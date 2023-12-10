İkinci eline sahip çıkan tüketiciyle yağda rekor kırıldı

Türkiye’de son yıllarda sıfır araç sahibi olmak gittikçe zorlaştı. İkinci el araç pazarı da hızla büyüdü. Bu süreçte sıfır otomobile ulaşamayan birçok tüketici çareyi ikinci el aracına sahip çıkmakta buldu. Satış sonrasında yoğunluklar arttı. Özellikle sanayilerde yoğun süreçler başladı. Ve bu dönemde yağ rekoru kırıldı.

Türkiye’de son yıllarda sıfır araç sahibi olmak gittikçe zorlaştı. İkinci el araç pazarı da hızla büyüdü. Bu süreçte sıfır otomobile ulaşamayan birçok tüketici çareyi ikinci el aracına sahip çıkmakta buldu. Satış sonrasında yoğunluklar arttı. Özellikle sanayilerde yoğun süreçler başladı. Ve bu dönemde yağ rekoru kırıldı. Castrol’ün Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya (TUCA) Genel Müdürü Nilay Tatlısöz “Trafikteki her 10 aracın 3’ünün karterinde Castrol madeni yağı var. Türkiye genelinde 13 binden fazla noktada müşterilerimize ulaşıyoruz. Türkiye’nin tüm noktalarına ulaştığımız bir ağa sahibiz” dedi.

ARAÇ BAKIMI DENİLİNCE

AKILLARA YAĞ GELİYOR

13 ilde 24-65 yaş arası bin 500’den fazla araç sahibinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre, araç bakımı denildiğinde katılımcıların yüzde 44’ünün aklına yağ bakımı/yağ değişimi geliyor. Türkiye’de araç kullanıcıları madeni yağ konusunda servisteki ustaya güveniyor. Yağ markasına çoğunlukla, doğrudan veya dolaylı olarak, usta karar veriyor (yüzde 77). Madeni yağa usta karar verse de araçta kullanılan madeni yağın markasını neredeyse tüm sürücüler biliyor (yüzde 99,8). Araç sahiplerinin araçlarının bakımında en çok önem verdiği konular parça değişiminde orijinal ürün kullanılması, bir sonraki bakıma kadar (1 yıl) garanti verilmesi ve değiştirilen parça orijinal olmasa bile garantisinin olması.

100 MİLYON LİTRE YAĞ ÜRETTİK

Nilay Tatlısöz “Castrol’ün Avrupa’daki 8 üretim tesisinden birisi Gemlik. 2023 yılı başında gerçekleştirilen 5,5 milyon dolarlık yatırımla lojistik ve üretim açısından güçlenerek hedefimiz olan 100 milyon litre madeni yağı ürettik. Burada üretilen madeni yağı iç pazar dışında bölgeye de ihraç ediyoruz. Son iki yılda ihracat gelirlerini dolar bazında ikiye katlayarak ülkemizin ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Önümüzdeki yıllarda da yapılacak yatırımlardan Gemlik tesisimiz yine büyük bir pay alacak” diyerek üretim kapasitesinin artırılacağını, yeni tank ve depo yatırımlarının yapılacağını vurguladı.