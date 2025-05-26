Ioniq 5 ve Ioniq 6’dan kar etmiyoruz

Yüzde 10 ÖTV diliminde sıkışan elektrikli araçların fiyatlarında çok agresif değişiklikler gerçekleşemiyor. Markalar bu dilimde kalabilmek için kârlılıklardan vazgeçince ibre tüketiciye dönüyor. Elektrikli araçta matrahların güncellenmesi gerektiğini söyleyen Hyundai Genel Müdürü Berkel, “Ioniq 5 ve Ioniq 6’dan yüzde 10 ÖTV’den faydalandırmak için kar etmiyoruz” dedi.

Ali YILDIRIM-ANTALYA

Birçok elektrikli model artık yüzde 10 ÖTV diliminde tutunamazken, bazı markalar burada kalmak için düşük kârlılığı ve hatta zararına satışı bile göze alıyor. Hyundai Türkiye’nin Antalya’da gerçekleştirdiği yeni Inster modelinin lansmanında konuşan Hyundai Türkiye Genel Müdürü Murat Berkel de bu konuya değindi. Tüm sektörün yüzde 10 ÖTV dilimiyle araç sunabildiğine işaret eden Berkel, avantajın sürmesi gerektiğinin altını çizdi. Berkel, “Bunun için de matrah güncellemesi gerekli. Biz elektrikli araç sunan markalar olarak sıkıştık artık. Bu kadar kur artıp fiyatları bu sınırlarda tutmaya çalışmakta zor. Sadece Hyundai’nin değil tüm markaların sıkıntısı şu an bu. Kur tekrar yukarı yönlü giderse dilim değiştirmek zorunda kalınır ve fiyatlar pahalanır. Bu elektrikli araçlar için bir cazibe oluşturuyor. Bunun devam etmesi için baremler yukarı çekilerek yüzde 10 ÖTV korunmalı. Togg burada itici güç. Ioniq 5 ve Ioniq 6’dan yüzde 10 ÖTV’den faydalandırmak için kar etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Rekabet iyi ama fiyatta zorluyorlar

Murat Berkel, “Rekabetçilik güzel. Çinli markaların yayılımını da engelleyemezsiniz. Elde edilmiş bir hak var. Devlet buna olanak tanıyor. Bizi zorlayan kısım agresif fiyat politikaları ve bunu devam ettirmeleri. Bu markaları zorluyor. Çinlilerde pazara entegre olmak için böyle bir strateji izliyorlar. Bizde Hyundai olarak pazar payı kaybetmemek için her türlü önlemimizi alıyoruz. Bu arada bu rekabet sadece Türkiye’de yok. Dünyanın tüm ülkelerinde var. Herkes Çin otomotivinin yayılımına karşı pozisyon almış durumda. Bence markaların yayılması için Çin devleti de bunu destekliyor diye tahmin ediyorum. Daha global olma yönünde hamle yapıyorlar” dedi.

Satışların yüzde 20’sinde bile kredi yok

Satışların artık yüzde 80’inin kredili olduğunu ifade eden Murat Berkel, “Sıkı politika sürüyor. Şu anda yüzde 3,99’larda kredi faizi sunabiliyoruz. Biz en son 4-5 yıl önce yüzde 1’lerde yüzde 0,99’larda kredi faizi sunuyorduk. Ama bu şekilde devam etmez. Kredi faizlerinin aşağıya gelmesi gerekir. Araç fiyatları döviz kuruna bağlı olarak artıyor. Ama insanların gelirleri aynı paralelde artmıyor. Bu koşullarla ulaşılabilirlik daha da zorlaşıyor. Bu zorluğu azaltacak olan şey kredi hatta cazip kredi. Bu kredi koşulları iyileşmezse pazarı daha fazla etkilemeye başlayacak. Bugün en ucuz sıfır araç 1 milyonun üzerinde. Kredi kullanmadan orta gelirli bir insanın satın alması zor” diye konuştu.

Üretim başlayacak avantajlı olacağız

Gelecek Hyundai’nin Türkiye’de üreteceği elektrikli araca ilişkin de bilgi veren Murat Berkel, “Burada üretmenin avantajı öncelikle ithal edilen bir elektrikli araca göre daha iyi bir stok yönetimi olacağı kesin. Tedarik anlamında bir sıkıntı yaşanmaması da en büyük avantajlardan. Üretim maliyetleri çok farklı. Burada üretilecek yerli bir elektrikli aracın bize çok daha avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Mutlaka fiyatlanması bulunduğu segmentin araçlarına göre yapılacak. Yerli üretim fiyatlama açısından en iyi seviyeye koymamızı sağlayacak. Hem Avrupa’ya ihracatımız olacak hem Türkiye’ye satışımız olacak. Dolayısıyla belli bir adede ulaşmamız gerekiyor. Yerli üretim elektrikli bir araç ithale göre tüketici nezdinde fiyatlamada pozitif yansır. Bizim sattığımız araçların yüzde 60’ı yerli modeller. Bizim elektriklide asıl sıçramamız yerli üretim elektrikliyle olacak” ifadelerini kullandı.