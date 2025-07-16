Makyajlı Renault Austral, eskisinden daha ucuza geldi

Renault Austral modelini kısa bir süre önce yeniledi. Yenilenen modelde tasarım ve teknoloji alanında değişiklikler görülürken, fiyatta da değişim oldu. Daha önce 2 milyon 253 bin liradan satılan versiyon yapılan değişikliklere rağmen 2 milyon 190 bin liralık fiyat etiketiyle dikkat çekiyor.

Renault Austral modelini kısa bir süre önce yeniledi. Yenilenen modelde tasarım ve teknoloji alanında değişiklikler görülürken, fiyatta da değişim oldu. Daha önce 2 milyon 253 bin liradan satılan versiyon yapılan değişikliklere rağmen 2 milyon 190 bin liralık fiyat etiketiyle dikkat çekiyor.

Sürücü tanıma sistemi geldi

C segmentindeki atağını sürdüren Renault, bu tasarımla araç içi konforu ve teknolojik donanımları bir adım daha ileriye taşıyor. Yeni sürücü tanıma sistemi sayesinde araç, kullanıcıyı tanıyor ve kişiye özel bir karşılama sunuyor.

Yeni amortisörler ve motor optimize edildi

Hareket halindeyken ya da park ederken, yolcular daha ergonomik ön koltuklar ve geliştirilen yalıtım (NVH) sayesinde çok daha konforlu bir yolculuk deneyimi yaşıyor. Yeni amortisörler ve büyük lastikler hem sürüş konforunu hem de yol tutuşunu iyileştiriyor. 200 beygirlik E-Tech tam hibrit motor, gücü ve verimliliği dengeli biçimde sunarken; daha yumuşak vites geçişleri ve geliştirilmiş hızlanma performansı ile sürüş deneyimi önceki nesile göre optimize edildi.

160 beygirlik mild hybrid

Ülkelere göre değişmekle birlikte, bazı pazarlarda 160 beygir gücünde yarı hibrit motor ve otomatik şanzıman seçeneği de sunuluyor. Yeni Renault Austral, katlanabilir ve ayarlanabilir arka koltuklarıyla çok yönlü kullanım imkânı sunuyor. 16 cm ileri–geri kaydırılabilen kızaklı arka koltuklar, bagaj hacmini ihtiyaçlara göre şekillendirmeye olanak tanıyor. E-Tech 200 hp hibrit versiyonunda bagaj hacmi 527 ile 1.736 litre arasında değişiyor.

3 versiyonla geldi

Araç techno mild hybrid 160 beygirlik ve otomatik, esprit alpine mild hybrid ve full hybrid seçenekleri olmak üzere 3 farklı versiyonla satışa sunuluyor. Burada fiyat aralığı 2.8 milyon lirayı aşıyor. Giriş versiyonda fiyat eskisine göre düşük fakat üst versiyonlarda fark 100 bin liraları buluyor. Daha fazla detay videomuzda…