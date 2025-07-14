Otomotiv sanayi alarm veriyor, yerli otomobil yüzde 30’un altına düştü

Türk otomotiv sanayisi kalem üstünde iç pazara ve üretime bakıldığında iyi bir devirde gidiyor. Fakat asıl sorun kapasite ve yerlilikte yaşanıyor. Yerli üretim haziranda yüzde 24’e kadar düşerken, ilk 6 ayda yüzde 29’a geriledi. Rekor satış ithal araçlarla geldi.

ALİ YILDIRIM

Türk otomotiv sanayisi kalem üstünde iç pazara ve üretime bakıldığında iyi bir devirde gidiyor. Fakat asıl sorun kapasite ve yerlilikte yaşanıyor. Yerli üretim haziranda yüzde 24’e kadar düşerken, ilk 6 ayda yüzde 29’a geriledi. Rekor satış ithal araçlarla geldi. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, bu yılın ilk 6 ayında 706 bin adetlik üretim kapasitesine ulaşıldı. İhracat 530 bin adetle 20 milyar dolara ulaştı. İç pazarda tempo iyi fakat yerlilik oranı aynı dönemde yüzde 30’un altına düştü. İstanbul’da yapılan bir basın toplantısında verileri değerlendiren OSD Başkanı Cengiz Eroldu, kapasite kullanımında geçen seneye göre bir miktar kötüleşme olduğunu, ama buna karşın kapasitelerin de arttığını belirtti. Eroldu şöyle devam etti: “Üretim ayını ama kötüleşme var. 2024-2025 geçişinde kapasite arttı. Yeni yatırımların etkisi oldu. Otomotiv sanayinin de toplam kapasitesi 2 milyondan 2 milyon 200 binli rakamlara geldi. Yaptığımız yatırımların karşılığını almak için bizim üretimimizin daha fazla olması gerekirdi. Sonuçta yatırımı namımız yürüsün diye yapmıyoruz.”

Yatırımlar devam ediyor kapasite artacak

Son dönemde birçok üyenin yatırım kararı açıkladığını hatırlatan Cengiz Eroldu, 2024’te 1.1 milyar dolarlık yatırım harcamasının olduğunu belirtti. 2025’te bunun bir miktar daha yukarı çıkacağını anlatan Eroldu, “Ford Otosan’ın yatırımı var burada 2024’te. Dolayısıyla OYAK Renault’nun yatırımlarının bir kısmı var bu 2024’ün içinde. Şimdi 2025’e geldiğimiz zaman Hyundai elektrikli yatırımını açıkladı. Tofaş ve Ford devam ediyor. Bu yatırımların da bizim karşılığını almamız lazım. Sonuçta buraları büyütmek için yapıyoruz. Daha rekabetçi olmak, kapasite kullanımı daha iyileştirmek için yapıyoruz” dedi. BYD yatırımıyla ilgili de konuşan Eroldu şunları söyledi: “Bir yıl kadar önce, temmuz ayında yanılmıyorsam BYD yatırımı açıklandı. Geçen sene temmuz, bu sene temmuz biz Manisa’ya baktığımız zaman da Manisa’da herhangi bir faaliyet yok şu anda. Tabi ona kendilerinin cevap vermeleri lazım.”

İhracatta 2017’yi yakalayamadık

İhracatın geçen yıla göre iyi olduğuna değinen Cengiz Eroldu, yüzde 7,5’lik artışın sevindirici olduğunu söyledi. 530 bin 322 adet ihracat gerçekleştirdiklerini bildiren Eroldu, “Bu da aslında baktığımız zaman geçen seneye göre iyi olmakla beraber biz, 2017 yılında 714 binlik bir ihracat yapmıştık, onun oldukça uzağındayız. Bu kadar yatırım yapan bir sektörün aslında daha iyi rakamlar vermesi lazım. Tutar olarak ise 20 milyarlık dolarlık bir rakama geldik. Bu en yüksek ilk 6 aylık ihracat rakamı. Son 10 yılın değerlerine baktığımız zaman” dedi. Bunun farklı sebepleri olduğunu vurgulayan Eroldu, teknolojiyle birlikte artık araçların daha pahalı hale geldiğini ifade etti. Artık hibrit ve elektrikli araçların ihracatta yer almaya başladığına değinen Eroldu, “Burada asıl indikatörün aslında adet olması lazım. Adetlerde de yine de az evvel söylediğim gibi geçen sene göre iyiyiz ama daha iyi olmamız gerekirdi. Pazarda aslında son 10 yılın en büyük ilk 6 ay oldu 629 binlik adetle. Bu açıdan da iyi bir performans var tabii ki pazarda” yorumunu yaptı.

İç pazar ithal araçla büyümeye devam etti

Üretimde en büyük negatif tablonun aslında iç pazardan kaynaklandığını ifade eden Cengiz Eroldu, “Yerli üretimden iç piyasaya olan satışlar düşmeye başladı. Geçen sene yerlilik payı yüzde 32 seviyesindeydi. Bu yılın ilk 6 ayında yüzde 29’a kadar düştü. Bizim en yüksek yerli araç payımız yüzde 46 olmuştu. Sadece haziran ayında yerlilik yüzde 24. Yani iç pazar büyürken, iç pazar payının düşmesi zaten bizi üretim anlamında desteklemiyordu. Dolayısıyla üretimin burada destekçisi aslında daha fazla ihracat yapabilmek, orada da rekabetçilikle ilgili sorunlarımız var. Aslında sektörün şu andaki sıkışıklığı o yoksa %67 kapasite kullanımı iyi bir kapasite kullanımı değil, biz de memnun değiliz. Yani 67 ile sektörün çok kârlı olması zor” dedi.

Belirsizlik etkiledi bu ay bazında bu adette satış zor

ÖTV kanunda yapılan değişikliğe de değinen Eroldu, buradan 4 bine yakın beklenmeyen bir pick-up satışının gerçekleştiğini ve tamamının ithal olduğunu aktardı. Burada yasaların etkili olduğunu belirten Eroldu, belirsizliğin satışlar üzerinde etkili olduğunu ve temmuz ayında yeniden bu büyüklükte bir pazar olmayacağının altını çizdi.