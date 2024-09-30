Renault Captur’a Alpine donanımı geldi

Renault Captur modeli Esprit Alpine tasarımıyla yenilendi. İki yeni benzinli motor seçeneğine sahip olan yeni modelde mild ve tam hibrit bataryalar görev yapıyor. Daha fazla detay videoda ve haberde…

ALİ YILDIRIM

Renault Captur modeli Esprit Alpine tasarımıyla yenilendi. İki yeni benzinli motor seçeneğine sahip olan yeni modelde mild ve tam hibrit bataryalar görev yapıyor. Uzun bir süredir Renault’u B SUV segmentinde temsil eden araç, kompakt boyut özelliklerini de taşımaya devam ediyor. Yeni Esprit Alpine donanım seviyesiyle iç ve dış tasarımda daha zarif ve sportif bir karakter ortaya koyan Yeni Renault Captur’un iç mekânını ise yeni döşemeler ve yeni ekranlar süslüyor. Yeni elektronik mimari, Seviye 2 otonom sürüş özelliği ve Aktif Sürüş Yardımcısı da dâhil olmak üzere en güncel sürüş yardımcılarıyla güvenliği yeni seviyelere taşınıyor.

‘ÇOK BEĞENİLECEK’

MAİS A.Ş. Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, “B-SUV segmentine yeni bir boyut getireceğinden hiç şüphemizin olmadığı Yeni Renault Captur’u Türkiye pazarına kazandırdığımız için büyük mutluluk duyuyoruz. Yıllardır Türkiye’nin en sevilen SUV modellerinden olan Captur’un yeni ve dikkat çekici görünümünün, konforlu iç mekânının ve Renault’nun en son teknoloji ile geliştirdiği donanımlarının kullanıcılar tarafından çok beğenileceğine eminiz. Elektrifikasyon alanında gerçekleştirdiğimiz atılımlarımızın en değerli örneklerinden biri olan Yeni Renault Captur, aynı zamanda OYAK’ın Türkiye otomotiv sektöründe gerçekleştirdiği atılımların da önemli bir adımını oluşturuyor” dedi.

160 BEYGİRLİK MİLD HYBRİD GELDİ

Yeni Renault Captur, mild hybrid EDC 160 hp ve E-Tech full hybrid 145 hp versiyonu da dâhil olmak üzere iki farklı motor seçeneğiyle satışa sunuluyor. Daha fazla sürüş keyfi ve daha dinamik bir sürüş için şasi ve hidrolik direksiyonu yeniden tasarlanırken, 4 farklı MULTI-SENSE sürüş modu sayesinde sürücünün sürüş stiline en uygun modu seçebilmesine olanak sağlıyor. Yeni Renault Captur; yeni renk seçeneği Kaya Gri, Esprit Alpine donanım seviyesi ve premium tarzıyla daha atletik bir görünüm ortaya koyuyor. Hem aerodinamiği iyileştiren hem de motor ve frenlerin soğumasını sağlayan hava girişleri, modele estetik bir görünüm kazandırıyor. Versiyona göre sunulan üç farklı tavan ve yan ayna rengi seçeneğiyle Yeni Renault Captur’un dış görünümü daha da dikkat çekici hale geliyor.

616 LİTRE BAGAJ

Yeni Renault Captur’un iç mekânı, uygulanan geliştirmeler ve yeni tasarım detayları ile daha keyifli bir sürüş deneyimi sunuyor. OpenR Link bilgi-eğlence sistemi ve versiyona bağlı 10,25 inç yeni gösterge ekranı daha pratik bir sürüş olanağı tanırken; yeni döşemeler ve detaylar ise iç tasarımı daha göz alıcı hale getiriyor. Yeni Esprit Alpine donanım seviyesi ise çok sayıda sportif tasarım ayrıntısıyla kullanıcıları özel bir sürüş deneyimine davet ediyor. Yeni Renault Captur, B segmentinde öncü olarak Android Automotive 12 sistemi ile günümüzün en gelişmiş araç içi teknolojisini barındırıyor. 10,4″ multimedya ekranı, entegre Google bağlantılı hizmetler özelliğine erişim imkanı sağlıyor. Bu hizmetler ile birlikte Google sesli asistan, canlı navigasyon ve Google Play üzerinden seçili birçok uygulamaya kolayca erişilebiliyor. Kabin, toplam 24,7 litre saklama alanı ile gelişmiş bir işlevsellik sunuyor. Kızaklı arka koltuk özelliğinin sağladığı 221 mm’lik arka koltuk diz mesafesi rahat bir yolculuk sağlıyor. Mild hibrit motora sahip versiyonlarda arka koltuk sırası tamamen ileri itildiğinde, sınıfının en iyi değerine ulaşan ve 616 litreye varan (536 dm3 VDA) bagaj hacmi sunuyor.

1.6 MİLYON LİRADAN BAŞLIYOR

Yeni Renault Captur, sahip olduğu ileri teknolojilerle pasif ve aktif güvenlik açısından fark yaratıyor. Güvenlik, sürüş ve park olmak üzere üç kategoriye ayrılan 23 adet yeni nesil sürüş yardımcısı (ADAS) içeriyor. Ayrıca Güvenlik Koçu, daha dikkatli sürüş için kişiselleştirilmiş tavsiyeler sağlıyor. Yeni Renault Captur, 1.595.000 TL’den başlayan fiyatıyla ve geliştirilmiş yepyeni versiyonuyla Renault yetkili satıcılarında kullanıcılarını bekliyor.