BYD’nin Çin vergisi sağ şeritte kaldı

Türkiye’de Çinli üreticilere getirilen ek vergilerle birlikte yatırım kararları da hızlandı. Atılan 1 milyar dolarlık yatırım imzası sonrasında BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, “Fabrika kararının teşvik tebliği Resmi Gazetede yayınlandıktan sonra Çin menşeli araçlara uygulanacak yüzde 40 ek vergi ve 7 bölge 20 servis şartından muaf olacağız” dedi.

ALİ YILDIRIM-İSTANBUL

Türkiye’de Çinli üreticilere getirilen ek vergilerle birlikte yatırım kararları da hızlandı. Uzun bir süredir görüşmelerini sürdüren birçok Uzak Doğulu üreticiler karşısında ilk somut adım atıldı. 27 yıl aradan sonra ilk kez üretim tarafında yabancı sermayeli bir şirket tarafından harekete geçildi. BYD geçtiğimiz günlerde, Sanayi Bakanlığı eşliğinde 1 milyar dolarlık yatırım için karşılıklı imzaları attı. Fabrikanın Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulacağı paylaşılırken, 2026 sonuna doğru yıllık 150 bin adetlik bir üretim kapasitesine sahip olacak. BYD’nin Türkiye distribütör olan ALJ yaptığı toplantıyla teşvik detaylarının kendi satışlarına nasıl etki edeceğini açıkladı. Yatırımla birlikte Çin’den ithal ettikleri araçların önünde engel kalmadığını ifade eden BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, “Fabrika kararının teşvik tebliği Resmi Gazetede yayınlandıktan sonra Çin menşeli araçlara uygulanacak yüzde 40 ek vergi ve 7 bölge 20 servis şartından muaf olacağız.”

EK BİR MODEL DAHA SATIŞA SUNACAĞIZ

“Elektrikli ve diğer tüm yakıt türlerinden araçları ithal edebileceğiz. Bu da bizim satışlarımıza ivme katacak. BYD Atto3 ve Seal U DM-i modelimizin yanı sıra ek bir modeli daha yılsonunda satışa sunacağız” ifadelerini kullandı. BYD’nin yatırım kararının markanın Türkiye’de yeni bir döneme girmesini sağlayacağının altını çizen Ergun “Hedefimiz üretimin başlamasının ardından pazarda ilk 3’ü hedefliyoruz. BYD çok hızlı hareket eden bir marka olarak 2026 yılının sonuna kadar üretim yatırımını tamamlamak üzere bir sözleşme imzaladı. Bununla birlikte BYD bu üretimi çok daha erken bir süreçte başlatmak üzere çalışmalar yapıyor. Yani üretim 2026’ın son çeyreğini beklemeyebilir. Yıl sonunda bayi adedimizi 10’dan 20’ye çıkarmayı ve önümüzdeki yıl ise 40’un üzerine çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

BU YATIRIM BAŞKA MARKALARI DA TETİKLEYECEK

ALJ Türkiye ve Avrupa CEO’su Ali Haydar Bozkurt ise “BYD’nin Türkiye’de gerçekleştirdiği yatırım, başka markaları da tetikleyecektir” yorumunu yaptı.