Araç sahipleri yılda 4 bin saat kazanıyor

Yeni bir otomobil aldığınızda onun bakımı, yıkaması, yakıt alımı, muayenesi hatta lastik değişimi bile bazıları için külfet halini alıyor. Bütün bu işlemleri tek çatı altında veren Rabam, kullanıcılarına ilk yılda 4 bin saat kazandırdı. Rabam CEO’su Günay “Sadece zaman değil tasarruf da tasarrufa da katkıda bulunuyoruz. Buharlı araç yıkama hizmetimizle su kullanımını yüzde 70 azaltıyoruz” dedi.

ALİ YILDIRIM-İSTANBUL

Türkiye’de yaklaşık 1.5 yıldır hizmet veren Rabam, ticari ve binek otomobillerin satış sonrası hizmetlerini gerçekleştiriyor. Bakım, muayene, ekspertiz, araç yıkama, akaryakıt alımı, lastik değişimi, mini hasar onarımı gibi işlemleri yapan şirket, yaklaşık 1 milyar kere yapılan işlemlerden iyi bir pasta kapmak istiyor. Böyle büyük bir pazarın içinde İstanbul’un yüzde 20’lik bir payı olduğunu söyleyen Rabam CEO’su Murat Günay, son bir yılda kullanıcılara toplamda 4 bin saat kazandırdıklarını ifade etti.

EN ÇOK YIKAMA VE YAKIT HİZMETİ VERİYORUZ

En yüksek frekansın oto yıkama ve akaryakıtta olduğunu söyleyen Günay “1 milyar adetlik işlemin zaten 500 milyonu akaryakıt. Biz akaryakıt firmalarıyla anlaşıp onlardan alacağımız taşıt kartlarıyla bunları kendi aldığımız indirimi son kullanıcıya veriyoruz. Dolayısıyla siz bir bankanın bir akaryakıt firmasının kampanyasını beklemeye gerek kalmadan belli oranda indirim ile her zaman alabileceksiniz. Bizden bir kart çıkardığınızda indirimli akaryakıt alacaksınız. Yani bir nevi self servis olacak. Sadece İstanbul’da hizmet verirken o kartla tüm Türkiye’ye yayılmış olacağız. Yani akaryakıtta indirim veren marka olup o markanın tüm Türkiye’de dijital olarak akaryakıt almasını sağlayacağız” dedi.

45 DAKİKADA BUHARLI OTO YIKAMA

Bir otomobili geleneksel yöntemlerle yıkamak neredeyse 150 litre suya neden oluyor. Rabam tasarruf için yerinde buharlı yıkama yapıyor. Günay “Bu işlem 45 dakika sürüyor. Mükemmel bir tasarruf. Sadece yıkamadaki su israfını yüzde 70 düşürüyoruz. Oldukça çevreci bir uygulama” ifadelerini kullandı.

‘ELEKTRİKLİ ARAÇLARI ŞARJA GÖTÜRECEĞİZ’

“Elektrikli araç şarj olayını şöyle yapacağız” diyen Murat Günay “Herkes gösteriyor şarj istasyonlarını. Bir kere onu yapmamız lazım. Hem parkla ilgili bir şey de yok. İspark veya özel otopark haritaları falan. Onlar hep yol haritamızda var. Yani elektrikli şarj istasyonlarında onların fiyatlarını sunmak ve yönlendirme yapmak istiyoruz. Yani ben elektrikli şarjı nereden alacağımı da bilirim, aracımı nerde yıkattığımı da bilirim, akaryakıt alırsam indirim de olur, muayeneyi buradan yaptırabilirim gibi bütün hizmetleri uçtan uca alabileceği bir platform olmak hedefimiz” diye konuştu.

‘SANAYİDEN KORKAN BİZİ KULLANIYOR’

Son kullanıcıya fayda sağlayacak bir plan yaptıklarını anlatan Murat Günay “İnsanlar sanayiye gittiği zaman güvenilir mi değil mi, çok mu para ister, başka şeyler de çıkar mı, birkaç yere mi uğramam gerekir gibi kaygı taşıyor. Biz değişik alanlarda fiyatlar alıyoruz, şu fiyat ile bu fiyat arasında diyoruz. Mesela araçta göçük varsa, onun santimetre fiyatı şudur, ya da şurası da olacaksa fiyat budur diye olayı şeffaflaştırıyoruz. Kullanıcı böylece ne yapılacağını, ne fiyat ödeyeceğini bilmiş oluyor. Fiyatı belirleyen biz olmuyoruz ama belirlenmiş olan fiyatları sunmuş oluyoruz. Biz sanayiye gittiğimizde bir şeyi değiştirmek istediğimiz de birisi 5 TL der, başka birisi 20 TL der, bir diğeri de 100 TL diyebilir. Biz bu fiyatları bildirir, seçenek sunarız” diye konuştu.