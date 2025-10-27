İkinci elde 11 yaş ve üstüne talep yüksek

İkinci el araç satışları rekora doğru gazlarken, ağırlıklı tercihler yine 11 yaş ve yukarı modellerde oluyor. Satışların yaş dağılımına bakıldığında yüzde 35,8’i 0–5 yaş, yüzde 26,2’si 6–10 yaş, yüzde 38,1’i 11 yaş üzeri araçlardan oluştu.

Ali YILDIRIM

İkinci el araç satışları rekora doğru gazlarken, ağırlıklı tercihler yine 11 yaş ve yukarı modellerde oluyor. İkinci elde neredeyse 5 milyon adet görüldü. Özellikle sıfır araçta artan fiyatlar ve yüksek faiz tercihi ikinci el araçta daha ulaşılabilir modellere çevirdi. Indicata verilerine göre, eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre satışlar yüzde 11,2 artarak 194 bin adedi buldu. İlanda olan araç sayısı da yüzde 25,4 artışla 447 bin 586 adet olarak gerçekleşti. Eylülde ikinci el araç fiyatları ortalamada yüzde 1,25 oranında artış gösterdi.

İlandaki araç sayısı arttı

Online ikinci el pazar hacmi son 3 yılda Indicata verilerine göre, yüzde 30 büyüme gösterdi. Eylülde otomobil ilan adedi yüzde 26,1 artışla 370 bin 260 adet, hafif ticari ilan adedi ise yüzde 21,7 artışla 77 bin 326 adet olarak gerçekleşti. Satışlarda da benzer bir tablo görüldü. Otomobil satışları yüzde 11,1 artışla 160 bin 169 adet, hafif ticari satışları ise yüzde 11,3 artışla 32 bin 880 adet oldu. Son üç yılın eylül ortalamasıyla karşılaştırıldığında toplam satışlar yüzde 28,2 arttı. Fiyatların stabil seyretmesiyle birlikte ertelenen talep eylülde yeninden devreye girdi.

0-5 yaş araçlara da talep artıyor

Genç araç parkına talep eylülde oldukça yüksek. Ama satışlar hala 11 yaş ve üzeri modellerde daha fazla. 2025 yılı Eylül ayında 0–5 yaş arası ikinci el araç satışları yüzde 16 arttı. 6–10 yaş araç satışları yatay seyrederken (yüzde 0,8 artış), 11 yaş ve üzeri araçlarda yüzde 14,7 artış görüldü. Satışların yaş dağılımına bakıldığında yüzde 35,8’i 0–5 yaş, yüzde 26,2’si 6–10 yaş, yüzde 38,1’i 11 yaş üzeri araçlardan oluştu. Sıfır araçta yaşanan kur ve vergi kaynaklı fiyat artışları ikinci elde genç araçlara yönelimin arttığını gösterdi. Eylül ayında 0–5 yaş araçlarda fiyat artışı yüzde 1,08, 6–10 yaş araçlarda yüzde 1,46 olarak ölçüldü. Yılın dokuz aylık döneminde ise fiyatlardaki kümülatif artış yüzde 11,62 seviyesinde gerçekleşti. Bu artış enflasyonun altında kaldı. Fiyatlar nominal olarak artsa da reel bazda geriledi.

İkinci elde SUV değil sedan alınıyor

Segment bazında bakıldığında C sınıfı otomobillere de talep yüksek. Eylül 2025’te 77 bin 342 adet C segmenti araç satışı gerçekleşti. Onu 40 bin 566 adetle B sınıfı takip etti. D segmenti de 27 bin 587 olarak kayda geçti. Fakat geçen yılın aynı dönemine göre satış adedi en çok artan segmentler yüzde 13,5 ile B ve yüzde 12,3 ile C segmentleri oldu. A segmentinde yüzde 2,3, F segmentinde yüzde 0,7 düşüş görüldü. Pazardaki her iki otomobilden biri C segmentinde yer aldı. Gövde tipine göre bakıldığında sedan otomobiller yüzde 43,8 payla ikinci elde satış liderliğini korudu. MPV satışları geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 32,9 arttı. SUV satışları yüzde 25,2 hatchback araçlarda da yüzde 10,2 yükseliş kaydedildi. Pazarda SUV payı yüzde 21’e, hatchback payı yüzde 30,6’ya ulaştı.

Dizelin adı ikinci araçta hala var

Eylül ayında hibrit araç satışları yüzde 50, elektrikli araç satışları da yüzde 73,2 oranında yükseldi. Buna karşın otogazlı araç satışları yüzde 37,4 oranında düştü. Kullanıcıların tercihi hızla yeni teknolojilere kaydı. Eylül ayında 99 bin 155 adet satışla dizel araçlar pazarın lideri oldu. Dizel araçların toplam satıştaki payı yüzde 51,4, benzinlilerin payı ise yüzde 40,7 olarak ölçüldü. Benzinliyi yüzde 4,8 ile hibrit, yüzde 1,7 ile elektrikli ve yüzde 1,5 ile otogazlı araçlar takip etti. Elektrikli araç satışlarında da hızlı bir artış olduğu görüldü. Fakat ikinci elde dizel ve benzinli araç hakimiyeti kısa vadede değişmeyecek.