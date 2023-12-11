Kia EV9 ‘Yılın Aile Otomobili’ seçildi

Kia yedi koltuklu elektrikli modeli olan EV9, ‘Yılın Aile Otomobili’ seçildi.

Kia EV9, 2023 TopGear.com Ödülleri’nde ‘Yılın Aile Otomobili’ seçildi. Kia’nın yeni amiral gemisi tamamen elektrikli SUV EV9, aile dostu iç mekânı, uzun sürüş menzili, araç içi teknolojileri ve en güncel tasarım ve sürdürülebilirlik özellikleriyle Top Gear jürisinin beğenisini kazandı.

DÖNER KOLTUK ÖZELLİĞİ DE VAR

Rahat ve keyifli sürüş deneyimiyle jüriyi etkilemeyi başaran EV9, daha fazla kullanım kolaylığı sunması ve şarjının kayda değer seviyede daha fazla yol kat etmesini sağlamasıyla dikkat çekti. EV9 ayrıca ısıtmalı ve havalandırmalı koltukları, çok sayıdaki eşya saklama gözü ve döner koltuk özelliği ile değerlendirmede öne çıktı. Top Gear dergisi editörleri EV9’u ‘üstün teknolojik özellikleriyle birlikte temsil ettiklerinden dolayı 2023 yılının en ilgi çekici otomobillerinden biri’ olarak tanımladı.

563 KM MENZİLİ VAR

Premium SUV sınıfında olmasının yanı sıra çevreciliği de şık bir şekilde üstünde taşıyan EV9 563 kilometreye kadar (WLTP kombine çevrim) sürüş menzili sunuyor. EV9 ayrıca, 800V ultra hızlı şarj teknolojisi sayesinde DC hızlı şarj cihazlarında yalnızca 24 dakika içinde yüzde 10’dan yüzde 80’e kadar şarj edilebiliyor.