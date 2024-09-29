Arka tekerleri de dönen otomobil Türkiye’de

Tek donanım ve tek fiyat seçeneğiyle gelen Renault Rafale Türkiye’de yola çıktı. 2.6 milyon liradan başlayan Esprit Alpine donanımıyla satışa sunulan araca tam hibrit denilen 200 beygirlik bir motor eşlik ediyor. Oldukça dolu bir D SUV olarak gelen modelin arka tekerleri bile sürüş anında 5 derece dönüyor.

ALİ YILDIRIM-BODRUM

Renault Rafale Türkiye’de yola çıktı. Uzun bir süredir üzerinde çalışılan modeli ilk kez İspanya’da kullanmıştık. Şimdi de Bodrum’da gerçekleşen lansmanda Türkiye pazarına sunulan model D SUV segmentinde boy gösterecek. Adını 1934 yılından alan 445 km/s hıza ulaşan Caudron-Renault Rafale uçağından alan yeni model, tasarım dilini komple değiştirdi. Fransız akrabası olan 408 ile benzerliği tamamen aynı tasarımcının elinden çıkması. Gilles Vidal yıllarca Peugeot tasarım dilini elden geçirmiş sonrasında da Renault’a geçiş yapmıştı. 2020 yılı sonlarında o yüzden Rafale’in benzerliği de buradan geliyor.

1.2 LİTREDEN 200 BEYGİR

Araçta Renault Austral’den tanıdık 200 beygirlik bir tam hibrit motor yer alıyor. E-Tech adı verilen bu motor 1.2 litrelik hacime sahip. 2 kws bir bataryaya sahip olan yeni Rafale de 70 beyirlik 205 NM torka sahip bir elektrikli motor da eşlik ediyor. 3 silindirli benzinli motorun gücü ise 130 hp ve aynı zamanda torku da 205 NM. İkinci elektrikli motor ise şanzımanla ilgileniyor. 25 kw gücünde 50 NM torklu yüksek gerilimli marj jeneratörünü olarak çalışıyor. Araç 100 kilometrede ortalama 5 litre yakıt tüketimi gerçekleştiriyor.

EKSİK PARÇAYI TAMAMLADIK

MAİS Genel Müdürü Dr. Berk ÇAĞDAŞ, “Yeni Renault Rafale, bizim için SUV ailemizin eksik parçasını tamamlayan oldukça önemli bir model. D-SUV segmenti, Türkiye gibi SUV’yi giderek daha çok seven ve daha çok sahiplenen bir ülke için ilgi çekici bir segment. Yeni Renault Rafale ise gerek üst düzey dizaynı gerekse son teknoloji donanımlarıyla kullanıcılarına benzersiz bir sürüş deneyimi yaşatmak üzere üretilen ve D-SUV segmentinin bir numaralı oyuncusu olmak için pazara giriş yapan benzersiz bir model. Renault’nun ürün gamının en üstünde bulunan, bizim için aynı zamanda bir prestij modeli olan ve OYAK vizyonunun bir sonucu olarak Türkiye’ye etkileyici şekilde giriş yapan Yeni Renault Rafale’in çok sevileceğinden ve en çok tercih edilen SUV modelleri arasına gireceğinden hiç şüphem yok.“ dedi.

KUMAŞ TENTESİ OLMAYAN CAM TAVAN

Yeni Renault Rafale, iç mekânda Solarbay otomatik kararan cam tavan ve yeni grafiklere sahip OpenR çift ekranlı konsol ile dikkat çekiyor. Solarbay cam tavanın dokuz segmenti istek üzerine kararıyor ve güneşliğe gerek kalmadan saniyeler içinde güneşten maksimum koruma sağlıyor. Sürücü ve yolcular dört cam tavan opaklık seviyesi arasından seçim yapabiliyor. Solarbay cam tavan, çok katmanlı lamine teknolojisi ile sauna ve buzlanma etkisini de en aza indiriyor. Sürücü kontağı kapatıp aracı terk ettiğinde cam tavan otomatik olarak kararıyor. İlk çalıştırma anında ise son ayarına geri dönüyor. Yeni Renault Rafale, 627 litrelik bagaj hacmi ile uzun seyahatlerin vazgeçilmezi haline geliyor.

TEK DONANIM TEK FİYAT

55 litre yakıt deposu ile uzun yolculuklar için ideal olan toplam 1.100 kilometrenin üzerinde bir menzil sağlıyor. Yolcular, kişiselleştirilebilir MULTI-SENSE ayarları ile zenginleştirilen, şarj kısıtlamaları olmayan gelişmiş sürüş kolaylığının keyfini çıkarıyor. Sürücü; Eco, Sport, Comfort ve MySense olmak üzere sürüş özelliklerini kişiselleştirilebilen dört modlu MULTI-SENSE ayarları (direksiyon sertliği, motor tepkisi ve şasi çevikliği) ile sürüş deneyimine odaklanabiliyor. Yeni Renault Rafale, lansmana özel 2.650.000 TL’den başlayan fiyatıyla üst düzey bir sürüş deneyimini kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor.