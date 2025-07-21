Yeni Corolla Cross ile SUV’de zirveye gazlayacak

Toyota Corolla Cross modelini yeniledi. Yeni tasarım dokunuşları ve yeni özelliklerle satışa sunulan modelin başlangıç fiyatı 2 milyon lira seviyesi oldu. Araç bir önceki versiyona göre daha uygun bir etiketle satışa sunuldu.

Toyota yaklaşık 3 yıl önce satışa sunduğu Corolla Cross modelini makyajladı. Yenilenen modelle birlikte SUV ailesini tamamlayan marka, zirveye gazlamayı hedefliyor. Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, Yeni Corolla Cross Hybrid’in satışa sunulmasıyla SUV ürün gamının daha da güçlendiğini belirterek, “Türkiye’de 2022 yılında satışa sunulan Corolla Cross Hybrid, o günden bu yana en çok talep gören modellerimizden biri oldu. Şimdi makyajlanan yeni model ile birlikte halihazırda yüksek olan bu talebin daha da artacağını öngörüyoruz. Tam hibrit teknolojisini, yüksek konfor ve gelişmiş donanımlarla bir araya getiren modelimiz, C-SUV segmentinde fark yaratan seçeneklerden biri konumunda” dedi.

11 bin 500 adet satacağız

Ali Haydar Bozkurt, “Bilindiği gibi bu segmentte coupe SUV tasarımına sahip Toyota C-HR Hybrid ve modern, karakteristik SUV tasarımıyla öne çıkan Corolla Cross Hybrid ile yer alıyoruz. Bu iki başarılı model sayesinde Toyota, C-SUV segmentinde 2025’in ilk 6 ayında geçtiğimiz yıla göre yüzde 213 artışla 18 bin 127 adetlik satışa ulaştı ve yoğun rekabetin yaşandığı bu pazarda lider konuma geldi. Yeni Corolla Cross Hybrid’in yaratacağı heyecanın bu başarımıza önemli bir ivme daha kazandıracağına inanıyoruz. Yıl sonuna kadar yeni modelimizin de etkisiyle Corolla Cross Hybrid satışlarımızın 11 bin 500 adede ulaşmasını hedefliyoruz. SUV modellerimiz, Toyota’nın farklı segmentlerdeki iddiasını da ortaya koyuyor. Toyota C-HR Hybrid, Yaris Cross Hybrid, Corolla Cross Hybrid, RAV4 Hybrid ve Land Cruiser Prado ile müşterilerimize eksiksiz ve güçlü bir SUV ürün gamı sunuyoruz. Bu ürünlerin müşterilerimiz tarafından da büyük beğeni topladığını görüyoruz. Bu sayede Toyota’nın Türkiye’de ilk 6 aylık satışlarının yaklaşık yüzde 50’si SUV modellerinden oluştu” diye konuştu.

Eskisinden daha ucuza geldi

Yeni Corolla Cross Hybrid üç farklı donanım seçeneğiyle yola çıkacak. Aracın başlangıç fiyatı 2 milyon lira seviyesinde. Passion versiyonu 2.190.000 TL, Passion X-Pack ise 2 milyon 650 bin lira olarak etiketlendirildi. Yenilenen modelde ön bölümde yeni gövde rengi petekli tasarımlı ön ızgara ve versiyona göre sunulan dekoratif LED aydınlatmalı ön ızgara dikkat çekiyor. Ön ve arka LED farların tasarımı yenilenmiş. Bagaj kapağının üzerinde yer alan kabartmalı Corolla Cross logosu yer almış. 18 inç alüminyum alaşımlı jantlar da yeni detaylardan. İç mekanda daha fazla kullanılabilir alan açılmış. Vites tasarımı elden geçirilmiş. 10.5 inçlik ekran standart. İzolasyon artmış.

1.8 litrelik hibrit devam

yeni özellikler eklendi

Yenilenen modelde bir motor değişikliği gerçekleşmemiş. 1.8 litrelik hibrit motor devam ediyor. 140 beygir güç ve 185 NM tork sunan araç önden çekişli ve elektrik destekli bir motora sahip. Araç 100 km’de ortalama 5 litrelik tüketim gerçekleştiriyor. Yeni eklenen özellikler arasında aracın etrafındaki kameraları kullanarak kuş bakışı görünümü ekrana yansıtan Panoramik Görüntü Monitörü, dikey ve yatay olarak otomatik park özelliği sunan Akıllı Park Asistanı, diğer yol kullanıcılarını rahatsız etmeden ışık dağılımını otomatik olarak yapan ve kusursuz bir aydınlatma sağlayan Adaptif Uzun Hüzmeli Farlar ve konser kalitesinde sesi araca taşıyan JBL premium ses sistemi bulunuyor.