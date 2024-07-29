Uzun bir süredir Türkiye’de üretime başlaması beklenen Çinli markaların ikinci çinkosu da Chery’den geldi. Daha önce BYD’nin Manisa’ya fabrika kuracağını açıklaması ve imzaları atması sonrasında şimdi de Chery’nin Samsun’da üretim için yer baktığı gündeme geldi.

ALİ YILDIRIM

Uzun bir süredir Türkiye’de üretime başlaması beklenen Çinli markaların ikinci çinkosu da Chery’den geldi. Daha önce BYD’nin Manisa’ya fabrika kuracağını açıklaması ve imzaları atması sonrasında şimdi de Chery’nin Samsun’da üretim için yer baktığı gündeme geldi. Çinli üreticilerin bu vergi önlemlerine çalım atabilmesi için hemen hemen Çin’de de yapılan uygulamanın bir benzeri olan yatırım şart. Türkiye’de yatırım yaparak üretim anlamında ek vergilerden muaf olunuyor. Hatta vergi sistemine uygun modellerle bazı versiyonlarda ÖTV yüzde 80’den yüzde 30’a kadar iniyor. Kısa süre önce bu alanda ilk atağı dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden biri olan BYD yaptı. Hatta markaya yatırım haberi sonrasında bir dizi imtiyaz da tanındı. İkinci yatırım haberi de iddialara göre Chery’den geliyor.

ŞİMDİLİK SADECE YER BAKIYORLAR

Geçtiğimiz haftalarda gazeteci Halit Bolkan’ın ‘Chery yatırım için Samsun’a geliyor’ paylaşımından sonra doğrulama niteliğinde olan ikinci bir haber de Samsun Büyükşehir Belediyesi’nden geldi. Samsun BB Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, son dönemde sıkça Samsun’a gelip incelemelerde bulunan Çin menşeili araba firması ‘Chery Automobile’ ve lastik üreticileri gibi birçok global firmanın Samsun’dan Avrupa’ya açılmak için girişimlerde bulunduğunu açıkladı. Böylece Chery’nin de Türkiye’ye yatırım yapma ihtimali oldukça güçlendi. Şu an için yer bakılan aşamada daha üretim kapasitesi alanında net bir bilgi yok.