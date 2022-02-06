İçeride vergi dışarıda çip

Türkiye’de uzun bir süredir otomotiv sektörü iç pazarda kur, vergi ve faiz kaynaklı büyük bir kayıp yaşıyor. Aynı zamanda başlayan çip krizi de satışlara etki ediyor. Yüksek vergi dilimlerinden dolayı ihracat özellikle Türkiye’deki markalar için daha karlı fakat burada da çip krizinin etkileri ortaya çıkıyor. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik “Yarı iletken çip krizi, ham madde tedarik problemleri ve artan maliyetler gibi sorunların gölgesinde girdik” dedi.

ALİ YILDIRIM

Türk otomotiv sektörü ülke ekonomisinin hiç kuşkusuz en önemli ihracat kalemlerinden biri. Özellikle dış ticaret açığına önemli bir katkı sağlayan sektör, iç pazarda vergi ve kur zamlarıyla mücadele ederken, dışarda da çipe takıldı. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı Ocak ayında bir önceki yılın Ocak ayına göre yüzde 12,8 azalarak 38 bin 131 adet olarak gerçekleşti. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, otomotiv sektörünün ocak ayı ihracatı yüzde 1,6 düşüşle 2.2 milyar dolar oldu. Yaşanan düşüşe rağmen Türkiye ihracatında yine ilk sırada yer alan sektörün toplam ihracattan aldığı pay ise yüzde 12,7 oldu.

BİNEK DÜŞTÜ OTOBÜS ARTTI

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik “Yarı iletken çip krizi, ham madde tedarik problemleri ve artan maliyetler gibi sorunların gölgesinde girdiğimiz 2022 yılının ilk ayında en büyük ürün grubu yine tedarik endüstrisi oldu. Binek otomobillerde yüzde 21 düşüş, otobüs-minibüs-midibüs ihracatında ise yüzde 39 artış kaydettik. Ülke bazında ise Birleşik Krallık, ABD ve Mısır gibi ülkelere yüzde 40’lara varan oranlarda yüksek oranlı artışlar yaşandı. Fransa ve İtalya’ya ise çift haneli düşüş yaşadık” diye konuştu.

AVRUPA DARALDI

Ürün grubu bazında Tedarik endüstrisi ihracatı ocakta yüzde 7 artarak 951 milyon USD olurken, Binek Otomobil ihracatı yüzde 21 azalarak 654 milyon USD, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 3 artarak 440 milyon USD ve Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı da yüzde 39 artarak 65 milyon USD olarak gerçekleşti. Ocakta Binek Otomobillerde önemli pazarlardan olan Fransa’ya yüzde 66, İtalya’ya yüzde 53, İsveç’e yüzde 55, Belçika’ya yüzde 41 ihracat düşüşü görülürken, yine önemli pazarlardan Birleşik Krallık’a yüzde 53, Mısır’a yüzde 30, ABD’ye yüzde 259 ihracat artışı yaşandı.

AB’YE DÜŞTÜ ABD’YE PATLADI

Ülke bazında en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya ocakta yüzde 1 artışla 325 milyon USD’lik ihracat kaydedildi. İkinci büyük pazar olan Birleşik Krallık’a yüzde 34 artışla 268 milyon USD ihracat yapılırken, Fransa’ya ihracat yüzde 40 azalarak 182 milyon USD oldu. Geçen ay yine önemli pazarlardan Slovenya’ya yüzde 25, ABD’ye yüzde 41, Mısır’a yüzde 40, Rusya’ya yüzde 37, Romanya’ya yüzde 26,5 ihracat artışı görülürken, İtalya’ya yüzde 23, İsveç’e yüzde 41, Macaristan’a yüzde 12 düşüş yaşandı. Ülke grubu bazında en büyük pazar olan Avrupa Birliği Ülkelerine ocak ayında ihracat yüzde 11 azalarak 1 milyar 388 milyon USD oldu.

YERLİLİĞİN AVANTAJINI KULLANDIK

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, Türkiye otomotiv sektörünün, çip krizinin yanı sıra enerji ve ham madde sorunları nedeniyle geçen yıl üretimde kısmen kesintiler yaşadığını, bu nedenle özellikle yılın son döneminde satışlarda kayıpların üst seviyelere çıktığını hatırlattı. Bulunurlukla ilgili 2021 yılında kısmen az etkilenen markalardan birinin Hyundai olduğunu belirten Berkel, “2022’ye de benzer sorunları göz önünde bulundurup gerekli hazırlıkları yaparak başladık. Yerli üretimin gücünü arkamıza alarak ocak ayında talep etmiş olduğumuz i20 ve BAYON modellerimizden maksimum adette araç almayı sağladık” dedi.