1 milyon liranın altında C-SUV satacak

SWM, 2024’ün ilk çeyreğinde de ürün gamını, 3’ü SUV ve 1’i de ticari araç olmak üzere 4 yeni modelle genişletecek. G01’in Comfort donanımlı ve manuel şanzımanlı versiyonu 922 bin TL’den başlayan fiyatla satışa sunulurken, aynı modelin Elite donanım paketli ve DCT şanzımanlı versiyonu ise 1 milyon 199 bin 500 TL fiyat etiketine sahip.

SWM, 2024’ün ilk çeyreğinde de ürün gamını, 3’ü SUV ve 1’i de ticari araç olmak üzere 4 yeni modelle genişletecek. G01’in Comfort donanımlı ve manuel şanzımanlı versiyonu 922 bin TL’den başlayan fiyatla satışa sunulurken, aynı modelin Elite donanım paketli ve DCT şanzımanlı versiyonu ise 1 milyon 199 bin 500 TL fiyat etiketine sahip. Premium adı verilen tek donanım paketiyle satışa sunulan ve DCT şanzımanla kombine edilen G01F’in anahtar teslim fiyatı ise 1 milyon 270 bin TL olarak belirlendi. SWM Ar-Ge merkezi ve İtalyan Araştırma Enstitüsü ile iş birliği içinde Alman teknolojileri kullanılarak üretilen SWD15T kodlu 1.5 litre hacmindeki turbo beslemeli benzinli motor 150 beygir güç 215 NM tork üretiyor. G01F’in sportif sürüş karakterini 7 ileri DCT şanzıman sistemiyle kombine ediliyor.

Türkiye pazarına Çinli üreticilerin akını sürüyor. İç piyasadaki potansiyeli fark eden yabancı üreticiler, tek tek Türkiye’ye adım atıp gözünü Avrupa pazarına dikiyor. Çinli SWM markasını Türkiye’ye getiren Atmo Grubu, Shineray Grup ile satış operasyonuna başladı. Şu an 2 SUV modelle pazara giriş yapan SWM, yakın zamanda hibrit otomobillerini de sunacak. 50’den fazla ülkede olan markanın üretim kapasitesi de yıllık 240 bin adet. Bunun 40 bin adedi de ihraç ediliyor. C-SUV segmentindeki G01F ve G01 modelleriyle satışa başlayan marka, Türkiye’ye özel uzatılmış 5 yıl veya 150 bin kilometre garantisi de sunuyor. 1 milyon liranın altında bir fiyat etiketi sunabilen marka, satış tarafında da oldukça iddialı.

BU FİYATLAR BİZİ İYİ YERE TAŞIYACAK

Atmo Grubu Türkiye CEO’su Anton Chernov “Bu yıl Türkiye’de bir rekor kırıldı. Biz şu anda Aralık verileriyle konuşuyoruz ama Türkiye’de sene sonu kapanışı için 1.2 milyonluk bir potansiyel mevcut. Tabii ki de enflasyon ve hükümetin enflasyon karşısında alacağı önlemlerden dolayı gelecek yıl bir düşüş biz de bekliyoruz. Özellikle otomotiv pazarı için dramatik bir düşüş beklemiyoruz ama Türkiye’de gelecek yıl pazarda bir azalma biz de ön görüyoruz. Pazarın durumu ne olursa olsun özellikle bizim açılış yılımız olarak gördüğümüz 2024’te ürün ve fiyatlandırma stratejilerimizle biz de pazarda kayda değer bir yer elde etmeyi düşünüyoruz” dedi.

Satış adetleri konusunda şimdiden rakam vermenin çok erken olduğunu söyleyen Chernov “Pazar payı için böyle nokta atışı bir rakam vermek zor ama öncelikle ilk 20’de olmayı hedefliyoruz. Yani ilk 20’ye girmek için ne kadar rakam yapmak gerekiyorsa” diye konuştu.

50 BAYİ TALEBİ VAR

TESLİMATLAR OCAK AYINDA

Şimdiden siparişlerin geldiğini ve tüketicilerin ilgisinin büyük olduğunu ifade eden Anton Chernov: “İlk siparişlerin araçları Ocak 2024’te müşterilere teslim edilecek. G01 ve G01F araçlarımızla başlıyoruz. Diğer modellerimizi de 2024’ün ilk çeyreğinde tanıtmayı planlıyoruz. Bayi konusuna gelince; tabii ki distribüsyon için Türkiye’de bazı gerekli izinlerin ve belgelerin elde edilmesi lazım. Bunların içerisinde bir servis ağı ve 7 bölgeyi de kapsayacak şekilde bir çalışma düşünülüyor. Onun dışında 50 potansiyel bayi teklifi de şu an elimizde. Özellikle İstanbul’da ve Ankara’da güçlü bayilerle anlaşmamız var şu anda. Özellikle 3S bayi konusunda 2024’ün sonuna kadar 14 tane bayi planımızda bulunmakta. Türkiye’nin ana bölgelerini kapsayacak şekilde dağılacak diyebiliriz.”