En ucuz Alfa Romeo geliyor

En ucuz Alfa Romeo detayları belli oldu. B-SUV modelinin ilk yayınını yapan marka, yüzde 100 elektrikli bir versiyonu da sunacak. Modelin ismi de ‘Milano’ oldu.

En ucuz Alfa Romeo detayları belli oldu. B-SUV modelinin ilk yayınını yapan marka, yüzde 100 elektrikli bir versiyonu da sunacak. Modelin ismi de ‘Milano’ oldu. Alfa Romeo, B-SUV segmentindeki merakla beklenen yeni oyuncusunun ismini duyurdu. Markanın tarihindeki ilk Spor Şehir Aracı (Sport Urban Vehicle) olan ve yüzde 100 elektrikli versiyonu da dünya pazarlarına sunulacak “Milano”nun lansmanı 2024’ün Nisan ayında, İtalya’nın Milano şehrinde gerçekleştirilecek.

GIULIETTA VE MITO MÜŞTERİLERİ GERİ KAZANILACAK

Alfa Romeo CEO’su Jean-Philippe Imparato “Milano’nun gelişiyle, 2024 yılında tüm Alfa Romeo hayranlarının beklentilerini ve arzularını karşılayan bir seri tamamlanacak. Milano ile, Giulietta ve Mito sahibi Alfisti’yi markaya tekrar davet etmek ve Alfa Romeo’ya olan sevgilerini tazelemek istiyoruz. Milano, aynı zamanda bu segmentte benzersiz bir sportif deneyim ile İtalyan tasarımının ayırt edici güzelliğini arayan herkese “hoş geldiniz” diyor. Milano, Alfa Romeo’nun elektrikli otomobillere geçiş sürecinde kilometre taşı olacak; tıpkı Tonale gibi markanın küresel varlığını güçlendirmek gibi önemli bir misyonu da üstleniyor.” dedi

MARKANIN TARİHİNDE BU ŞEHİR VAR

Alfa Romeo amblemi, 1910 yılından bu yana Milano’yu tanımlayan Visconti ailesinin armasını içeriyor. 1910-1972 yılları arasında, MILANO ismi logonun alt kısmında yer almaktaydı. 1918 yılına kadar bu isme “A.L.F.A.” (Anonima Lombarda Fabbrica Automobili) kısaltması eşlik etmişti, 1919’dan itibaren de “ALFA ROMEO” ismi eşlik etti. Made in Italy’nin simgelerinden biri olarak kabul edilen Milano şehri, sanat, moda, tasarım ve müzik alanlarında yerel ve küresel olarak her zaman önemli bir kültürel rol oynadı ve şimdi bununla birlikte modernliğin, yenilikçiliğin ve sürdürülebilirliğin uluslararası bir manifestosu kimliğiyle hareket ediyor. Alfa Romeo, tarihinde yeni, heyecan verici bir sayfa açmak ve 21. yüzyılda sportifliği yeniden yorumlamak için evi olan Milano’yu seçti.