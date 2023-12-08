OYAK 400 milyon euro yatırımla Türkiye’yi ihracat merkezi yapacak

OYAK ve Renault Bursa tesislerine 400 milyon euronun üzerinde yatırım yapıyor. Yeni model ve motor üretimine başlayan OYAK-Renault Fabrikaları, ihracatta Türkiye’yi küresel bir merkez haline getirmeye hazırlanıyor.

OYAK ve Renault Bursa tesislerine 400 milyon euronun üzerinde yatırım yapıyor. Yeni model ve motor üretimine başlayan OYAK-Renault Fabrikaları, ihracatta Türkiye’yi küresel bir merkez haline getirmeye hazırlanıyor. ‘Renault Uluslararası Oyun Planı 2027’ kapsamında 4 yeni modeli OYAK Renault fabrikasında üretecek marka, bu modellerden ilkinin Renault Duster olduğunu açıkladı. OYAK ve Renault, bu iddialı planları hayata geçirmek için Türkiye’deki AR-GE faaliyetlerini önemli ölçüde artırıyor. 2027 stratejisi çerçevesinde Bursa’daki tesise 400 milyon Euro’nun üzerinde yatırımı, Renault’nun Türkiye’nin potansiyeline ve markanın uluslararası arenadaki önemine olan güçlü inancını vurguluyor. Renault, Türkiye pazarındaki liderliğini güçlendirmenin yanı sıra küresel konumunu da güçlendirmeyi hedefliyor.

YENİ NESİL HİBRİT MOTOR

YATIRIMI DA BAŞLIYOR

2027 yılına kadar, Renault’un ürün gamında hibrit ve elektrikli araç satışlarında önemli bir artış yaşanacak ve Türkiye’de pazarın dönüşümüne katkı sağlanacak. Ayrıca, 2027 yılına kadar Türkiye’deki Renault satışlarının üçte birini elektrikli otomobiller oluşturacak şekilde bir dönüşüm sağlanması da hedefleniyor. Hibrit ve elektrikli araçların satışında önemli bir artış beklenirken, Türkiye’de yeni nesil hibrit bir motor da yerelleştirilecek. Her yeni yerel üretim modelinde hibrit bir motor seçeneği sunulacak. 2027 yılında Türkiye’deki elektrikli araç satışlarının toplam Renault satışlarının üçte birine ulaşması da hedefleniyor.

OYAK RENAULT C-SUV’LARI

50’DEN FAZLA ÜLKEYE İHRAÇ EDECEK

OYAK ve Renault, Türkiye’deki otomotiv sektöründe liderliklerini sağlamlaştırmak için geleceğe yönelik stratejik adımlar da atıyor. Bu stratejik hamleyle Türkiye’nin otomotiv endüstrisindeki iddialı konumunu daha da güçlendirilmesi hedefleniyor. Renault Group, 2026 yılına kadar OYAK Renault fabrikasında yeni bir modüler platformu da hayata geçirmeye odaklanıyor. Bu esnek ve yüksek verimli platform, çok çeşitli güç aktarma organları teknolojileriyle uyumlu olacak. Halihazırda üretiminin yüzde 75’ini Avrupa’ya ihraç eden OYAK Renault fabrikasını, 2027 yılına kadar dünya ülkeleri için küresel bir ihracat merkezi haline getirmeyi hedefleyen Renault, geleceğin C SUV modellerini 50’den fazla ülkeye ihraç ederek küresel varlığını genişletecek.