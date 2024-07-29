Ek gümrük vergisi de fiyatlara set olamadı

Türkiye 8 Temmuz itibarıyla Çinli markalara yüzde 40’lık ek gümrük vergisi getirdi. 1 milyon liralık bir otomobilin 1.3 milyon liraya çıkması beklenirken artış markasına ve modeline göre maksimum 120 bin lira oldu. Fiyatlarda sadece yüzde 10’luk bir artış yaşandı.

ALİ YILDIRIM

Çinli otomobil üreticilerinin agresif fiyat politikası girdikleri ülkelerde dengeleri alt üst ediyor. Vatandaş tarafında tüketici daha ucuz fiyata daha kaliteli otomobillere binmeye başken, bundan hiç kuşkusuz en büyük zararı sanayi ve yerli üreticiler görüyor. İç pazarda yerli üreticilerle rekabete başlayan markalara getirilen önlemler de dikkat çekiyor. En son Türkiye 8 Temmuz itibarıyla Çin’den otomobil ithalatına önce 10 sonrasında da yüzde 40 ek vergi getirmişti. Bu hamleyle birlikte iç pazarda yeni bir denge kurulması istenilirken öte yandan da sanayideki iç pazara yönelik üretim kapasitesinin önünün açılması hedeflendi. Fakat durum pek de beklenildiği gibi olmadı.

1 MİLYONLUK ARAÇ 1.1 MİLYON OLDU

Bu ek vergiyi de süspanse eden Çinliler yüzde 10 + 40’lık ek verginin yüzde 10’nunu bile Temmuz ayında fiyatlara yansıtmadı. Yani Çinli üreticiler yine iç pazarda yerli modellerle bile rekabete devam etti. 4 Çinli üreticinin Haziran-Temmuz arasında fiyatlar farkları yüzde 1 ila yüzde 10 arasında değişti. En fazla fiyat artışı 100 bin lira farkla (baz modeller üzerinden yaptığımız hesaplama) Chery Tiggo 8’de oldu. En düşük artış ise yine Chery Tiggo 7’de yüzde 0,3 (75 bin lira) olarak kaydedildi. SWM’de fiyat farkı yüzde 7 seviyesinde değişiklik gösterdi. MG’de ise bazı modellerde yüzde 4’e yakın artış görüldü. BYD ise ATTO3 modeline yüzde 8,4 ek vergi zammı yaptı.