İç pazarda vites yükseltmeye çalışan yerli üreticiler matrah dilimiyle boğuşurken, ithal modeller artık yerlilerle rekabet edecek fiyat seviyesine geldi. Temmuz ayında iç pazarda ilk sırayı VW aldı. Chery de yerli hakimiyeti karşısında temmuz ayında ilk üçe adını yazdıran markalardan oldu. Chery ilk yedi ayda da yerliler kadar iyi satış performansı gösterdi.

ALİ YILDIRIM-İSTANBUL

İç pazarda vites yükseltmeye çalışan yerli üreticiler matrah dilimiyle boğuşurken, ithal modeller artık yerlilerle rekabet edecek fiyat seviyesine geldi. Chery de yerli hakimiyeti karşısında temmuz ayında ilk üçe adını yazdıran markalardan oldu. Chery ilk yedi ayda da yerliler kadar iyi satış performansı gösterdi. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Mayıs ve Haziran ayında 100 binin üzerinde seyreden iç pazar Temmuz 2024’te 94 bin 37 adede kadar düştü. Bunda büyük oranda fiyatların yüksekliği, vergi durumu ve özellikle kredi maliyetleri olumsuz etki yarattı. Ve düzenlenmeyen matrah dilimleri de yerli üreticiler ile ithaller arasındaki satış makasını gittikçe kapattı.

İLK 3’TE ARTIK SADECE YERLİLER YOK

Son dönemde daralan pazara rağmen en çok Çinli üreticiler dikkat çekmeye başladı. Adından oldukça çok söz ettiren Chery, Temmuz 2024’te adını ilk 3’e yazdırdı. Otomobil tarafında listenin başında 7 bin 152 adetle Volkswagen var. Onu 6 bin 706 adetle Fiat takip ediyor. Fakat Chery Fiat’a oldukça yakın. 6 bin 638 adetle marka, Temmuz ayında Renault, Toyota ve Hyundai’nin üzerinde konum aldı. Yılın ilk 7 ayında tablo biraz daha farklı ama Chery’nin konumu aynı. İlk 7 aylık dönemde Renault 63 bin 362 adetle ilk sırada. Onu 50 bin 237 adetle Fiat takip ediyor. Chery ise 41 bin 139 adetle üçüncü sıradaki konumunu koruyor. Hyundai 30 bin 186 adetle beşinci sırada, Toyota da 28 bin 536 adetle yedinci sırada. Otomobil ve hafif ticari araç satışının ilk 7 aylık performansı değerlendirildiğinde Temmuz ayında pazar 7 aylık ortalamanın altında kaldı.

ÇİNLİLERİN PAZAR PAYI YÜZDE 12’YE ÇIKTI

Temmuz ayında ODMD verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarında toplamda 94 bin 37 adet araç satışı gerçekleşti. Bunun 23 bin 201 adedi yerli, 70 bin 836 adedi de ithal modellerden oluştu. Sadece otomobil satışı tarafında ise 73 bin 396 araç satışı gerçekleşti. Bunun 55 bin adedi ithal 17 bin 683 adedi ise yerli modeller oldu. Çinlilerin ise yükselişi temmuzda da sürdü. 73 bin adetlik toplam pazarda 6 Uzak Doğulu marka 8 bin 600 adet araç satışı gerçekleştirdi. Yani otomobil pazarından neredeyse yüzde 12’ye yakın pay aldılar. Chery ise tek başına otomobil pazarından yüzde 8,6’lık pastanın sahibi oldu.

SATIŞLAR 2024 ORTALAMASININ ALTINDA

ODMD, otomobil satış sayısının bu yılın ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 artışla 563 bin 351 olduğunu belirtti. 2024 Ocak-Temmuz döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarında yıllık bazda yüzde 0,1 artışla 672 bin 18 satış gerçekleşti. Otomobil satışları bu dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,4 artarak 563 bin 351 adet oldu, hafif ticari araç satışları ise yüzde 11,1 azalışla 135 bin 667 adet olarak hesaplandı. Temmuz ayında ise otomobil ve hafif ticari araç satış sayısı yıllık bazda yüzde 17,5 azalarak 94 bin 37 olarak kayıtlara geçti. Temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre otomobil satışları yüzde 16,4 azalarak 73 bin 396 adede, hafif ticari araç satışları ise yüzde 22,2 gerileyerek 20 bin 641 adede düştü. Otomobil ve hafif ticari araç satışının ilk 7 aylık performansı değerlendirildiğinde Temmuz ayında pazar 7 aylık ortalamanın altında kaldı. 10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlarına kıyasla otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 43,2 arttı. Artış oranı otomobilde yüzde 43,8, hafif ticari araçta yüzde 41,1 oldu.

ELEKTRİKTE TOGG AÇIK ARA FARK ATTI

Elektrikli otomobil pazarına elektrik motor gücüne göre bakıldığında, 160 kilovatın altındaki elektrikli otomobillerin satışı yüzde 186 arttı (pazar payı yüzde 7,1) 160 kilovatın üzerindeki elektrikli otomobillerin satışı da yüzde 10,5 artış (pazar payı yüzde 1,3) gösterdi. Elektrikli araç pazarının lideri de Togg oldu. İlk 7 ayda 14 bin 248 teslimat gerçekleştiren yerli markanın en yakın rakibi elektrikli tarafta 4 bin 318 adetle BMW oldu.