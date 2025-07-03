Haziran satışlarını pick-up taşıdı, Tesla voltajı arttırdı

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı rekor satışa gazlamaya devam etti. 118 bin adedi geçen satışlar en iyi haziran oldu. Asıl dikkati ise satışları yüzde 403 artan pick-up’lar. Meclis’e sunulan ÖTV artışı teklifiyle birlikte tüketici yeniden zam korkusuyla harekete geçti. Aynı zamanda Tesla’nın 7 bin adedinin üzerinde teslimatı da pazarı olumlu etkiledi.

ALİ YILDIRIM

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı rekor satışa gazlamaya devam etti. 118 bin adedi geçen satışlar en iyi haziran oldu. Asıl dikkati ise satışları yüzde 403 artan pick-up’lar. Meclis’e sunulan ÖTV artışı teklifiyle birlikte tüketici yeniden zam korkusuyla harekete geçti. Aynı zamanda Tesla’nın 7 bin adedinin üzerinde teslimatı da pazarı olumlu etkiledi.

Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç pazarı Haziran 2025’te yeni bir rekora imza attı. Son 15 yıllık verilere göre satışlar aylık bazda rekora gazladı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD), geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,1 artan satışlar 118 bin 13 adede vites yükseltti. Fakat bu ayın en çok dikkat çeken sınıfı pick-up araçlar oldu. Meclis’te kabul edilen ve 3 bin 500 kilograma kadar arazi taşıtlarında ÖTV’nin yüzde 4’ten 50’ye çıkarılması teklifi vatandaşı yeniden harekete geçirdi. Durumun Resmi Gazete’de yayınlaması halinde, bu sınıfta yer alan araçlarda hemen hemen yüzde 50’ye yakın fiyat artışı bekleniyor. Geçen ay gündeme gelen konu sonrasında satışlarda da patlama görüldü. Sadece geçen yılın haziran ayına göre satışlar yüzde 400’ün üzerinde yükseliş kaydetti. Tek aylık büyüme bile yüzde 180’e yaklaştı.

MARKA MODEL OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN MAYIS-HAZİRAN FARK(%) Ford Ranger 235 304 194 141 228 766 236,0 Ford F-150 2 0 1 1 0 0 #SAYI/0! Foton Tunland 7 5 48 230 108 67 300 347,8 KG-Mobilitiy/Ssangyong Musso Grand 158 206 247 345 275 501 82,2 ISUZU D-Max 36 33 87 56 84 346 311,9 Toyota Hilux 24 349 660 639 500 1342 168,4 Volkswagen Amarok 105 157 330 361 281 712 153,4 TOPLAM 565 1097 1749 1651 1435 3967 176,4

2-3 aylık teslimat sıraları var

Türkiye’de otomotiv sektörü bir kez daha vergi baskısıyla çalkalanmaya başladı. Vatandaşlar zam kapıda korkusuyla bayilere akın etti. Bazı modeller için neredeyse 2 – 3 aylık teslim sıraları oluştu. Talep bu yönde olunca satışlar patladı. Meclis’e sunulan önergeye göre, hafif ticari araç kapsamında olan pick-up araçların ÖTV oranları yeniden ele alınacak. Binek otomobillerdeki benzer bir sisteme geçiş de iddialar arasında. Sektör temsilcileri de gerçekleşecek bu değişim karşısında fiyatların vergi kaynaklı artışının kaçınılmaz olduğunu paylaşıyor. Bakıldığında bugüne kadar ticari araçlar için uygulanan düşük ÖTV oranları, özellikle pick-up modelleri daha cazip ve avantajlı hale getiriyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte bu tip araçların da cazibesini kaybetmesi bekleniyor.

Pick-up payı yüzde 6’dan 16’ya çıktı

Haziran ayı özelinde otomobil satışları yüzde 6,6 artışla 93 bin 676 adet olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 32,4 artarak 24 bin 337 adede ulaştı. Bu ay sadece pick-up araç satışları ise ODMD’ye göre, 3 bin 992 adet olarak kayıtlara geçti. Sadece bu segment ticari araçlardaki payını tek ayda yüzde 16,4’e çıkardı. Mayıs ayında hafif ticari araç segmentinde pick-up’ların payı sadece yüzde 6 seviyesindeydi.

Bu sınıfta satamayan marka yok

Bu süreçte markalar satışlarına hız katarak en iyi haziran adetlerine de ulaştı. Toplamda 7 model, 3 bin 967 adetlik satış başarısına imza attı. Marka model bazında büyüme yüzde 300’leri geçti. Haziran ayı özelinde Ford Ranger 766 adet, F-150 sıfır adet, Foton Tunland 300 adet, Ssangyong Musso Grand 501 adet, ISUZU D-Max 346 adet, Toyota Hilux bin 342 adet ve Volkswagen Amarok ise 712 adet sattı. Bu adetlere ay bazında 2025’te ilk kez ulaştı. Sadece bu segment son bir ayda (Mayıs-Haziran 2025) yüzde 176 büyüdü. İlk 6 aylık verilerde de pick-uplar geçen yılın yüzde 44 üzerinde.

SUV modellere alternatif gibi görülüyor

Pick-up modellerin büyük bir bölümü Türkiye’de tarım, inşaat ve küçük işletmeler tarafından kullanılıyor gibi görünse de, özellikle son yıllarda birçok tüketici bu araçları şahsi kullanım amacıyla tercih ediyor. Geniş kasa, yüksek sürüş pozisyonu ve 4×4 sürüş avantajları nedeniyle SUV’lara alternatif olarak görülen pick-up’lar, aynı zamanda düşük vergileriyle de dikkat çekiyordu. Bu düzenlemenin, ticari görünümlü binek kullanımına fiyat nedeniyle bir anlamda sınırlama gelmiş olacak.

Hafif ticari araç pazarında toparlanma sürüyor

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2025 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 oranında artarak 607 bin 379 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2025 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yıla göre yüzde 5,4 oranında artarak 488 bin 3 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 3,8 artarak 119 bin 376 adet oldu. Sadece haziran ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 artarak 93 bin 676 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 32,4 artarak 24 bin 337 adet oldu. Uzun bir süredir atıl seyreden hafif ticari araç pazarında yükseliş trendi sürmeye devam etti. En son yerli üretimlerin bitmesiyle birlikte satışlar bir hayli hız kesmişti. Hafif ticarideki satışlar son 15 yılın en yüksek ikinci dönemi olarak dikkat çekti. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 46,6 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 45,3 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 52,0 arttı.