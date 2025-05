Derdimiz çok satmak değil sistemi çevirmek

Çinli otomotiv üreticileri Türkiye’de zorlu virajı dönmeye devam ediyor. “Ciddi fedakarlıklar yapmak zorundayız” diyen Doğan Trend CEO’su Dağtekin, “Bir iddiamız yok. Sistemi çevirmeye çalışıyoruz. Müşterilerimize ve bayilerimize sahip çıkmaya çalışıyoruz” dedi.

Ali YILDIRIM

Ek gümrük vergisi sonrasında Çinli üreticilerin Türkiye planları da tek tek ortaya çıktı. Yakın zamanda yatırım kararını duyuran markalara bu yol açıldı. Fakat hâlâ masada olan taraflarda işler gittikçe zorlaşmaya başladı. Bu konuda aksiyon almayan markalar ciddi bir destekle yoluna ilerlemeye devam ederken, distribütörler de fedakarlıklar yapıyor. Geçen hafta İstanbul’da gerçekleşen MG7 lansmanında sorularımızı cevaplayan Doğan Trend CEO & Yönetim Kurulu Üyesi Kağan Dağtekin de bu zorluklara değindi.

Fedakarlık yapmak zorundayız

Dağtekin, “Avrupa dışından gelen araçlarda ciddi vergi farkı var. Bu sebeple satılabilir fiyatlara ulaşmak için hem üretici hem biz hem bayilerimiz ciddi bir fedakârlık yapmak zorundayız. Bir anlamda dükkanı döndürmeye çalışıyoruz. Şu an kar etme zamanı değil, ar zamanı. Müşterilerimize ve bayilerimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Şu an ayda 100 adetle 500 adet arasında çok minimal bir adetle bu işi şu an sürdürmeye çalışıyoruz. Pazar payı, Avrupa’nın bilmem kaçıncısı olacağız gibi öyle bir iddiamız yok. Şu an derdimiz sistemi çevirmek. Bu fiyatlara araba satabiliyor olmak da marka algısıyla sadece mümkün olabiliyor” dedi.

Sadece yaşamaya çalışıyoruz

Üreticinin burada büyük bir katkı sunduğunu söyleyen Dağtekin, “Bizim burada yapacağımız tasarruf ve fedakârlık devede kulak olur. Sonuçta biz SAIC ile şöyle bir süreç yaşıyoruz, 40’a yakın bayimiz var, çalışanlar var, servis ekipleri vs… Kurduğumuz bu yapının, bayilerin ayakta kalması için minimum satış bile olsa hayatımızı sürdürebilmemiz lazım. MG’nin sadece Avrupa’daki satışları 300 bin adet ve milyona yakın müşterisi var. Bu yüzden Avrupa’da üretim için arayış içindeler. Farklı ülkelerde alternatif projeler devam ediyor. Avrupa’da nerede üretecekler, inşallah Türkiye’de yapabilecekler mi, o soru işaretleri bitene kadar 1-1,5 sene artık neyse bu sistemin yürümesi lazım. O yüzden SAIC bir kar gözetmeksizin, tamamen burada operasyonunu yaşatabilmek adına bizi destekliyor. Benim farklı firma ve üreticilerle tecrübem oldu ve bu kadar destekçi bir yaklaşım açıkçası tecrübe etmemiştim. SAIC, Türkiye’deki başarımızdan, bizim Doğan Trend olarak yaklaşımımızdan ve en önemlisi müşterilerine olan sahiplenme çabasıyla bizi destekliyor” diye konuştu.

SAIC sıfır marjla bizi destekliyor

SAIC’in sübvanse etme şansının olmadığını anlatan Kağan Dağtekin, “Ama maliyetini, malzeme bedeline kadar indiriyor. Marjını sıfırlıyor en azından iş burada yürüyebilsin diye neredeyse malzeme + işçilik seviyesine geliyor. Bir kar beklentisi olmadan bize sunuyor. Bize söylediklerine göre ‘öyle olduğunu samimiyetle görüyoruz’ para kazanmamacasına Türkiye’deki operasyon sürdürülebilsin, orada serviste, satışta çalışan insanlar işini kaybetmesin diye. Fedakârlık yaptığımız bir dönem ama SAIC gerçekten bize iyi destek veriyor. Çünkü itinayla kurduğumuz sistemi, ekip arkadaşlarımızı korumak için çabalıyoruz” ifadelerini kullandı.

Servis koşulunu karşılamak zor değil

Bir dönem servis şartını karşılamak için harekete geçtiklerine de değinen Kağan Dağtekin, “Bizim bugün 40’a yakın servisimiz zaten var. Bunların 20 adedini kendi şirket bünyemize geçirmemizle ve devralmakla sorun yok. Tebliğe uyum için teknik ve hukuki konuları çözüp maliyetini de çıkarttık ardından bayilerimizle de bu konuda prensipte anlaşmalarımızı yaptık ama bu sene başında durduk. Neden derseniz üretimle ilgili her şey netleşmeden, oldu ya da olmadı, böyle bir yatırıma girmeyi anlamlı görmedik” açıklamasında bulundu.

Yeni MG7 2.5 milyon liradan geldi

Yeni MG7 Türkiye’de yollara çıktı. Passion ve Excellence olmak üzere iki donanım seviyesi ve 170 PS güç üreten 1.5L turbo motoru ile model, 2 milyon 470 bin TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa sunuldu. Araç, performansı ve fastback sedan tasarımıyla dikkat çekiyor. Hem tasarımı hem de donanımıyla fark yaratan model, sürüş deneyimini ileriye taşıyan gelişmiş asistan sistemleriyle konfor ve güvenliği bir arada sunuyor. Aracın lansmanı Avrupa’dan önce Türkiye’de yapıldı. Araçta yer alan turbo benzinli motora 275 Nm tok ve 7 ileri ıslak tip çift kavramalı şanzıman eşlik ediyor. Aracın ortalama tüketimi de 100 km’de sadece 7 litre olarak hesaplanmış. Bununla birlikte aktif spoyler, sürüş dinamiğini desteklerken hıza göre açılıp kapanıyor.