt “P2” elektromotorla 130 HP’lik hibrit versiyon da satışa sunuluyor.

6.2 SANİYEDE 100 KM

0-100 km/s hızlanmasını sadece 6,2 saniyede tamamlayan özel 275 hp Plug-in Hybrid Q4 çekiş ile en yüksek performans seviyesi sunarken, tamamen elektrik modunda şehir içinde 80 km’ye varan menzile ulaşıyor. Plug-in Hybrid güç-aktarma sisteminde standart olan Q4 çekiş, benzersiz bir sürüş güvenliği ve keyfi sağlıyor. Ürün gamını 130 HP güç ve 320 Nm torka sahip 6 vitesli Alfa Romeo TCT çift kavramalı otomatik şanzıman ve önden çekiş sistemiyle eşleşmiş yeni 1,6 litre turbo dizel motor tamamlıyor.

İKİNCİ SEVİYE OTONOM

Alfa Romeo Tonale, segmentinde bir rekor olan toplam 22,5 inçlik 2 büyük ekrandan oluşan sofistike, smooth ve sezgisel bir kullanım sunan İnsan Makine Arayüzü’nden (HMI) oluşan yeni bir bilgi-eğlence sistemi sunuyor. Kişiselleştirilebilen Android işletim sistemi ve 4G bağlantılı kablosuz havadan (OTA) güncellemelerle yeni bilgi-eğlence sistemi her zaman güncel içerik, işlev ve hizmetler sunuyor. Tonale, sürüş keyfini engellemeden maksimum sürüş güvenliği sunmak üzere; hızlanma, fren ve şerit takibini otomatik yöneten 2’nci seviye otonom sürüş için yeni Alfa Romeo Gelişmiş Sürüş Destek Sistemleri (ADAS) ile donatıldı.