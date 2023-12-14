3 milyonluk yeni Honda CR-V Türkiye’de

Honda dillere destan modellerinden biri olan CR-V yenilendi. Hibrit teknolojisine sahip olan model, aynı zamanda 4 çeker. Türkiye’de 2.0 litrelik motorla yola çıkan ara vergi mağduru da oldu. 3 milyon liralık fiyat etiketine sahip olan otomobili zor bir dönem bekliyor.

Honda dillere destan modellerinden biri olan CR-V yenilendi. Hibrit teknolojisine sahip olan model, aynı zamanda 4 çeker. Türkiye’de 2.0 litrelik motorla yola çıkan ara vergi mağduru da oldu. 3 milyon liralık fiyat etiketine sahip olan otomobili zor bir dönem bekliyor. Honda’nın Gelişmiş Sürüş Destek Teknolojileri (ADAS) paketi SENSING 360 da Avrupa’da ilk kez CR-V e:HEV’de yer alıyor. Honda mühendisleri tarafından sürücülerin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik tasarlanan bu sistemle sürüş güvenliği üst seviyelere taşınıyor.

VERGİ MAĞDURU OLDU

Güçlenen motor performansı ile uyumlu şekilde değişen tasarımda, önceki nesillere göre daha keskin çizgiler dikkat çekiyor. Modele özgü arka aydınlatma tasarımı ile farklılaşan bir ışık imzasına yer veren Honda, iç mekanda da ferahlık, geniş bagaj kapasitesi ve arka koltuklardaki diz mesafesi ile çok yönlü bir SUV sunuyor. Yeni CR-V e:HEV, Advance donanım paketi ile Kanyon Mavi, Metalik Kristal Beyaz, Sedefli Kristal Siyah renk seçenekleri olmak üzere 3 milyon TL satış fiyatıyla vergi mağduru olacak.

‘SUV AİLEMİZİ TAMAMLAMIŞ OLDUK’

Honda Türkiye Başkanı Satoru Yamada “2019 yılında Honda Türkiye’nin ilk hibrit SUV aracı olarak Türkiye’ye gelen CR-V, şimdi e:HEV çatısı altında geliştirilmiş üstün hibrit teknolojisine sahip altıncı nesli ile yeniden yollara çıkıyor. Türkiye’de değişen tercihler doğrultusunda yükselen SUV tercihlerini göz önüne alarak biz de bu segmentteki ürün gamımızı büyüttük. CR-V e:HEV, Honda Türkiye’nin hibrit SUV ailesini tamamlayan en güçlü modelimiz. 3 ayrı model ile yer aldığımız bu segmentte sunduğumuz hibrit teknolojisi Honda farkını ortaya koyuyor. Gerçek zamanlı dört çeker (AWD) performansını yenilenen hibrit teknolojisi ile birleştirerek arazi koşullarında bile üstün sürüş deneyimi sunan Honda CR-V e:HEV, “Büyüleyen Hibrit” sloganı ile yakıt performansında da iddialı olacak” dedi.

10 CM UZADI E SEGMENTİNE GÖZ KIRPTI

Yeni Honda CR-V’nin daha sportif bir görünüm için tasarımı yenilenirken; beşinci nesline göre 106 mm daha uzun ve 11 mm daha geniş siluetiyle yol hakimiyetini artırıyor. Sportif SUV olarak boyutları büyüyen CR-V e:HEV yeni tasarımıyla daha güçlü bir duruş sergiliyor. Modelin artan boyutlarına ek olarak A sütunlarının daha arkada konumlandırılması ve sürüş pozisyonu sayesinde sürücünün görüş açısı da iyileştirildi. Honda’nın yeni CR-V e:HEV modeli, iç mekânda kullanılan kaliteli malzemeler, kolay kullanım sunan kontrol paneli ile üst seviyelerde bir SUV araç içi deneyim sunuyor. Sade olarak tasarlanan ön konsol, alçak olarak yerleştirilirken; merkezde yer alan 9 inç bilgi-eğlence ekranını çevreleyen 10,2 inç büyüklüğündeki dijital ekran ve bal peteği formundaki havalandırma ızgarası geniş bir görüş açısı için konumlandırılıyor

CAM TAVAN STANDART BAGAJ 579 LİTRE

Standart olarak cam tavan ile sunulan yeni CR-V, önceki nesline göre arka yaşam alanında 16 mm artış ve koltukların sırt eğimindeki iyileştirmelerin etkisi ile yolcular için rahat bir arka bacak mesafesi bulunuyor. Kullanım kolaylığı için en uygun şekilde konumlandırılan tuşlu vites bölmesi, sürücünün hareket halindeyken de tüm önemli işlevlere kolaylıkla erişmesini sağlıyor. Yenilenen bilgi-eğlence sistemi ve bağlantı seçenekleri de sunulan yeni CR-V e:HEV’de ilk kez göz hizası gösterge paneli (Head Up Display), sürüş esnasında kullanıcının hız ve sürüş desteği bilgilerini yüksek çözünürlükte görmesine olanak tanıyor. Yeni Honda CR-V’nin 12 hoparlörlü, yüksek performanslı BOSE Premium Ses sistemi yolculukları daha keyifli bir hale getiriyor. CR-V e:HEV’in elektrikli kapağa sahip 579 litrelik bagajı, arka koltukların ileri-geri hareket kabiliyeti sayesinde büyük eşyaları taşıma imkanı da sunuyor.

2.0 LİTRELİK HİBRİT MOTOR

Yeni nesil CR-V’de kullanılan gelişmiş e:HEV teknolojisi, iyileştirilen çevresel performansı, hızlı tepki veren güçlü motoru ve azaltılmış kabin içi sesiyle heyecanlı bir sürüş deneyimi sunuyor. Güçlenen hibrit güç-aktarma sisteminde yer alan 2.0 litre dört silindirli direkt enjeksiyonlu Atkinson çevrimli benzinli motor, çift elektrik motorlu otomatik şanzıman ile uyum içerisinde çalışıyor. Güncel versiyon, tahrik motoru ve jeneratörü ayrı bir eksende konumlandırarak motorların kapladığı alanı değiştirmeden yüzde 6,5 daha fazla tork (335 Nm) değerine ve maksimum motor hızı da 1.500 d/d artırılarak 14.500 d/d’ya ulaşıyor. Böylelikle, yüzde 4 oranında daha yüksek maksimum hıza çıkılabiliyor. Bunların yanı sıra şanzımanda da yapılan geliştirmeler ile motorlu sürüş modundaki düşük hızlarda da çekiş gücü artıyor. Diğer taraftan hibrit güç-aktarma sistemindeki iyileştirmeler kapsamında; Güç Kontrol Ünitesi (PCU) ve Akıllı Güç Ünitesi (IPU) de yenilenerek daha etkin bir hızlanma hissi ve hızlanmalarda daha hassas tepki sağlanıyor. Dört tekerlekten çekişli versiyonu ile satışa sunulan yeni CR-V e:HEV’in 0-100 km/s hızlanma süresi 9,5 saniye olurken; 187 km/s maksimum hıza çıkabiliyor. Motor performansındaki artışa rağmen e:HEV sistemin sunduğu daha yüksek verimlilik ve düşük emisyon değerleriyle dikkat çeken CR-V, 151 g/km (WLTP) karma karbon dioksit emisyon değeri ve 6,7 lt/100 km (WLTP) birleşik yakıt tüketim değerine ulaşıyor.