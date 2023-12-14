2 milyona kadar olan Kia Sportage’a sıfır faiz

Kia, aralık ayına özel olarak hazırladığı kampanyalarda, Niro ve 2 milyona kadar olan Sportage modelleri için 250 bin TL’ye sıfır faiz fırsatı sunuyor.

Kia, aralık ayına özel olarak hazırladığı kampanyalarda, Niro ve 2 milyona kadar olan Sportage modelleri için 250 bin TL’ye sıfır faiz fırsatı sunuyor. Kia, aralık ayında araç sahibi olmak isteyenlere özel fırsatlar sunuyor. Kia Aralık ayına özel olarak hazırladığı kampanyalar çerçevesinde C segmentinin iddialı SUV modelleri Niro ve amiral modeli Sportage’da 250 bin TL’ye 12 ay yüzde sıfır faiz fırsatı sunuyor. 2 milyon liraya kadar olan Sportage modellerinde kampanya bulunurken, diğerlerinde yok. Şu an kampanyalı fiyatı dahil etmezsek Prestige benzin otomatik, Prestige Mild Hibrit dizel ve Anniversary Edition Mild Hibrit 4×4 benzin fiyatı 2 milyonun üzerinde olduğu için kampanyaya dahil olmuyor.

200 BİN LİRAYA YÜZDE 2,69 FAİZ

A segmentinin lideri Picanto, Kia’nın diğer sevilen modelleri Stonic ve Cerato’da aralık ayına özel 200 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 2,69 faiz avantajıyla satışa sunuluyor. Kia ayrıca, Ceed ve XCeed modellerinde 250 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 2,69 faiz avantajını yeni bir Kia sahibi olmak isteyenlerle buluşturuyor.

200 BİN LİRA İNDİRİM SEÇENEĞİ DE VAR

Kampanyalarla birlikte özel indirimler de açıklayan Kia bu aya özel olarak Sorento’da 200 bin TL, EV6’da 150 bin TL indirim fırsatı sunuyor. Sportage, XCeed, Ceed SW ve Stonic’de 100 bin TL, Niro EV’de 60 bin TL, Ceed HB ve Cerato’da 50 bin TL indirim uyguluyor.