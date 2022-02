Anadolu Isuzu, ticari araçlar segmentinde sıfır emisyon doğrultusunda faaliyet gösteren küresel Drive to Zero inisiyatifine üye oldu. Anadolu Isuzu, üyeliğe kabul edilerek çevreci araçların üretimine olan kararlılığını da vurguladı.

Anadolu Isuzu, otomotiv endüstrisinin sektörel organizasyonlarının ve öncü şirketlerinin ortak girişimiyle başlatılan küresel ‘Drive to Zero’ girişimine üye oldu. Ticari araç üretiminde 2040 yılına kadar yeni kamyon ve otobüs satışlarında yüzde 100 sıfır emisyona ulaşma hedefiyle çalışmalar yürüten Drive to Zero inisiyatifine, ticari araçlar segmentine özel hedefler belirliyor ve bu hedefleri yakalama çalışmalarının koordinasyonunu sağlıyor. İnisiyatife, faaliyetlerini bu hedefler doğrultusunda sürdüreceğini deklare eden öncü endüstri şirketleri katılabiliyor. Sıfır emisyonlu ticari araçlara geçişi hızlandırma hedefiyle birçok küresel ve bölgesel girişimde aktif olarak yer alan Drive to Zero’nun üyeleri arasında AB ve ABD başta olmak üzere birçok ülkede faaliyet gösteren ticari araç üreticileri ya da bu araçlar için çözümler geliştiren öncü şirketler yer alıyor.

SIFIR EMİSYON İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan konuyla ilgili açıklamasında şu değerlendirmede bulundu: “Anadolu Isuzu olarak sürdürülebilirliğe büyük bir önem veriyor, çevresel ayak izimizi en aza indirmek üzere çalışıyoruz. Drive to Zero gibi önemli inisiyatife üye olarak katılmamız şirketimizin bu hedeflere yönelik kararlılığının da bir göstergesi. Bu inisiyatifin sıfır emisyon hedeflerini paylaşıyor, bu amaçlar doğrultusundaki çalışmaların ticari araç üretimi alanında yaşamsal bir öneme sahip olduğuna inanıyoruz. Tüm dünyada belediyelerin, ulaşım işletmecilerinin ve lojistik sektörlerinin çevreye daha duyarlı, teknolojiyi çevre adına etkili kullanan, çevresel sürdürülebilirlik alanında öne çıkan araçlar yönündeki beklentileri artıyor. Biz de bu doğrultuda tüm dünyada ilgi gören tamamen elektrikli ve CNG motorlu, düşük emisyonlu çevreci araç modellerimizin çeşitliliğini her geçen yıl artırmayı hedefliyoruz.”

ÇEVRECİ ARAÇLAR ÜRETİMDE DE ÖNCÜ

Anadolu Isuzu tarafından Türkiye’de üretilen tam elektrikli ve CNG motorlu araçlar dünyada sürekli artan bir ilgiyle karşılaşıyor. Anadolu Isuzu’nun ilk tam elektrikli modeli Novociti VOLT’un ilk ihracatını 2021 yılında Fransa’ya gerçekleştirdi. Anadolu Isuzu’nun %100 Biogas uyumlu çevre dostu CNG motorlu modeli Kendo/Interliner ise, Avrupa çapında düzenlenen “Sürdürülebilir Otobüs” Ödüllerinde “Yılın Otobüsü” seçildi. Anadolu Isuzu, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma misyonu doğrultusunda hayata geçirdiği çalışmaları ile Global Reporting Initiative (GRI) standardındaki “Sürdürülebilirlik Raporu”nu üçüncü kez hazırladı ve kamuoyuyla paylaştı.