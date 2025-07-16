4,5 litre yakıyor, 1200 km yol gidiyor

Nissan Qashqai modelinde, 4 yıl önce tanıttığı e-POWER teknolojisini yeniledi. Üçüncü nesil yeni motor, 100 km’de 4,5 litre yakıyor ve tek depo ile 1200 km yol gidiyor. Model yılın son çeyreğinde Türkiye pazarında da satışa sunulacak.

Ali YILDIRIM-BARSELONA

Nissan Qashqai modelinde, 4 yıl önce tanıttığı e-POWER teknolojisini yeniledi. Üçüncü nesil yeni motor, 100 km’de 4,5 litre yakıyor ve tek depo ile 1200 km yol gidiyor. Model Yılın son çeyreğinde Türkiye pazarında da satışa sunulacak. İlk etapta şimdilik Nissan Qashqai ile adapte edilen üçüncü nesil motor yılın son çeyreğinde Türkiye pazarında da satışa sunulacak. Bu teknolojide içten yanmalı motor bir jeneratör görevi görüyor. Bu 1.5 litrelik ünite elektrikli motora sürekli olarak bir güç akışı sağlıyor. Dolayısıyla otomobil güç akışını tamamen elektrikli motordan alıyor. Bu sayede otomobil hem düşük yakıt tüketimi gerçekleştiriyor hem de emisyonu oldukça alt seviyeye indiriyor.

5’i bir arada sistem

Yenilenen e-POWER teknolojisini biz de Barselona’da test ettik. İkinci nesle nazaran, yeni kombinasyon artık daha az yer kaplıyor. 5’i bir arada adı verilen sistem artık birbirinden uzak olan motor, jeneratör, invertör, redüktör ve artırıcıyı daha modüler hale getirerek bir arada toplamış. Böylece toplam hacim yüzde 10 ufalmış, sadece motorun ağırlığı ise 25 kilogram hafiflemiş. Bu sayede tek depo benzinle model daha önce 1018 kilometre yol yaparken şimdi WLTP verilerine göre, 1200 kilometre yapmaya başlamış.

Tek motorda iki farklı güç

Üçüncü jenerasyon e-POWER aynı zamanda bir takım iyileştirmelerle geldi. Nissan yetkililerinin aktardıklarına göre, yakıt tüketimi 100 km’de 4.5 litreye kadar düştü. Daha önceki versiyon 5 litre seviyelerinde tüketim gerçekleştiriyordu. Bizim kısa soluklu kullanımımızda da ortalama tüketim 5.5 litre seviyelerinde oldu. CO₂ emisyonları 116g/km’den 102g/km’ye düşürüldü. Kabin gürültüsü azaltıldı. Önceki nesille aradaki fark neredeyse 5,6 dB daha az. Spor modu kullanımında da araç 10 kw güç artışı yaşıyor. Normal kullanımda 140 kw olan (190 HP) güç spor kullanımda 151 kw seviyesine (205 HP) çıkıyor. 2,1 kwh olan batarya sisteminde değişiklik yok. İçten yanmalı motor ise yine 1.5 litre. Araçta yeni, daha büyük bir turbo yer alırken, yeni son tahrik oranı otoyol sürüşü sırasında motor devrinin 200 rpm daha düşük olmasını sağlıyor. Bu yüzden otomobile genel olarak bir sessizlik hakim.

Bakım aralığı 20 bin kilometreye çıktı

İç sürtünmeyi azaltan 0W16 yağlama yağı değişikliği ile ilave motor verimliliği de elde edilmiş. Bu sayede bakım aralığı 15 bin km’den 20 bin km’ye kadar çıktı. Qashqai ayrıca ek teknoloji iyileştirmeleri arasında 3D Around View Monitor ile yeni görünürlük özellikleri ve daha iyi trafik izleme ve çevrenin farkındalığı için geliştirilmiş çok şeritli otonom sürüş ara yüzleri gibi gelişmiş ProPILOT sürücü yardım özellikleri ile artırılmış. Nissan’ın İngiltere’deki Sunderland fabrikasında üretilen yeni e-POWER Qashqai, Eylül 2025’ten itibaren Avrupa pazarlarında satışa sunulacak.