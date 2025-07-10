Bursa’da ikinci yerli SUV üretimi Boreal ile başlıyor

Renault Oyak Türkiye’de Boreal’ı üretmeye hazırlanıyor. Duster’dan sonra ikinci SUV model olan Boreal ilk etapta Türkiye’ye 1.3 litrelik turbo benzinli motorla gelecek aynı zamanda yeni hibrit motorun da üretimi başlayacak. 2026’da üretime başlanacak olan model 54 ülkeye ihraç edilecek.

ALİ YILDIRIM-PARİS

Renault Oyak Türkiye’de Boreal’ı üretmeye hazırlanıyor. Duster’dan sonra ikinci SUV model olan Boreal ilk etapta Türkiye’ye 1.3 litrelik turbo benzinli motorla gelecek aynı zamanda yeni hibrit motorun da üretimi başlayacak. 2026’da üretime başlanacak olan model 54 ülkeye ihraç edilecek. Oyak’ın Renault Group ile birlikte kontak açtığı 400 milyon euronun üzerindeki yatırımda ikinci faz başlıyor. İlk olarak Renault Duster üretimiyle başlayan yatırım hamlesi şimdi de ikinci C SUV model Boreal ile hayata geçiyor. Bursa’da üretilecek 4 modelden ikisi belli oldu.

Oyak Renault Bursa’yı SUV merkezi yapıyor

Duster’ın yanında Boreal eklendi. Bu yatırım hedefinde aynı zamanda 2 modelin daha açıklanması bekleniyor. Bunlar yine SUV modeller olacak. Böylece Oyak Renault Fabrikaları Bursa’da tam bir SUV üssüne dönüşecek. Renault Grubu’nun bu kararı, hem Türkiye’nin üretim kabiliyetine duyduğu güveni yansıtıyor hem de Oyak Renault’nun küresel otomotiv ağındaki yerini daha da güçlendiriyor. Modelin ikinci üretim yeri ise Brezilya.

50’den fazla ülkeye ihraç edilecek

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, “Türkiye’nin küresel pazardaki rolünü güçlendirmek, OYAK olarak en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bu yaklaşımla, ‘Renault Uluslararası Oyun Planı 2027’ kapsamında, 2023 yılının sonunda açıkladığımız 400 milyon euroluk yatırım, ülkemizde üretilecek 4 yeni modelle Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nın dünyadaki önemli otomobil üretim merkezlerinden biri olması vizyonumuzla attığımız ilk adımdı. Bu yatırımın ilk aşaması olan Renault Duster, yüzde 40’ı aşan yerlilik oranıyla ülkemizin önemli modelleri arasında yer alıyor. Dünyada 50’den fazla ülkeye ihraç edilecek olan Renault Boreal, hem otomobil sektörüne hem de Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlayacak” dedi.

Türkiye’den Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Akdeniz’e açılacak

Renault Boreal’in endüstriyel stratejisi iki kıtaya yayılan bir sistem üzerine kuruluyor. Model, Latin Amerika pazarı için Brezilya’nın Curitiba kentinde, Avrupa dışındaki 50’den fazla ülke için ise Türkiye’de Bursa’da üretilecek. Türkiye’deki üretim tesisi, Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Akdeniz ülkelerini kapsayan 50’den fazla pazara yakınlığı sayesinde hem lojistik verimlilik hem de üretim maliyetlerinde avantaj sağlayacak.

Üretim 2026 yılında Bursa’dan başlıyor

Paris’te ilk kez sahne alan Boreal’ın tanıtım lansmanında konuşan Renault Group Türkiye CEO’su Lionel Jaillet, “İlk olarak Brezilya’da üretilecek olan Boreal, 2026 yılından itibaren Türkiye’de de banttan inecek. Eylül 2024’te satışa sunulan Duster’ın ardından, Boreal ile birlikte Türkiye’ye yönelik Uluslararası Oyun Planı’nın ikinci adımını atıyoruz. Boreal sadece Türkiye’de üretilip iç pazara sunulmakla kalmayacak; Doğu Avrupa’dan Orta Doğu ve Akdeniz havzasına kadar 54 farklı ülkeye ihraç edilecek. Boreal; geniş ve ferah iç mekanı, iddialı dış tasarımı, E-Tech Hybrid motor seçeneği, OpenR Link eğlence sistemi ve Google entegrasyonu ile Türk müşterilerin beklentilerine mükemmel şekilde yanıt veren son derece yenilikçi ve ileri teknoloji bir model olarak öne çıkıyor” diye konuştu.

Bursa’da yüzde 100 elektrikli planı şimdilik yok

Paris’te katıldığımız toplantıda sorularımızı cevaplayan Renault yetkilileri, üretim adetlerinin şimdilik belli olmadığını ama Boreal’ın birinci pazarının Türkiye olacağını aktardı. Bu bilgiler modelin iyi bir üretim adediyle banttan inmesi bekleniyor. Öte yandan gelecekle ilgili de bilgi veren yetkililer yeni bir hibrit motor üzerinde çalıştıklarını bildirdi. Bunun yüzde 100 elektrikli olmadığının altı çizilirken, kısa vadede yüzde 100 elektrikli bir modelin Bursa’da üretilmeyeceğini de paylaştılar. Renault CEO’su Fabrice Cambolive: “Boreal modelimizle birlikte, Renault’nun Uluslararası Oyun Planı bağlamında yeni bir adım atıyoruz. Bu model, beş stratejik merkezimizin katkısıyla uluslararası pazarlara hitap edecek yüksek değerli araçlar sunma arzumuzu yansıtıyor.”

Benzinli ve hibrit motor seçenekleri olacak

Otomobil Daica Bigster ile aynı platformu kullanıyor. Fakat Boreal’ın tasarımı tarafında uzun bir süre harcanmış. Renault’nun yeni tasarım dilinin de neredeyse dışına çıkan modelin uzunluğu 4,5 metrenin üzerinde, 1,8 metreyi geçen genişlik karşısında yükseklik de 1,6 metreyi aşıyor. Bu boyutlarla araç tam bir C SUV olarak karşımıza Paris’te çıktı. 19 inç jantlar, çift renkli tavan ve panaromik sunroof da sunulan özellikler arasında. Araçta aynı zamanda 586 litrelik bir bagaj hacmi de var. İç mekânda, 10 inçlik dijital gösterge ve yine 10 inçlik OpenR Link multimedya ekranı yer alıyor. Google Haritalar, Google Asistan, Google Play uygulamaları gibi platformlarla tam uyumlu sistem, bağlı yaşam deneyimini üst seviyeye taşıyor.

Türkiye pazarı 24 ADAS sistemiyle geliyor

Boreal Türkiye pazarı için 24 adede kadar ADAS teknolojisiyle donatıldı. Bunlar arasında Şerit Takip Asistanı (LKA), Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSW), Acil Durum Frenleme Sistemi (AEBS), Arka Çapraz Trafik Uyarısı (RCTA) ve Seviye 2 otonom sürüş destek sistemi yer alıyor. Eller Serbest Park ve 360 derece kamera sistemi, şehir içi manevralarda büyük kolaylık sağlıyor. Adaptif LED farlar her koşulda optimum görüş sunuyor. Araç benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle gelecek.

138 beygirlik 1.3 TCe motorla gelecek

Araçta 1.3 TCe turbo benzinli motorla üretime başlayacak olan Boreal, 138 beygir gücünde ve 240 Nm güç seçeneğiyle geliyor. Araç 6 ileri çift kavrama şanzımana sahip ve 0-100 km/s hızlanması da 9,6 saniye. Yakın zamanda hibrit motor seçenekleri de olacak ve bu ünitelerin üretimi de Türkiye’de gerçekleşecek.