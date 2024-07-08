Otomotivde 27 yıl sonra bir ilk

Türkiye’de yabancı sermayeli bir otomotiv yatırımı en son 1997’de gerçekleşmişti. 27 yıl aradan sonra Çinli BYD Türkiye’de 1 milyar dolarlık bir yatırımla üretim yapacağını açıkladı. İmzalar atıldı. Yıllık 150 bin araç kapasitesi olacak olan üretim tesisinin bantları 2026 sonunda dönmeye başlayacak.

Türkiye’ye 1997 yılından bu yana ilk kez yabancı sermayeli bir otomotiv üretim tesisi kuruluyor. 27 yıl aradan sonra BYD araç üretimi yapacağını paylaştı ve imzalar atıldı. Önceki hafta Bloomberg haber ajansından Fırat Kozok’un geçen hafta gündeme getirdiği haber sonunda gerçekleşti. Uzun bir süredir Çinli markaların TÜrkiye’de üretim tesisi için temaslarda olduğu açıklanıyordu. Çinli BYD ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında, Türkiye’de yatırıma yönelik yaklaşık 1 milyar dolarlık anlaşma imzalandı. Böylece BYD Türkiye’de 1 milyar dolarlık bir yatırımla yılda 150 bin araç kapasiteli bir tesis kuracak. Özellikle elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisinin kurulacağı paylaşılan imza töreninde 5 bin kişiye de iş kapısı aralanacak. Üretim 2026 sonunda başlayacak.

AVRUPALI TÜKETİCİLERE ULAŞACAĞIZ

BYD Yönetim Kurulu Başkanı Wang Chuanfu “Türkiye’nin gelişen teknoloji ekosistemi, güçlü tedarikçi tabanı, olağanüstü konumu ve nitelikli iş gücü gibi sahip olduğu eşsiz avantajlar sayesinde, BYD’nin bu yeni üretim tesisine yaptığı yatırım, markanın yerel üretim yeteneklerini daha da geliştirmekte ve lojistik verimliliği artıracaktır. Bölgede yeni enerji araçlarına yönelik artan talebi karşılayarak Avrupa’daki tüketicilere ulaşmayı hedefliyoruz” ifadeleri kullanıldı.