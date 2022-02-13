Toyota Şubat kampanyası başladı

Toyota yeni yılın ilk ayında başlattığı finansal fırsatlarla dolu kampanyası Şubat ayında da devam ediyor.

Toyota yeni yılın ilk ayında başlattığı finansal fırsatlarla dolu kampanyası Şubat ayında da devam ediyor. Toyota’nın Şubat ayı kampanyasında Yaris ve Yaris Hybrid modellerinin 75.000 TL, 12 ay vade ve yüzde 0.69 finansman oranı ile satışı sürerken; dileyen müşteriler Yaris 1.0 Vision haricindeki diğer Yaris modelleri için nakit alım indiriminden yararlanabilecekler.

TOYOTA TİCARİ ARAÇ KAMPANYASI

Toyota Professional ailesinin üyeleri Yenilenen Hilux, Proace City ve Proace City Cargo modelleri de 100.000 TL, 12 ay vade ve yüzde 0,69 finansman oranı ile Şubat kampanyasında avantajlı bir şekilde sunuluyor. Şubat kampanyasında ayrıca, yeni araç kredilerinde 6 ay, Xchange by Toyota kredilerinde ise 3 aya kadar erteleme imkanı da sunuluyor.

HİBRİT OTOMOBİL KREDİSİ

Toyota’nın hibrit modelleri için anlaşmalı banka aracılığıyla ‘Çevre Dostu Kredisi’ ile Şubat ayında tüm vadelerde, sıfır ve 2. el araçlar için 1-12 ay arası yüzde 1,85, 13-36 ay arası yüzde 1,95 ve 37-48 ay arası da yüzde 2,05 finansman oranı olanağı da bulunuyor.

TOYOTA MODELLERİNDE KREDİ FAİZ ORANLARI

Yüzde 1,85’den başlayan finansman oranları ve her bütçeye göre şekillendirilebilen 60 aya kadar uzayan vade seçenekleri ile Toyota’nın Şubat ayı kampanyasından yararlanmak isteyenler için markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenlere “takas” seçeneği de bir başka alternatif oluşturuyor.