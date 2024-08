Skoda Kodiaq modelinin ikinci jenerasyonunu tanıttı. Boyutlarıyla artık E-SUV’ye kafa tutan modelde ilk etapta 2 farklı donanımla gelen modelin biri dizel biri benzinli olmak üzere yine iki motor seçeneği var.

Skoda Kodiaq ikinci nesliyle dikkat çekiyor. Kısa bir süre önce yenilenen model artık daha teknolojik ve daha büyük boyutlarla geldi. D-SUV segmentinde boy gösteren araç artık 6 santimetre artan uzunluğuyla E segmentine de göz kırpıyor. Ve hatta bu segmentin bile en uzun otomobillerinden biri haline gelmiş. Bozcaada da gerçekleşen lansmanda kullanma fırsatı bulduğumuz aracın 1.5 litrelik mild hybrid motorla sakin kullanımlar için oldukça ideal.

2.5 MİLYON LİRA BAŞLANGIÇ FİYATI VAR

Skoda Kodiaq lansmana özel olarak 2.499.900 TL’den başlayan fiyatlarla showroomlardaki yerini aldı. Škoda, yeni nesil Kodiaq ile D-SUV segmentinde ilk nesliyle elde ettiği başarıyı daha ileriye taşımayı hedefliyor.

ARKA TARAF OLDUKÇA GENİŞ

Škoda’nın tamamen yeni Kodiaq modeli, ikinci neslinde karakteristik tasarımını daha ileriye taşıdı. Köşeli çamurluklar, TOP LED Matrix farlar, ön panjur ile bütünleşen yatay ışık şeritleri Kodiaq’ın SUV görünümünü güçlendiriyor. Fonksiyonelliği, estetikle birleştiren Kodiaq, ilk bakışta kendine has görünümünü ortaya koyuyor. Her detayıyla aerodinamik bir tasarıma sahip olan Kodiaq’ın sürtünme katsayısı 0.282 cd’ye düşürüldü. Kodiaq’ın arka tasarımı da, aracın geniş iç hacmini gösterecek şekilde karakterize edildi. Ayrıca yeni Kodiaq’ın arka bölümünde daha geniş bir C şekli yer alıyor ve ışıklandırma grubu kristal unsurlarla keskin bir tasarımla bütünleşiyor.

910 LİTRE BAGAJI VAR

Yeni nesil Kodiaq’ın uzunluğu 61 mm artarak 4.758 mm, aks aralığı 3 mm artarak 2.788 mm ve genişliği 2 mm artarak 1.864 mm oldu. Aracın yüksekliği ise 13 mm azaltılarak 1.668 mm olarak tasarlandı. Önceki nesle göre 75 litre artan bagaj hacmi ise 910 litreye çıktı ve segmentinin lideri olarak dikkat çekiyor. koltuklar katlandığında ise, bagaj hacmi 2.105 litreye çıkıyor.

13 İNÇLİK BİLGİ EĞLENCE SİSTEMİ

Yeni Kodiaq, tamamen yenilenen kabiniyle birlikte hayatı kolaylaştıran teknolojilerle donatıldı. Serbest duran bilgi-eğlence sistemi 13 inç büyüklükte tercih edilebiliyor. Bununla birlikte merkezi dokunmatik ekranın altında yeni Škoda Akıllı Düğme kontrolleri “Smart Dials” yer alıyor. Bu özellik sayesinde aracın sayısız özelliğine kolayca erişim sağlanabiliyor. Üçlü döner düğme tasarımına sahip bu düğmeler, yüksek dokunsal kalitenin yanı sıra sezgisel bir kullanım da sağlıyor. Basılabilen ve aynı zamanda çevrilebilen bu akıllı düğmelerin her biri, çeşitli araç fonksiyonlarına kolay erişim sağlıyor. Bu düğmelerden, sıcaklık, koltuk ısıtma/soğutma, fan hızı, havalandırma yönü, ses ayarları, sürüş modları veya harita yaklaştırma/uzaklaştırma gibi özellikler yönetilebiliyor. Head-Up Göstergelere sahip olacak Kodiaq, aynı zamanda 10 inç Dijital Gösterge Panelini standart olarak sunuyor. Daha şık ve zarif hale getirilen kabinde, vites kolu direksiyon kolonuna taşınarak yaşam alanında daha fazla pratiklik sunuyor.

2 DONANIMI VAR

Škoda, Kodiaq modelini lansmandan itibaren ilk etapta Premium ve Prestige olmak üzere iki donanım seviyesiyle sunuyor. Bununla birlikte Sportline donanım seviyesi Ekim ayından itibaren ve RS donanım seviyesi ise 2025 yılında ürün gamına katılacak. Kodiaq modelinin tüm versiyonlarında zengin standart donanımlar sunuluyor. Full LED Matrix Aydınlatma Grubu, Şerit Değiştirme Asistanı (Side Assist), Şerit Takip Asistanı, Ön Bölge Frenleme Asistanı, 7 adet Hava Yastığı gibi güvenlik özellikleri gibi özellikler standart olarak sunulurken, 3 Bölgeli Klima Sistemi,10,25’’ Dijital Gösterge Paneli, Elektrikli Açılabilir Cam Tavan, Elektrikli Sürücü Koltuğu, Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi, Isıtmalı Ön Koltuklar ve Elektrikli Bagaj Kapağı, Kablosuz Şarj Sistemi gibi pek çok konfor özelliği de standart donanımlar arasında bulunuyor. Škoda Kodiaq, donanım seviyesine bağlı olarak üst düzey bağlantı ve multimedya deneyimi ile kusursuz bir teknoloji deneyimi sunan 13 inç Multimedya Sistemi, Head-Up Display ve 14 Hoparlörlü Canton Ses Sistemi, Sanal Pedal, Isıtmalı Direksiyon Simidi gibi lüks donanım özelliklerini de sunarak en talepkâr müşteri grupların beklentilerini karşılamayı hedefliyor.

BİR BENZİNLİ BİR DE DİZEL MOTOR

Tamamen yeni Kodiaq, motor seçenekleriyle de beklentilerin üzerine çıkmayı başarıyor. Türkiye lansmanından itibaren mild hibrit teknolojili 150 HP güce sahip 1.5 litre TSI benzinli motor ve 193 HP güç üreten 2.0 TDI dizel motor seçenekleriyle tercih edilebiliyor. Bununla birlikte 2025 yılından itibaren Kodiaq RS ile birlikte 265 HP’lik 2.0 TSI benzinli motora sahip motor seçeneği de sunulacak. 150 PS güç ve 250 Nm tork değerine sahip 1.5 litre TSI motorlu Kodiaq, önden çekişli olarak tercih ediliyor ve 0-100 km/s hızlanmasını 9.7 saniyede tamamlıyor. Mild hibrit teknolojisiyle yüksek verimliliğe sahip model, 100 kilometrede 6.0 litreye varan ortalama tüketimle önceki nesle göre 100 km’de yaklaşık 1 litre daha az yakıt tüketiyor. 193 HP ve 400 Nm tork üreten 2.0 litre TDI üniteli Kodiaq ise dört çeker sürüşe sahip olarak sunuluyor. Otomatik tork dağıtım özelliğiyle her koşulda yüksek çekiş ve güvenli sürüş sağlayan model, 0-100 km/s hızlanmasını 7.8 saniyede tamamlıyor. 2.0 litre TDI motorlu Kodiaq, 6.3 lt/100 km tüketim ortalamasına sahip. Bununla birlikte tüm Kodiaq versiyonları performansı, konforu ve verimliliği bir arada sunan 7 ileri DSG çift kavramalı otomatik şanzımanla eşleştiriliyor.