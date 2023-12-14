VavaAI Fiyat Endeksi’nin kasım ayı sonuçlarına göre, ikinci el araç fiyatları düşüşleri, kasım ayında eylül ve ekim aylarına göre yavaşladı. Bu kapsamda fiyatlarda kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2’ik bir düşüş yaşandı. VavaCars Perakende Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, “İkinci el araçlar 2023 yılının başından bu yana hem alıcılar hem de satıcılar için avantaj sağladı” dedi.

VavaCars, ikinci el araç fiyatları için yapay zeka ile geliştirdiği VavaAI Fiyat Endeksi’nin kasım sonuçlarını açıkladı. VavaCars’ın kamuya açık verilerinin analizini yaparak dördüncü kez yayınladığı fiyat endeksine göre eylül ve ekim aylarında ikinci el araçlarda görülen fiyat düşüşleri, kasım ayında yavaşlama trendine girdi. Rapora göre ikinci el araç fiyatları kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2 geriledi. Ancak 2023 yılının tamamına bakıldığında ise fiyatlar kur ve enflasyon artışlarıyla paralel bir yükseliş gösterdi. Endeks sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulunan VavaCars Perakende Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, ikinci el araçların 2023 yılında hem alıcılara hem de satıcılara kazandırmaya devam ettiğini söyledi.

KASIM AYINDA YÜZDE 2 GERİLEDİ

VavaAI endeksi ışığında piyasadaki değişimleri yakından takip etmeye ve doğru değerlendirmelere dayalı bilgiler paylaşmaya devam edeceklerini söyleyen Serdıl Gözelekli, “Rakamlara göre, ikinci el araç fiyatları kasım ayında bir önceki aya göre ortalama yüzde 2 oranında geriledi. Fiyatlardaki gerileme eylül ve ekim aylarına göre azalmış olsa da düşüşünü sürdürüyor. Yılın tamamına baktığımızda ise ikinci el araçlar kur ve enflasyon artışlarına benzer bir yükseliş gösterdi. Bu noktada yıl boyu etkisini sürdüren yüksek enflasyon ve kurdaki dalgalanmalar göz önüne alındığında, ikinci el araç piyasasının hem alıcılar hem satıcılar için oldukça önemli avantajlar sunduğunu görüyoruz. Fiyatların dengeye gelmesiyle ikinci el araç fiyatlarının enflasyon ve kur ile benzer şekilde hareket etmeye devam edeceğini öngörüyoruz. İkinci el araç piyasasındaki bu durum, 2024 yılında da alıcılar için de fırsatlar sunmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.