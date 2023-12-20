Rent Go’dan 3 ay kirala 4 ay sür kampanyası

Rent Go, ‘4 ay sür 3 ay öde’ kampanyasını yeniden başlattı. Tüm araç sınıflarını kapsayan kampanya 31 Aralık’ta sona erecek.

Tunalar Şirketler Topluluğu’nun kiralama markası olan Rent Go, 30 yıldan fazla kurumsal otomotiv sektörü deneyimini sürdürmeye devam ediyor. Rent Go, ‘4 ay sür 3 ay öde’ kampanyasını yeniden başlattı. Tüm araç sınıflarını kapsayan kampanya 31 Aralık’ta sona erecek.

KAMPANYA OCAK 15’E KADAR SÜRECEK

2024 Ocak ayının ilk yarısına kadar geçerli olacak olan kampanya bütün modelleri kapsıyor. Hem bireysel hem de kurumsal müşterilerin yararlanabileceği aktarılan kampanyada, 3 aylık kira bedeli peşin olarak ödeniyor. Kiralamayı erken sonlandırma durumunda ise geri ödeme gerçekleşmiyor.