Dacia Duster Türkiye’de Renault Duster oluyor. Uzun bir süredir Türkiye pazarında başarılı satış grafiklerine ulaşan Duster şimdi de Renault forması giyecek. Aynı zamanda üretimi de ‘Made in Turkey’ olacak. Türkiye’de 13 yıldır faaliyet gösteren Dacia yoluna artık Duster olmadan devam edecek. Marka için yeni planlar yapılırken, en büyük kozunu Renault’ya kaptırdı. Gelecek zamanda Dacia ile ilgili de yeni planlar ortaya çıkacak.

ALİ YILDIRIM-İSTANBUL

Dacia Duster Türkiye’de Renault Duster oluyor. Uzun bir süredir Türkiye pazarında başarılı satış grafiklerine ulaşan Duster şimdi de Renault forması giyecek. Aynı zamanda üretimi de ‘Made in Turkey’ olacak.

Türkiye’de 13 yıldır faaliyet gösteren Dacia yoluna artık Duster olmadan devam edecek. Marka için yeni planlar yapılırken, en büyük kozunu Renault’ya kaptırdı. Gelecek zamanda Dacia ile ilgili de yeni planlar ortaya çıkacak.

400 MİLYON EURO YATIRIM YAPILDI

Bursa’da Oyak-Renault fabrikasında üretilecek olan model, aynı zamanda Türkiye’de de Renault markası altında satılacak. Toplamda fabrikaya 400 milyon euroluk bir yatırım gerçekleşecek. Dacia modelleri de yine farklı versiyonlarla satışı sürecek. Fakat 2024 ile birlikte Duster olmayacak. 2027 yılına kadar Renault Group ile Türkiye’de Oyak Fabrikası’nda 4 farklı model olacak. Bunlardan biri Duster olurken, diğer 3 seçenek de SUV modeller olmaya devam edecek.

SATIŞLARIN 3’TE 1’İ HİBRİT OLACAK

İstanbul’da gerçekleşen bir toplantıda sorularımızı cevaplayan Renault CEO’su Fabrice Cambolive “Türkiye bizim için stratejik bir pazar. Burada 50 yıllık bir markayız. Bugüne kadar Oyak Renault ortaklığıyla 7.5 milyon adet araç ürettik. 8 yeni model için 3 milyar euro yatıracağız. Ve bunları Türkiye dahil 5 bölgede üreteceğiz. Satışların 3’te 1’i hibrit olacak. Artık sadece Avrupa pazarı değil farklı bölgelere de Türkiye üzerinden açılacağız” dedi.

DÜNYADA SADECE 2 FABRİKADA ÜRETİMİ VAR

Bugün itibarıyla biri Türkiye olmak üzere toplamda 2 fabrikada Duster üretimi var. Modelin hibrit versiyonu da Türkiye pazarına girecek. Bu yüzden Cambolive “Türkiye’yi bir üretim ve ihracat üssü haline getireceğiz” ifadelerini kullandı.

DUSTER İKİNCİ YARIDA SATILACAK

Renault Duster üretimi için düğmeye basıldı. Bu süreçte aynı zamanda hibrit motorlu seçenek de gelecek. Tabi hibrit motorla birlikte otomatik versiyon da satışa sunulacak. Türkiye’de üretim yapılacak olan 4 modelin 3’ü SUV olacak. Aynı zamanda Türkiye’de de yeni hibrit motor üretimi de gerçekleşecek. Yeni C-SUV modeli Bursa’dan 50 ülkeye ihraç edilecek.

‘YENİ SATIŞ REKORLARINA İMZA ATACAĞIZ’

MAİS A.Ş. CEO’su Dr. Berk Çağdaş “Bugün, 2024 yılından itibaren Türkiye’de yerlileştirmeyi planladığımız 3 SUV arasından ilki olacak Yeni Renault Duster’ı duyurmak istiyorum. Yeni Renault Duster’ın, Duster modelinin başarı hikayesini sürdüreceğine eminim. Gerçek bir ikon olan Duster, kariyerinin 13 yılı aşkın süresinde dünya çapında büyük bir başarı elde etti. Duster ve yeni SUV’larla birlikte, Renault markası tam bir SUV yelpazesine sahip olacak. Türkiye’deki otomotiv pazarında lider olma taahhüdümüzü çeşitli, yerel üretim ve elektrikli araçlar sunarak teyit ediyoruz” dedi.

BURSA’DA 4 YENİ MODELİN DAHA ÜRETİMİ OLACAK

Renault Group Türkiye CEO’su Jan Ptacek “Verimli bir sanayi merkezi inşa etmek için Bursa fabrikamızın endüstriyel varlığı büyük önem taşıyor. Renault Group’un yeni modüler platformunun 2026 yılına kadar Bursa fabrikamızda devreye alınmasıyla, bir adım daha ileriye gidiyoruz. Toplam uzunluğu 4 ile 5 metre arasında değişen araç yelpazesi, 2.6’dan neredeyse 3 metreye kadar dört farklı dingil mesafesi uzunluğu olanağı sunuyor” dedi. Duster ile birlikte toplamda 4 model daha Bursa’da 2027’ye kadar üretime başlayacak.

PLANLAR ARASINDA ELEKTRİKLİ ARAÇ YOK

Yeni Duster için Türkiye’yi seçmelerindeki en büyük nedenlerden biri de iç pazar. Tam bir fiyat fayda otomobili olan model son dönemde yaptığı atılımlarla birlikte oldukça iyi bir satış rakamı yakaladı. 13 yıldır zirveye oynayan model, 4 çeker tarafında da sürekli liderlik koltuğuna oturdu. Bu yüzden Renault tarafında da yeni bir boşluk oluşunca devreye Duster projesi girdi. Renault Group için ihracat pazarları da büyük önem taşıyor. Özellikle Avrupa tarafında üretimler daha çok elektrikli modellere kaymaya başlarken, Türkiye içten yanmalı da gözde hale geliyor. Avrupa’ya ihracat planlarında çok güçlü bir yeri olmayan Renault Duster’ın asıl hedefi Orta Doğu, Afrika ve Orta Asya pazarları. Bu yüzden planlar arasında Türkiye’de elektrikli araç üretim hedefi 2027’ye kadar bulunmuyor.

MEGANE SEDAN BİTİYOR YERİNE DUSTER GEÇİYOR

Oyak-Renault Fabrikası’nda üretilen Megane sedanın Karsan fabrikasına kaymasıyla birlikte, kapasitede de büyük bir boşluk oluştu. Yılda yaklaşık 400 bin araç üretimi yapan tesis Renault Group bünyesinde alınan kararlarla birlikte aslında yeni bir yola girdiği çoktan belli oldu. Megane sedan üretiminin de sona yaklaşmasıyla birlikte Türkiye’de yeni bir elektrikli araç üretim kararı almayan group stratejik bir çıkışla Duster’ı kadrosuna kattı.