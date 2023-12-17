Hassas terazinin tek tarafı ağır basıyor

Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, 2024 yılında binek pazarında 650 bin adetleri işaret ederek: “Enflasyon, kur ve yüksek faiz. Bu üçüyle pazarı dengelemek zor. Vergi sistemine bir denge lazım. Yatırımlar kaçmasın. Bir terazi gibi düşünün çok hassas. Şu an tek tarafı ağır basıyor.”

ALİ YILDIRIM

Türkiye’de otomotiv sektörünün en büyük sorunlarından biri demode vergi sistemi. Özellikle kur tarafında baskı gerçekleştikçe, vergi dilimleri artıyor. Sonuç ise ulaşılamaz modeller oluyor. Uzun bir süredir motor hacmine göre gerçekleşen vergilendirme sistemi sayesinde birçok marka, Türkiye pazarına özel küçük hacimli motorlar geliştiriyor. Ama bunu yapamayan 1.6 litrenin üzerindeki araçlar vergi çarpanıyla etiketleri milyonları aşıyor.

Antalya’da gerçekleşen yeni Honda CR-V lansmanında konuşan Honda Türkiye Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, en son pazara sundukları ZR-V ve CR-V modellerini tek versiyonla birlikte sattıklarına değindi. Vergi sistemine takılan iki modelin de fiyatı oldukça yüksek kalıyor. Yeni CR-V’yi 3 milyon liraya sattıklarını ifade eden Kılıçer “Bizde vergi sistemi birçok ülkeye göre kötü durumda. Zor bir vergi hesaplaması var. 2.0 litre motor işin içine girince işler değişiyor. Bunu yıllardır konuşuyoruz ama tablo hep aynı değişen bir şey yok” dedi.

Bir dengenin kurulması gerektiğini ifade eden Kılıçer “Vergi sisteminde denge lazım. Bir terazi gibi düşünün çok hassas. Bunun tek taraflı ağır basması adil olmaz. Bu böyle gittikçe yatırımlar kaçar. Yenisi de gelmez. Terazinin bir tarafına doğru kayma durumu var” yorumunu yaptı. CR-V’nin dünyada en çok satan modellerden biri olduğunu anlatan Kılıçer, gelecek yıl 750 adet CR-V satacaklarını ifade etti. Bu sene 23 bin 500 adet araç satacaklarını vurgulayan Kılıçer: “Onumuzdaki yıl da buna paralel bir satış yaparız. Tedarik sorunlarımız oldu yılın ilk yarısında seneye onu yaşamayacağız.”

‘2024’TE 650 BİN ADETLERİ ANCA GÖRÜRÜZ’

İç pazarın bu sene iyi bir performans sergilediğini ifade eden Bülent Kılıçer, milyonluk satışın gerçekleştiğini söyledi. Bu yıl 1 milyon adetlerin görüldüğünü anlatan Kılıçer “Seneye aynı tablo maalesef olmayacak. Bir tarafta enflasyon bir tarafta kur. Yüksek faiz de var. Bu nedenle 2023 gibi bir adede ulaşmamız oldukça zor. Binek pazarda 650 bin adetleri anca görebiliriz” dedi.

‘VERGİDEN VAZGEÇMEYELİM

AMA SİSTEMİ İYİLEŞTİRELİM’

Vergi sisteminin zorluğundan bahseden Bülent Kılıçer, muafiyetli satışların bile oranının yüzde 35’lere kadar çıktığını anlattı. “Bu vergi sistemini yıllardır konuşuyoruz” diyen Kılıçer “Vergiden vazgeçmek kolay değil. Ama en azından iyileştirilmiş bir sisteme geçmek lazım. Bunun farkına varmamız gerekiyor. Pazar daraldıkça vergi geliri de daralacak. Aslında bizim potansiyelimiz 1.5-2 milyon adetler. Eğer bu sistemi düzeltirsek vergi geliri de 2 katına çıkar” yorumunu yaptı.

‘SERVİS KARARININ REVİZE

EDİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM’

En son tebliğ edilen ‘ithal edilen elektrikli araçların servis’ zorunluluğu konusuna değinen Bülent Kılıçer “Sürekli yapılan tebliğler, regülasyonlar aslında olumlu. Ama rekabetçi değil. Bunun biraz daha elden geçirilmesi gerekiyor. Hatta en son alınan servis ve TSE kararının biraz daha yumuşatılacağını düşünüyorum” dedi. Kararın yumuşatılmaması durumunda yeni yatırımların riske gireceğini aktaran Kılıçer şunu ekledi: “1 Ocak dönüm noktası olacak. O zaman daha anlaşılabilir bir noktaya gelecek alınan karar.”

KREDİLİ SATIŞLAR YÜZDE 15’E KADAR DÜŞTÜ

Yüksek faiz döneminin kredili satışları vurduğunu söyleyen Bülent Kılıçer şöyle devam etti: “Ortadoks tarafa geçtikten sonra işler değişti. Kararlı bir süreç devam ediyor. Ama sanırım sağlıklı olan taraf zaten bu. Otomobil satın alımlarında kredili talep yüzde 15’e kadar geriledi. Eskinden yüzde 75’in altına inmezdi. Bu talep daralması devam edecek gibi görünüyor. Hatta seçimler bunun için milat olacak. Markalar bile 2024 için sipariş verirken temkinli davranıyor. Dediğim gibi binek için 650 bin adet tahminimiz altı bile olabilir.”