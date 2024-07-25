60 bin lira farkla marka ve teknoloji dopingi

Renault Duster video yayında. Türkiye’de 14 yıldır en ulaşılabilir SUV olarak dikkat çeken Dacia Duster artık oldu Renault Duster. Hem marka hem de teknoloji dopingine uğrayan modelin başlangıç fiyatı ise 1 milyon 249 bin lira olarak belirlendi. Mevcutta hala satılan Dacia Duster modelinin sadece 60 bin lira üstünde etiket taşıyan model hem marka değiştirdi hem de daha çok teknolojiye sahip oldu.

ALİ YILDIRIM

Renault Duster video yayında. En ulaşılabilir SUV mottosuyla 2010 yılında yollara çıkmaya başlayan Dacia Duster, aradan geçen 14 yılın ardından Renault’a transfer oldu. Ayrıca Oyak-Renault’un Bursa tesislerinde üretilmeye başlanan model, artık Renault logosu taşıyor. Araç komple elden geçirildi ve teknolojisi de değişti fakat buna rağmen bir önceki Duster modelinden sadece 60 bin lira fark oldu. Dacia Duster olarak satılan model, 1milyon 189 bin liralık etiket taşırken, Renault Duster 1 milyon 249 bin liradan geldi. MAİS Genel Müdürü Dr. Berk ÇAĞDAŞ, “Renault Duster’a ‘Türkiye’nin Duster’ı’ dedik. Türkiye’de üretilecek olan, OYAK ve Renault ortaklığıyla Türkiye’ye yapılacak 400 milyon Euro’luk yatırımın ilk ve en önemli adımı olan model; bu sıfatı sonuna kadar hak ediyor. Şimdi ise Türkiye’nin Duster’ı, Türkiye’nin dört bir yanında, Türkiye’nin birbirinden güzel coğrafyalarında yollara çıkıyor. Maceraseverler için 4X4 versiyon ile zorlu yol koşullarını denemek, E-Tech Full Hbyrid versiyonu ile şehir içinde en verimli kullanıma ulaşmak ve Eco-G versiyonu ile bütçe dostu yolculuklar yapmak için Yeni Renault Duster’ı kullanıcılarımızla buluşturuyoruz.” dedi.

DAHA FAZLA OFF-ROAD İMKANI VAR

Yeni modelin tasarımında çizilmeye karşı dayanıklı plastik malzemeler dikkat çekiyor. Koruyucu bir kemer gibi etrafı saran siyah ve büyük ölçüde geri dönüştürülmüş malzemelerden elde edilmiş. 17 inç veya elmas kesim alüminyum 18 inç jant seçenekleri bu güçlü görünümü destekliyor. Ayrıca Duster logolu ön kapı eklentileri ile birlikte ön ve arka tampon alt koruma kaplamalarıyla uyumlu gri ayna kapakları ise ayrıntıya gösterilen özenin altını çiziyor.

DİZEL MOTOR ARTIK YOK

Yeni Renault Duster, E-Tech tam hibrit motor sistemi de dahil üç farklı motor seçeneğine sahip. 145 hp güç üreten tam hibrit motor seçeneğiyle ortalama 5 lt/100 km yakıt tüketimi ve 114 gr/km CO2 emisyonuna sahip olan model, içten yanmalı bir araca göre yüzde 40’a varan yakıt tasarrufu sağlıyor. Şehir içi kullanımda yolculuk süresinin yüzde 80’ine kadar elektrik modunda çalışabilmesinin yanı sıra, yine elektrik modunda ilk kalkış hareketini yapabiliyor.

1.2 LİTRELİK HYBRİD MOTOR

Yeni Renault Duster aynı zamanda 6 ileri vitesli manuel şanzımanla eşleştirilen 130 hp gelişmiş 1,2 litre yarı hibrit motor seçeneği ve 4X4 güç-aktarma sistemiyle de sunuluyor. 3 silindirli turbo benzinli motoru, yaklaşık %10 yakıt tasarrufu ve daha akıcı bir sürüş için ek tork sağlamak üzere 0,8 kWsa kapasiteli 48V batarya ile desteklendi. Bu versiyonun ortalama tüketimi 6 lt/100 km ve CO2 emisyonu ise 136 gr/km. Dizel motor ise artık sunulmuyor.

LPG MOTORLU DUSTER 1.2 MİLYON LİRA

Kullanıcılar Renault Duster’da 145 hp güç üreten ultra verimli Renault E-Tech full hybrid teknolojisi de dahil olmak üzere farklı motor ve şanzıman kombinasyonları arasından seçim yapılabilecek. Yeni Renault Duster, Eco-G motor seçeneği için 1.249.000TL’den, E-Tech Full Hybrid motor seçeneği için 1.530.000 TL’den ve 4X4 motor seçeneği için 1.580.000 TL’den ve başlayan fiyatıyla kullanıcılarıyla buluşuyor. Daha fazlası Renault Duster video tarafında.